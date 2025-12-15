México

Registro de celulares 2026: cómo vincular mi número de teléfono a mi CURP para evitar la suspensión de la línea

El registro obligatorio de líneas móviles en México dará inicio partir de enero del siguiente año

Guardar
El gobierno federal asegura que
El gobierno federal asegura que la información del PANAUT estará protegida y se usará exclusivamente para fines de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del nueve de enero de 2026, todos los usuarios de telefonía móvil en México deberán cumplir con el registro obligatorio de sus líneas telefónicas vinculándolas a su CURP.

Esta disposición, establecida por el nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), busca fortalecer la capacidad de las autoridades para rastrear llamadas asociadas a delitos de alto impacto, como la extorsión y el fraude.

Aunque muchos podrían resistirse a llevar a cabo esta medida, la consecuencia directa para quienes no realicen este trámite dentro del plazo estipulado será la suspensión del servicio.

El trámite será obligatorio tanto para personas físicas como morales, y en el caso de líneas corporativas, se requerirá también la presentación del RFC.

El gobierno federal asegura que
El gobierno federal asegura que la información del PANAUT estará protegida y se usará exclusivamente para fines de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo vincular mi número de teléfono a mi CURP

El procedimiento de registro variará según el operador, pero seguirá una estructura común.

Inicialmente, el usuario recibirá una notificación por SMS o correo electrónico indicando el inicio del proceso. Posteriormente, podrá elegir entre realizar el trámite en línea o acudir presencialmente a un centro de servicio.

Para completar la vinculación, se solicitarán la identificación oficial, la CURP, datos personales y, en algunos casos, el IMEI del dispositivo. Una vez verificada la identidad, el operador enviará un código para confirmar la operación.

Si se realiza en línea, en caso de que el trámite se realice tres veces sin éxito la persona deberá acudir directamente al centro de su compañía telefónica para realizar el trámite de manera presencial.

El trámite será gratuito y deberá realizarse una sola vez por cada línea.

Las compañías de telefonía en
Las compañías de telefonía en México ya adaptan sus sistemas para facilitar el cumplimiento de la nueva normativa del PANAUT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo comenzará la suspensión de líneas para quienes no hayan vinculado su número de teléfono con su CURP

Si bien la medida entra en vigor a partir del 9 de enero de 2026 aún no se revela la fecha límite que tendrás los usuarios para llevar a cabo el registro antes de sufrir la suspensión definitiva de su línea.

Las autoridades subrayaron que este registro no sustituye otros mecanismos de seguridad, sino que busca consolidar un padrón confiable de usuarios.

El gobierno federal aseguró que la información recabada contará con protocolos de protección y será utilizada exclusivamente con fines de seguridad, especialmente para combatir la extorsión, uno de los delitos más frecuentes en el país.

La implementación del PANAUT ha suscitado inquietudes sobre la privacidad de los datos personales, la capacidad técnica de las empresas de telefonía y la posibilidad de errores que puedan afectar a líneas legítimas.

No obstante, las compañías ya están habilitando plataformas para facilitar el registro y, una vez que el proceso inicie oficialmente, los usuarios serán notificados de manera individual.

El proceso de registro requerirá
El proceso de registro requerirá identificación oficial, CURP, datos personales y, en algunos casos, el IMEI del dispositivo móvil. (Foto: Imagen ilustrativa)

Las autoridades recomiendan verificar que la CURP esté actualizada y tener a la mano la identificación oficial para agilizar el trámite.

Temas Relacionados

Registro de celulares 2026CURPtelefonía movilmexico-noticias

Más Noticias

FGR investiga desplome de jet ejecutivo en Toluca, Edomex, que dejó seis muertos

El accidente en inmediaciones del Aeropuerto de la capital mexiquense

FGR investiga desplome de jet

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: artesanos protestan en la plancha del Zócalo capitalino

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Eric del Castillo estuvo enamorado de su mamá y en pleito con su padrastro: “Complejo de Edipo”

El intérprete contó cómo una propuesta de su padrastro, que consideró una falta de respeto a su fe, fue el detonante para abandonar el hogar en repetidas ocasiones

Eric del Castillo estuvo enamorado

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 15 de diciembre

El programa tiene dos días emocionantes por este refugio

Exatlón México: quién gana la

¿Habrá clases este martes 16 de diciembre? La SEP responde

La dependencia del Gobierno de México dio a conocer la fecha exacta en que comenzarán las vacaciones decembrinas

¿Habrá clases este martes 16
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen seis personas en límites

Caen seis personas en límites entre Colima y Michoacán: investigan si están ligadas con coche bomba de Coahuayana

Algunos policías de Harfuch serán retirados de Uruapan tras denuncias de extorsión a pobladores, anuncia Tafolla

Detienen a 8 personas acusadas de secuestro y extorsión en Jalisco: tres son menores de edad

Guerra entre cárteles mantiene a México entre los países más violentos, según organizaciones internacionales

Van por “El Guano”, Marina despliega operativo en el triángulo dorado para detener al hermano del Chapo Guzmán

ENTRETENIMIENTO

Eric del Castillo estuvo enamorado

Eric del Castillo estuvo enamorado de su mamá y en pleito con su padrastro: “Complejo de Edipo”

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 15 de diciembre

Las mejores canciones para escuchar en Apple México en cualquier momento y lugar

Tristán, hijo de Yahir, vende aguacates tras alejarse de las drogas: “Ha vivido mucho”

Qué serie ver esta noche en Netflix México

DEPORTES

Nahuel Guzmán protagoniza incómodo momento

Nahuel Guzmán protagoniza incómodo momento durante la final Toluca vs Tigres: así reaccionó la afición

Captan a Chino Huerta en Monterrey: ¿Regresará a la Liga MX para 2026?

Captan a Luis Chávez en las gradas del Nemesio Diez para disfrutar la final de la Liga MX entre Toluca y Tigres

Cruz Azul Femenil hace oficial su mudanza a Cuernavaca

Aaron Ramsey define como una decepción su paso por Pumas y expone a la directiva