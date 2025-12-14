Los 3 alimentos que tienes en la cocina y que funcionan como antigripales naturales

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En distintas épocas del año, los resfriados y la gripe afectan a millones de personas y generan una búsqueda constante de remedios efectivos para mitigar los síntomas. Frente a este escenario, resulta relevante conocer que algunos ingredientes presentes en la despensa diaria pueden actuar como antigripales naturales gracias a sus propiedades y compuestos bioactivos.

Lejos de depender únicamente de medicamentos, la alimentación ofrece alternativas que contribuyen al fortalecimiento del sistema inmunológico. La incorporación de ciertos productos frescos y fáciles de conseguir impulsa una respuesta más eficiente ante agentes virales.

El ajo: un clásico con respaldo científico

La presencia de alicina, un compuesto original del ajo, se asocia con efectos antimicrobianos y antiinflamatorios. El consumo habitual de ajo puede reducir la duración y severidad de infecciones respiratorias. Además, contiene antioxidantes que ayudan a neutralizar radicales libres.

El ajo puede utilizarse tanto crudo como cocido, aunque la alicina muestra mayor concentración al machacarse o picarse antes de su ingesta. Se lo considera un aliado en la prevención y en la recuperación, sin causar efectos secundarios en la mayoría de los casos.

El jengibre: potencial antiinflamatorio natural

El jengibre es conocido por su uso en infusiones y preparaciones culinarias. Su raíz destaca por la presencia de gingerol, sustancia responsable del sabor picante y de las cualidades medicinales. De acuerdo con datos de organismos internacionales, el jengibre disminuye la inflamación y alivia síntomas como dolor de garganta, congestión y malestar.

Además, favorece la transpiración suave que ayuda a regular la temperatura corporal frente a cuadros gripales. Preparar té de jengibre con rodajas frescas y agregar miel potencia su efecto inmunomodulador, facilitando la recuperación.

La miel: alivio para la garganta y refuerzo inmunológico

Reconocida desde la antigüedad, la miel combina acción antimicrobiana y suavizante. Su textura viscosa protege las mucosas y calma la irritación, lo que la convierte en un remedio habitual contra la tos y el dolor al tragar. Además, estudios recientes resaltan que el consumo de miel puede disminuir la frecuencia e intensidad de la tos nocturna en menores y adultos.

La miel también contiene antioxidantes y micronutrientes que favorecen una mejor respuesta defensiva. Se recomienda consumirla sola o en infusión, evitando su uso en menores de un año por riesgo de botulismo.

Las alternativas naturales disponibles en la cocina no sustituyen las recomendaciones médicas. Sin embargo, la inclusión de ajo, jengibre y miel en la dieta habitual representa una estrategia complementaria para minimizar la incidencia y sintomatología de gripes y resfriados. La Organización Mundial de la Salud y diversas instituciones respaldan el interés en estos alimentos funcionales por sus beneficios comprobados en la salud respiratoria.