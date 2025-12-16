México

Lista de víctimas en la caída de avioneta en Toluca: una familia viajaba con tres menores

Los menores de 2, 4 y 9 años de edad viajaban a bordo del Jet Cessna

El accidente aéreo en la colonia San Pedro Toltepec moviliza a unidades de emergencia y cuerpos de rescate en Toluca. Crédito: X(@PcybMetepec)

Las autoridades del Estado de México confirmaron la identidad de las personas involucradas en el accidente aéreo ocurrido, este lunes quince de diciembre, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca.

Entre las víctimas, según los reportes oficiales, se encuentran tres menores de edad y siete adultos, entre estos últimos los dos pilotos de la empresa Servicios Aéreos Estrella.

De acuerdo con los reportes oficiales, este taxi aéreo partió del Aeropuerto de Acapulco con destino a la capital del Estado de México, sin embargo, antes de llegar a la terminal aeroportuaria de Toluca se desplomó.

Lista de víctimas a bordo de la avioneta que se estrelló en Toluca

  • Raúl, 4 años
  • Natalia, 2 años
  • Ximena, 9 años
  • Gustavo Palomino Olet, 50 años
  • Ilse Lizeth Hernández Téllez, 32 años
  • Raúl Gómez Ruiz, 60 años
  • Raúl Gómez Buenfil, 31 años
  • Olga Janine Buenfil Cardone, 60 años
  • Juan Carlos Olivares Casas, piloto
  • Walding Sánchez Manzano, copiloto

Según las autoridades estatales, hasta ahora se han localizado siete cuerpos. Aunque se presume que no hay sobrevivientes, falta por localizar a tres personas.

En el video se puede apreciar el momento exacto de la caída de la avioneta cerca del Aeropuerto de Toluca. Crédito: X:@elvallemexicoc

Cómo ocurrió el desplome de la avioneta antes de llegar al Aeropuerto Internacional de Toluca

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el siniestro se registró alrededor de las 12:31, cuando un jet modelo Cessna Citation 650, procedente de Acapulco con destino a Toluca, se desplomó tras golpear inicialmente un campo de futbol y posteriormente una nave industrial.

Estos puntos de impacto se ubican entre las calles Industria Automotriz y Miguel Alemán, en la colonia Reforma del municipio de San Mateo Atenco.

La SICT señaló que la aeronave había despegado conforme a plan de vuelo con ocho pasajeros y los dos miembros de la tripulación que figuran entre las víctimas.

Tras la emergencia, se activó de forma inmediata el protocolo de atención, involucrando a distintas dependencias federales y estatales.

A screengrab taken from a handout video shows smoke as it billows, following an aircraft crash in Toluca, Mexico, December 15, 2025. C5 STATE OF MEXICO/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. WATERMARK FROM SOURCE.

La investigación del incidente está a cargo de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación (DAAIA) y la Dirección de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), quienes trabajan para esclarecer las causas del desplome.

