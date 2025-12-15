Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de diciembre: L6 del MB sin servicio en dos estaciones

Usuarios en redes sociales denuncian retrasos de más de 10 minutos en la Línea 9 (Tacubaya-Pantitlán) durante una de las horas con mayor afluencia. Exigen enviar unidades para satisfacer la demana.
Por su parte, el Metro capitalino atendió el llamado aclarando la situación: “Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 9, después de realizar retiro de un tren para revisión. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”.
Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Usuarios en redes sociales reportaron demoras en el servicio de la Línea 5 del metro en la estación Pantitlán, donde mencionaron la ausencia de trenes en los andenes pese a llevar más de diez minutos de espera. También se registraron quejas por la tardanza en la Línea 3.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús iniciaron sus operaciones hoy lunes 15 de diciembre.