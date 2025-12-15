Registro de celulares 2026: cómo vincular mi número de teléfono a mi CURP para evitar la suspensión de la línea

El gobierno federal asegura que la información del PANAUT estará protegida y se usará exclusivamente para fines de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del nueve de enero de 2026, todos los usuarios de telefonía móvil en México deberán cumplir con el registro obligatorio de sus líneas telefónicas vinculándolas a su CURP.

Esta disposición, establecida por el nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), busca fortalecer la capacidad de las autoridades para rastrear llamadas asociadas a delitos de alto impacto, como la extorsión y el fraude.

Aunque muchos podrían resistirse a llevar a cabo esta medida, la consecuencia directa para quienes no realicen este trámite dentro del plazo estipulado será la suspensión del servicio.

El trámite será obligatorio tanto para personas físicas como morales, y en el caso de líneas corporativas, se requerirá también la presentación del RFC.

El gobierno federal asegura que la información del PANAUT estará protegida y se usará exclusivamente para fines de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo vincular mi número de teléfono a mi CURP

El procedimiento de registro variará según el operador, pero seguirá una estructura común.

Inicialmente, el usuario recibirá una notificación por SMS o correo electrónico indicando el inicio del proceso. Posteriormente, podrá elegir entre realizar el trámite en línea o acudir presencialmente a un centro de servicio.

Para completar la vinculación, se solicitarán la identificación oficial, la CURP, datos personales y, en algunos casos, el IMEI del dispositivo. Una vez verificada la identidad, el operador enviará un código para confirmar la operación.

Si se realiza en línea, en caso de que el trámite se realice tres veces sin éxito la persona deberá acudir directamente al centro de su compañía telefónica para realizar el trámite de manera presencial.

El trámite será gratuito y deberá realizarse una sola vez por cada línea.

Las compañías de telefonía en México ya adaptan sus sistemas para facilitar el cumplimiento de la nueva normativa del PANAUT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo comenzará la suspensión de líneas para quienes no hayan vinculado su número de teléfono con su CURP

Si bien la medida entra en vigor a partir del 9 de enero de 2026 aún no se revela la fecha límite que tendrás los usuarios para llevar a cabo el registro antes de sufrir la suspensión definitiva de su línea.

Las autoridades subrayaron que este registro no sustituye otros mecanismos de seguridad, sino que busca consolidar un padrón confiable de usuarios.

El gobierno federal aseguró que la información recabada contará con protocolos de protección y será utilizada exclusivamente con fines de seguridad, especialmente para combatir la extorsión, uno de los delitos más frecuentes en el país.

La implementación del PANAUT ha suscitado inquietudes sobre la privacidad de los datos personales, la capacidad técnica de las empresas de telefonía y la posibilidad de errores que puedan afectar a líneas legítimas.

No obstante, las compañías ya están habilitando plataformas para facilitar el registro y, una vez que el proceso inicie oficialmente, los usuarios serán notificados de manera individual.

El proceso de registro requerirá identificación oficial, CURP, datos personales y, en algunos casos, el IMEI del dispositivo móvil. (Foto: Imagen ilustrativa)

Las autoridades recomiendan verificar que la CURP esté actualizada y tener a la mano la identificación oficial para agilizar el trámite.