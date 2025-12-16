SSC rescata y resguarda a gato silvestre que ingresó a vivienda en alcaldía Álvaro Obregón

Rescate de gato silvestre en casa de la CDMX (@SSC_CDMX/X)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México rescataron y resguardaron a un gato silvestre que ingresó a un domicilio particular en calles de la colonia Paseo de las Lomas, en la alcaldía Álvaro Obregón, luego de que una vecina solicitara apoyo al percatarse de la presencia del animal dentro de su vivienda.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron sobre la calle Altavista, donde una joven pidió el auxilio de los uniformados al notar que un felino con características de gato silvestre se encontraba al interior de su casa.

La presencia del animal generó preocupación entre los habitantes del inmueble, ya que se mostraba visiblemente asustado y se desplazaba rápidamente por distintas áreas del domicilio, lo que complicaba su contención.

Felino asustado pero en buenas condiciones

El gato silvestre se encontraba nervioso al interior de la casa donde fue rescatado (@SSC_CDMX/X)

Al arribar al lugar, los oficiales de la SSC evaluaron la situación y activaron los protocolos de seguridad correspondientes para el manejo de fauna silvestre. Con el objetivo de proteger tanto al animal como a las personas, los policías utilizaron una red especial y guantes de carnaza, herramientas diseñadas para evitar lesiones durante este tipo de intervenciones.

Tras varios minutos de maniobras y actuando con sumo cuidado, los uniformados lograron contener al felino sin causarle daño. Posteriormente, el gato silvestre fue colocado en una transportadora adecuada para su traslado, garantizando en todo momento su integridad física y reduciendo el estrés que presentaba.

Una vez asegurado, el animal fue trasladado a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), ubicadas en la alcaldía Xochimilco. En este espacio especializado, médicos veterinarios realizarán una valoración integral para determinar su estado de salud y brindarle la atención médica necesaria, en caso de requerirla.

La SSC informó que, tras la revisión veterinaria y una vez que se confirme que el felino se encuentra en condiciones óptimas, será reubicado en una zona segura y adecuada para su especie, lejos de áreas habitadas, con el fin de salvaguardar su bienestar y evitar riesgos para la población.

Este tipo de acciones forman parte de la labor permanente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación con la Brigada de Vigilancia Animal, cuyo objetivo es atender reportes relacionados con la protección y rescate de animales, tanto domésticos como silvestres, que se encuentran en situaciones de riesgo dentro de la capital del país.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que, en caso de detectar animales silvestres fuera de su hábitat natural, eviten intentar capturarlos por cuenta propia y soliciten apoyo a los cuerpos de seguridad o a instancias especializadas.

De esta manera, se previenen accidentes y se contribuye a la protección de la fauna, promoviendo una convivencia responsable y respetuosa con el medio ambiente en la Ciudad de México.