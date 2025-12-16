México

Panadero británico se vuelve viral y se disculpa tras decir que México no tiene cultura del pan

Richard Hart aseguró que en México “la mayoría de la gente come pan dulce” y que “su versión del sándwich es el taco”

El chef británico aceptó su error y prometió respeto con acciones.

Las declaraciones del chef británico Richard Hart sobre el consumo de pan en México generaron una ola de críticas en redes sociales y en el sector gastronómico nacional, luego de que cuestionara la cultura panadera del país durante una conversación en el podcast pódcast danés Pop Foodie Radio. Sus palabras fueron consideradas ofensivas por panaderos, expertos y consumidores, lo que lo llevó a emitir una disculpa pública días después.

En el fragmento que se viralizó, Hart afirmó: “Los mexicanos no tienen cultura del pan, ellos hacen tortas con ese pan blanco barato y hecho industrialmente”, una frase que fue ampliamente rechazada por su generalización y por desconocer la tradición panadera mexicana.

El chef reconoció su error y aseguró que aprenderá de la experiencia.

Tras la reacción negativa, el chef publicó un comunicado en sus redes sociales en el que reconoció su error y ofreció una disculpa directa a la gastronomía y gente de México, asegurando que sus palabras no representaban el respeto que siente por el país en el que reside actualmente.

“Quiero ofrecer una disculpa clara y sincera. Me equivoqué, y lo lamento profundamente. Desde que me mudé a México, me enamoré de la gente de esta ciudad. Sin embargo, mis palabras no reflejaron ese respeto, en este país soy un invitado y olvidé actuar como tal”, puntualizó el chef.

En el mismo mensaje, Hart aceptó la responsabilidad de sus dichos y aseguró que buscará aprender de la experiencia.

“No espero que una disculpa borre el agravio causado, pero sí quiero asumir la responsabilidad de aprender y corregir. A partir de ahora, mi prioridad será escuchar más y hablar menos. Mi compromiso es demostrar con acciones -no con palabras- el respeto que la cultura mexicana merece. Aprenderé de esta lamentable experiencia y me esforzaré por hacerlo mejor cada día”, añadió.

¿Quién es Richard Hart?

El chef británico aceptó su error y prometió respeto con acciones.

Richard Hart es originario de Londres y cuenta con una trayectoria reconocida en la panadería internacional. Es autor de un libro especializado, fundador de Green Rhino y alcanzó notoriedad en la década de los 2000 por su trabajo en Tartine, una panadería emblemática de San Francisco. Posteriormente cofundó Hart Bageri junto a René Redzepi en Copenhague, obtuvo el premio James Beard y finalmente se estableció en la Ciudad de México para vivir cerca de sus hijos.

Antes de que se publicara la disculpa, diversas panaderías mexicanas fijaron postura. Buñuelo, proyecto encabezado por Julio y Ariana González, defendió la tradición nacional desde sus redes sociales.“En Buñuelo creemos que el pan mexicano es patrimonio. Por eso investigamos, preservamos y horneamos recetas que cuentan la historia de nuestro país: conchas, garibaldis, puerquitos de piloncillo, chilindrinas, cubiletes, y muchos más” publicaron.

Julio González también respondió de forma directa a los comentarios del chef.“Nuestro pan viene de Europa, sí, pero aquí se transformó en algo único. A veces, cuando la falta de información se mezcla con soberbia, suele llamarse ignorancia”, señaló.

La tradición del pan en México se consolidó desde la época de la Revolución, con el surgimiento de panaderías de horno de leña y una organización artesanal que dio forma a una identidad que permanece vigente hasta hoy.

