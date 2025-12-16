México

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: estos es lo que debes saber si estás por terminar tu capacitación

Las capacitaciones son gratuitas y tienen una duración de 12 meses

Guardar
La finalidad de Jóvenes Construyendo
La finalidad de Jóvenes Construyendo el Futuro es que los aprendices generen experiencia en cualquier centro de trabajo o empresa para que después de 12 meses pueda incursionar en el ámbito laboral.

Desde el 2019, el gobierno de México puso en marcha Jóvenes Construyendo el Futuro, una iniciativa que busca ayudar a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen a través de una capacitación laboral gratuita en cualquiera de las empresas o centros de trabajo que participen.

La finalidad de la iniciativa es que los aprendices generen experiencia en cualquier centro de trabajo o empresa para que después de 12 meses pueda incursionar en el ámbito laboral.

El programa está disponible en las 32 entidades de la República Mexicana y este 2025, cada participante recibe un apoyo económico mensual de 8,480 pesos, así como seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad.

Lo que se debe saber de Jóvenes Construyendo el Futuro si estoy por terminar mi capacitación

Los aprendices que están por llegar a su mes 12 de capacitación podrán recibir muy pronto su constancia de capacitación.

Por su parte, desde el mes 11, los centros de trabajo verán en la plataforma digital del programa una notificación para registrar las habilidades de sus aprendices.

Cabe indicar que las actividades y conocimientos se registran por plan de actividades, no por el aprendiz. Así que, si varios comparten el mismo plan, recibirán constancias con la misma información.

Los aprendices de Jóvenes Construyendo
Los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro que ya cumplieron con los 12 meses de capacitación, recibirán una constancia (captura de pantalla)

¿Cuándo es el próximo registro a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Las autoridades del programa aún no anuncian cuándo se abrirán nuevas postulaciones para que más personas puedan incorporarse a Jóvenes Construyendo el Futuro. Sin embargo, tomando en cuenta la forma en que se ha manejado el calendario de inscripciones, se espera que la próxima convocatoria se realice en febrero de 2026.

Cabe recordar que la última convocatoria se llevó a cabo del 1 al 10 de diciembre de 2025. Y es que el día de hoy se confirmó que el periodo de postulaciones concluyó. Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro que incluyen Facebook, Instagram y X (antes Twitter). Así como la línea telefónica 800 841 2020, con servicio de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 21:00 horas (tiempo del centro de México).

Los aprendices del programa federal tienen derecho a recibir atención médica gratuita | Crédito: X/@JovconFuturo

Jóvenes Construyendo el Futuro ampliará su cobertura en enero de 2026

El objetivo para 2026 establece que 500 mil jóvenes formarán parte del programa, quienes recibirán ingresos bimestrales. Desde que comenzó en 2019, la iniciativa ha sumado a 3 millones 423 mil 461 personas, de las cuales el 58% son mujeres y la inversión social total asciende a 158 mil millones de pesos.

En los primeros 13 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, se incorporaron 450 mil beneficiarios, asignándose cerca de 21 mil millones de pesos hasta el 28 de noviembre.

Temas Relacionados

Jóvenes Construyendo el FuturoProgramas socialesProgramas para el BienestarCapacitaciones laboralesProgramas del Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

El top de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

El top de lo más

Entra en vigor la Ley Silla: ¿Qué hacer si en tu empleo te obligan a estar de pie varias horas?

Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar hasta 280 mil pesos, según la Ley Federal del Trabajo

Entra en vigor la Ley

Frío CDMX: activan alerta amarilla en estas 5 alcaldías por bajas temperaturas para el amanecer del miércoles 17 de diciembre

Protección Civil de la Ciudad de México hizo un llamado a los capitalinos a tomar previsiones

Frío CDMX: activan alerta amarilla

Festival Luces de Invierno: cuándo, dónde y qué actividades habrá en la celebración navideña en la CDMX

La celebración con esculturas lumínicas y actividades gratuitas se extenderá por el Zócalo y quince sedes adicionales

Festival Luces de Invierno: cuándo,

Quién es Esmeralda Camacho, la hermosa violinista de Nodal que supuestamente tambaleó la relación con Ángela Aguilar

La joven artista es la protagonista de la nueva controversia que envuelve al matrimonio de los intérpretes de “Dime cómo quieres”

Quién es Esmeralda Camacho, la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a Armando Escárcega, “El

Sentencian a Armando Escárcega, “El Patrón”, autor intelectual del ataque contra Ciro Gómez Leyva: MP implica al CJNG

EEUU y México acuerdan profundizar intercambio de información sobre tráfico de armas y combate al huachicol

Fin de semana violento en Baja California: feminicidios, cuerpos abandonados y amenazas a la seguridad estatal

Suspenden juicio de “El Lastra”, reclutador del CJNG, tras solicitar un amparo

Refuerzan seguridad tras ataque con bombas molotov a boutique de vestidos en Cuautla, Morelos

ENTRETENIMIENTO

El top de lo más

El top de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

Quién es Esmeralda Camacho, la hermosa violinista de Nodal que supuestamente tambaleó la relación con Ángela Aguilar

Ranking Spotify en México: top 10 de los podcasts con más reproducciones

Steven Spielberg vuelve al enigma extraterrestre con “El día de la Revelación”: lo que se sabe y cuándo llega a México

¿Quién es Cynthia Klitbo, la actriz que fue hospitalizada por estrés?

DEPORTES

Delegación mexicana de clavados confirma

Delegación mexicana de clavados confirma a sus 13 atletas para la temporada internacional

Turco Mohamed le hace el feo a la Selección Mexicana y rechaza regresar a América

Juego de Leyendas México 2026: fechas, precios, invitados y todo lo que debes saber

Calendario Toluca Clausura 2026: fechas, horarios y partidos más importantes del Bicampeón de la Liga MX

Calendario América Clausura 2026: fechas, horarios y partidos más importantes