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Accidente en México-Pachuca: volcadura de microbús deja 15 lesionados en Tlalnepantla

Un carril permanece cerrado y autoridades investigan el percance

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El percance ocurre la mañana de este domingo rumbo a Indios Verdes, cuando un microbús termina volcado y aplastado sobre el asfalto; paramédicos y Protección Civil de Tlalnepantla trasladan a los heridos a hospitales cercanos
El percance ocurre la mañana de este domingo rumbo a Indios Verdes, cuando un microbús termina volcado y aplastado sobre el asfalto; paramédicos y Protección Civil de Tlalnepantla trasladan a los heridos a hospitales cercanos

El percance ocurrió en la mañana de este domingo cuando las dos unidades circulaban en el mismo sentido, en dirección a la zona de Indios Verdes y la alcaldía Gustavo A. Madero. Tras la colisión, el microbús volcó y quedó aplastado sobre la carpeta asfáltica. La carrocería de la unidad quedó severamente dañada, lo que complicó las labores de extracción y prolongó la presencia de bomberos en el lugar.

Personal de los cuerpos de bomberos tuvo que intervenir para rescatar a pasajeros que quedaron atrapados dentro del microbús. Paramédicos y elementos de Protección Civil de Tlalnepantla también se desplegaron en el lugar, y unidades médicas de la Ciudad de México se sumaron para el traslado de los heridos a hospitales cercanos.

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Lo que se sabe hasta el momento

  • Dos unidades de transporte público colisionaron en el mismo sentido, rumbo a Indios Verdes.
  • El microbús volcó y quedó aplastado; bomberos rescataron a pasajeros atrapados en su interior.
  • Al menos 15 personas resultaron lesionadas, varias con heridas de gravedad.
  • Al cierre del reporte, solo un carril permanecía habilitado en dirección a la Ciudad de México.
  • El paradero de ambos conductores era desconocido al momento de la cobertura.

La versión de los pasajeros

Usuarios que lograron salir por sus propios medios relataron a N+ que, según su percepción, ambos conductores circulaban a exceso de velocidad y al parecer se disputaban el paso momentos antes del choque. Las autoridades no habían confirmado ni descartado esta versión al momento del reporte. Elementos de la Guardia Nacional presentes en la escena declinaron ofrecer información a la prensa en cámara.

Vialidad afectada: rutas alternas

Para quienes circulen por la autopista México-Pachuca con dirección a Indios Verdes, la alternativa disponible es tomar Avenida Centenario y conectar hacia el Metro Martín Carrera.

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Información pendiente de confirmar

Hasta el cierre de este reporte, las autoridades no habían proporcionado el número definitivo de lesionados, su estado de salud actualizado, los hospitales receptores ni información sobre la situación legal de los dos conductores involucrados.

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