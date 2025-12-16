Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: estos es lo que debes saber si estás por terminar tu capacitación

La finalidad de Jóvenes Construyendo el Futuro es que los aprendices generen experiencia en cualquier centro de trabajo o empresa para que después de 12 meses pueda incursionar en el ámbito laboral.

Desde el 2019, el gobierno de México puso en marcha Jóvenes Construyendo el Futuro, una iniciativa que busca ayudar a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen a través de una capacitación laboral gratuita en cualquiera de las empresas o centros de trabajo que participen.

La finalidad de la iniciativa es que los aprendices generen experiencia en cualquier centro de trabajo o empresa para que después de 12 meses pueda incursionar en el ámbito laboral.

El programa está disponible en las 32 entidades de la República Mexicana y este 2025, cada participante recibe un apoyo económico mensual de 8,480 pesos, así como seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad.

Lo que se debe saber de Jóvenes Construyendo el Futuro si estoy por terminar mi capacitación

Los aprendices que están por llegar a su mes 12 de capacitación podrán recibir muy pronto su constancia de capacitación.

Por su parte, desde el mes 11, los centros de trabajo verán en la plataforma digital del programa una notificación para registrar las habilidades de sus aprendices.

Cabe indicar que las actividades y conocimientos se registran por plan de actividades, no por el aprendiz. Así que, si varios comparten el mismo plan, recibirán constancias con la misma información.

Los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro que ya cumplieron con los 12 meses de capacitación, recibirán una constancia (captura de pantalla)

¿Cuándo es el próximo registro a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Las autoridades del programa aún no anuncian cuándo se abrirán nuevas postulaciones para que más personas puedan incorporarse a Jóvenes Construyendo el Futuro. Sin embargo, tomando en cuenta la forma en que se ha manejado el calendario de inscripciones, se espera que la próxima convocatoria se realice en febrero de 2026.

Cabe recordar que la última convocatoria se llevó a cabo del 1 al 10 de diciembre de 2025. Y es que el día de hoy se confirmó que el periodo de postulaciones concluyó. Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro que incluyen Facebook, Instagram y X (antes Twitter). Así como la línea telefónica 800 841 2020, con servicio de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 21:00 horas (tiempo del centro de México).

Los aprendices del programa federal tienen derecho a recibir atención médica gratuita | Crédito: X/@JovconFuturo

Jóvenes Construyendo el Futuro ampliará su cobertura en enero de 2026

El objetivo para 2026 establece que 500 mil jóvenes formarán parte del programa, quienes recibirán ingresos bimestrales. Desde que comenzó en 2019, la iniciativa ha sumado a 3 millones 423 mil 461 personas, de las cuales el 58% son mujeres y la inversión social total asciende a 158 mil millones de pesos.

En los primeros 13 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, se incorporaron 450 mil beneficiarios, asignándose cerca de 21 mil millones de pesos hasta el 28 de noviembre.