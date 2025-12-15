México

Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de diciembre: L6 del MB sin servicio en dos estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Guardar

Metrobús CDMX

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino. (TW MB CDMX)

En pocas líneas:

    12:33 hsHoy

    Metro CDMX

    Usuarios en redes sociales denuncian retrasos de más de 10 minutos en la Línea 9 (Tacubaya-Pantitlán) durante una de las horas con mayor afluencia. Exigen enviar unidades para satisfacer la demana.

    Por su parte, el Metro capitalino atendió el llamado aclarando la situación: “Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 9, después de realizar retiro de un tren para revisión. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”.

    12:32 hsHoy

    Metro CDMX

    Avance en tiempo real de
    Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)
    12:30 hsHoy

    Metrobús CDMX

    Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 15 de diciembre

    Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

    Estas son las líneas del
    Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

    Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

    Leer la nota completa
    11:42 hsHoy

    Usuarios en redes sociales reportaron demoras en el servicio de la Línea 5 del metro en la estación Pantitlán, donde mencionaron la ausencia de trenes en los andenes pese a llevar más de diez minutos de espera. También se registraron quejas por la tardanza en la Línea 3.

    11:34 hsHoy

    El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús iniciaron sus operaciones hoy lunes 15 de diciembre.

    Temas Relacionados

    Metro CDMXMetrobúsSTCmexico-noticias

    Últimas noticias

    México busca reforzar soberanía en el Golfo de California ante desafíos internacionales

    La CESNAV destacó la urgencia de reformas legales para que México consolide su control sobre la región frente a riesgos de libre tránsito en aguas internacionales

    México busca reforzar soberanía en

    Ella es Paulina Goto, ganadora de ‘¿Quién es la Máscara?’ en su séptima temporada

    La actriz y cantante estuvo detrás del personaje Tropi Coco, uno de los más queridos por el público

    Ella es Paulina Goto, ganadora

    Exalcaldesa de Amanalco es hallada culpable de homicidio, habría ordenado asesinato a miembros del crimen organizado

    La investigación reveló que la funcionaria encomendó al síndico acudir a una zona de alto riesgo de la cual no regresó; el chofer también perdió la vida

    Exalcaldesa de Amanalco es hallada

    Melate, Revancha y Revanchita resultados del sorteo 4148 de este 14 de diciembre

    Como todos los domingo, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la lotería mexicana

    Melate, Revancha y Revanchita resultados

    Marcelo Ebrard anuncia paquete arancelario para cuidar 350 mil empleos

    Las industrias textil, vestido, calzado, acero y automotriz son las más afectadas por la competencia con precios internacionales

    Marcelo Ebrard anuncia paquete arancelario

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    Magis y XUPER TV: las

    Magis y XUPER TV: las peores plataformas para ver películas en Navidad

    10 accesorios que todo gamer quisiera como regalo de Navidad

    La oposición acusa a Martín Menem de armar una “mayoría automática” en comisiones clave de Diputados

    Eduardo Costantini adquirió más de mil obras de arte latinoamericano y se anunció una expansión del Malba

    La romántica mini luna de miel de Nicolás Cabré y Rocío Pardo entre la aventura y un hotel de lujo

    INFOBAE AMÉRICA

    Nick Reiner, el hijo de

    Nick Reiner, el hijo de 32 años de Rob Reiner y Michele Singer, fue detenido por el presunto asesinato de la pareja

    Eduardo Costantini adquirió más de mil obras de arte latinoamericano y se anunció una expansión del Malba

    Guía Movistar para elegir el regalo perfecto esta Navidad

    El rial iraní alcanzó un nuevo mínimo histórico frente al dólar

    La Justicia de Putin declaró organización extremista a la banda rusa feminista Pussy Riot

    DEPORTES

    Revelaron que Lionel Messi pudo

    Revelaron que Lionel Messi pudo haber jugado en Manchester City: el monto que ofrecieron y la insólita respuesta del Barcelona

    “Pensamientos oscuros”: la fuerte confesión de John Terry por el penal fallado con Chelsea en la final de la Champions de 2008

    Lionel Messi cerró la GOAT Tour por India con una inolvidable jornada en Nueva Delhi: fútbol con niños, hit especial y una promesa

    Así será el sonido de los motores de los nuevos autos de Fórmula 1: “La banda sonora para 2026″

    Insultos, miradas desafiantes y gritos a los árbitros: el furioso cruce de LeBron James con otra figura de la NBA que terminó en escándalo