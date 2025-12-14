México

Los 3 alimentos que tienes en la cocina y que funcionan como antigripales naturales

Tres productos habituales en la despensa pueden convertirse en aliados frente a resfriados y gripe

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En distintas épocas del año, los resfriados y la gripe afectan a millones de personas y generan una búsqueda constante de remedios efectivos para mitigar los síntomas. Frente a este escenario, resulta relevante conocer que algunos ingredientes presentes en la despensa diaria pueden actuar como antigripales naturales gracias a sus propiedades y compuestos bioactivos.

Lejos de depender únicamente de medicamentos, la alimentación ofrece alternativas que contribuyen al fortalecimiento del sistema inmunológico. La incorporación de ciertos productos frescos y fáciles de conseguir impulsa una respuesta más eficiente ante agentes virales.

El ajo: un clásico con respaldo científico

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de alicina, un compuesto original del ajo, se asocia con efectos antimicrobianos y antiinflamatorios. El consumo habitual de ajo puede reducir la duración y severidad de infecciones respiratorias. Además, contiene antioxidantes que ayudan a neutralizar radicales libres.

El ajo puede utilizarse tanto crudo como cocido, aunque la alicina muestra mayor concentración al machacarse o picarse antes de su ingesta. Se lo considera un aliado en la prevención y en la recuperación, sin causar efectos secundarios en la mayoría de los casos.

El jengibre: potencial antiinflamatorio natural

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El jengibre es conocido por su uso en infusiones y preparaciones culinarias. Su raíz destaca por la presencia de gingerol, sustancia responsable del sabor picante y de las cualidades medicinales. De acuerdo con datos de organismos internacionales, el jengibre disminuye la inflamación y alivia síntomas como dolor de garganta, congestión y malestar.

Además, favorece la transpiración suave que ayuda a regular la temperatura corporal frente a cuadros gripales. Preparar té de jengibre con rodajas frescas y agregar miel potencia su efecto inmunomodulador, facilitando la recuperación.

La miel: alivio para la garganta y refuerzo inmunológico

(Imagen ilustrativa Infobae)
(Imagen ilustrativa Infobae)

Reconocida desde la antigüedad, la miel combina acción antimicrobiana y suavizante. Su textura viscosa protege las mucosas y calma la irritación, lo que la convierte en un remedio habitual contra la tos y el dolor al tragar. Además, estudios recientes resaltan que el consumo de miel puede disminuir la frecuencia e intensidad de la tos nocturna en menores y adultos.

La miel también contiene antioxidantes y micronutrientes que favorecen una mejor respuesta defensiva. Se recomienda consumirla sola o en infusión, evitando su uso en menores de un año por riesgo de botulismo.

Las alternativas naturales disponibles en la cocina no sustituyen las recomendaciones médicas. Sin embargo, la inclusión de ajo, jengibre y miel en la dieta habitual representa una estrategia complementaria para minimizar la incidencia y sintomatología de gripes y resfriados. La Organización Mundial de la Salud y diversas instituciones respaldan el interés en estos alimentos funcionales por sus beneficios comprobados en la salud respiratoria.

Temas Relacionados

GripeMielAjoFríoJengibreSaludNiñosmexico-noticias

Más Noticias

Pensión IMSS e ISSSTE: esta es la fecha exacta del próximo pago en enero de 2026

Pensionados de ambos Institutos recibirán el pago el mismo día, sin embargo, algunos verán reflejado un pago doble

Pensión IMSS e ISSSTE: esta

Violencia en Tamaulipas: ataque armado en un taller de Reynosa deja cuatro personas muertas

Los uniformados fueron alertados por una denuncia de allanamiento que derivó en el hallazgo de los cuerpos

Violencia en Tamaulipas: ataque armado

Estos son los actores que le dieron voz a los personajes de “Soy Frankelda”

La participación de figuras legendarias del doblaje aporta profundidad y carisma a la historia que está conquistando a la audiencia en streaming

Estos son los actores que

México registra un promedio de cuatro ciberataques por segundo: el Plan Nacional de Ciberseguridad frente a este gran reto

Sólo en los primeros meses de 2025, el país ha enfrentado más de 40 mil millones de intentos de ciberataque

México registra un promedio de

Secretaría de Salud explica compra extra de medicamentos tras acusación de incumplimiento de Birmex

El proceso complementario de compra representa solo el 4 % del total contratado y no pone en riesgo el abasto, comentó la dependencia

Secretaría de Salud explica compra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia en Tamaulipas: ataque armado

Violencia en Tamaulipas: ataque armado en un taller de Reynosa deja cuatro personas muertas

“El Limones”, jefe de plaza de los Cabrera Sarabia, solicitó un plazo para que se defina su situación jurídica

Así operaba “La Mesa”, la red de tráfico de migrantes vinculada a Los Rusos en Arizona, EEUU

Zhenli Ye Gon obtiene amparo para conocer detalles sobre su arresto en EEUU, permanecerá en el Altiplano

Asesinan a funcionario del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, en operativo de alcoholímetro

ENTRETENIMIENTO

Estos son los actores que

Estos son los actores que le dieron voz a los personajes de “Soy Frankelda”

Las más contagiosas: estas son las 10 canciones de K-pop más descargadas en iTunes México

Disfrazan de “Concho” a perrito encargado de la seguridad de los conciertos de Bad Bunny en México

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

Los 10 podcasts de Spotify en México para engancharse este día

DEPORTES

PSG vs Flamengo: cómo se

PSG vs Flamengo: cómo se podrá ver desde México la final de la Copa Intercontinental 2025

Artur Beterbiev revela si peleará con David Benavidez en el 2026: “Es interesante”

La contundente postura de Javier Alarcón sobre la continuidad de Larcamón en Cruz Azul: “¿A quién pones?”

Esta es la cantidad de dinero que David Benavidez habría aceptado si Canelo hubiera peleado con él: “Ahora todo cambió”

Místico retiene el campeonato mundial semicompleto del CMLL ante Soberano Jr. en una noche histórica en la Arena México