Sheinbaum confirma que revisará la propuesta de Claudio X. González sobre cambios de la Reforma Electoral: “No la he visto”

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que a pesar de aún no haber revisado la propuesta del empresario Claudio X. González sobre cambios hacia la Reforma Electoral, buscará darle seguimiento a principios de 2026.

De acuerdo con el empresario, su iniciativa nombrada Salvemos la Democracia logró juntar más de 188 mil firmas ciudadanas y será presentada junto al Congreso y a los partidos políticos para ser analizada en paralelo a la Reforma presentada por la mandataria.

“Ellos tienen derecho a presentar una propuesta. Buscaron firmas y la presentaron. No la he visto, pero ya nos reuniremos en la comisión que se fundó para la Reforma Electoral ya en estos días porque ya terminaron los foros.

“El objetivo es recibir de la gente cual era la propuesta para la reforma y estaríamos haciéndola pública a principios del próximo año, quizás a mediados de enero. Yo he planteado que la democracia es cómo la definió Lincoln, un gobierno del pueblo, por el pueblo para el pueblo”, detalló la presidenta en La Mañanera del Pueblo.

Reforma Electoral, “una amenaza autoritaria sobre México”

Anteriormente, X. González declaró que la propuesta de Sheinbaum es una amenaza autoritaria que concentrará el poder absoluto de México en algunas personas del Gobierno y del Morena, además, detalló que su propuesta “defenderá el voto libre” y reactivará la participación ciudadana.

Tras las declaraciones de Claudio X., Sheinbaum consideró que su movimiento y el partido político que planean construir, llamado Somos México sigue siendo una minoría, podrían ser representados dentro de ciertos puestos políticos.

“Las minorías deben tener representación aunque no alcancen una diputación a manera nominal, lo que en mi perspectiva es fundamental para la Reforma, a pesar de que las listas de plurinominal sean elegidas por las cúpulas de los partidos, aunque en Morena son por tómbola.

“Para ganar una diputación, ya sea local, federal o legislativa, hay que convencer a la gente y ganar la votación del pueblo de manera honesta, transparente y limpia”, señaló Sheinbaum.

La propuesta y el futuro partido Somos México no podrán entrar en vigor hasta 2027 y 2030, asegura la presidenta

A pesar de que Sheinbaum aseguró que la propuesta será revisada el año 2026, afirmó que las peticiones entrarían en vigor hasta 2027, año en que serán las próximas elecciones.

Y en caso de la creación del partido político Somos México, podría validarse hasta las elecciones de 2030, dependiendo de qué puestos se buscan.

“Hay que decir que para poder cumplir con la reglas, de acuerdo con la legislación electoral actual, solamente puede haber solicitud para nuevos partidos cuando termina una elección federal actual, ya veremos si se cambia a que no se esperen cada seis años.

“También debe de cumplir con le número de asambleas y el número de afiliados. Hasta donde entiendo hay otros dos grupos que han ido cumpliendo con lo que se solicita y al final el INE tendrá que decidir de acuerdo con la revisión, si tienen posibilidad de participar con la elección del 2027″, explicó la mandataria.

Las minorías deberán cumplir con el 3% de la votación en elecciones, recuerda Sheinbaum

La presidenta también recordó que una vez el INE acepte y tramite lo solicitado, el movimiento tendrá que cumplir con un mínimo del 3% de las votaciones para considerarse un partido político.

Lo anteriormente mencionado por la mandataria, recordó lo recién acontecido con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que no alcanzó el 3% de votaciones y se desintegró a nivel federal, sin embargo, existe a nivel local y estatal.

“Las características de los nuevos partidos si cumplen con lo que se solicita en la legislación y es aprobado por el INE, tiene que participar solos en la elección y contaron con el 3% de la votación, de lo contrario no se le da el registro, para participar en el 2030″, finalizó Sheinbaum.