Exatlón México: quién sale eliminado hoy 14 de diciembre

El onceavo eliminado de Exatlón México 2025 se definirá este domingo 14 de diciembre, el capítulo del domingo siempre genera expectación entre los seguidores del reality.

Diversos rumores y spoilers de Exatlón que circulan en redes sociales y portales especializados apuntan a un deportista de cada equipí.

Aparentemente Heber Gallegos, integrante del equipo rojo, será el eliminado hoy 14 de diciembre tras perder contra José Ochoa, del equipo azul.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte de la producción, por lo que la incógnita se mantendrá hasta la transmisión del programa.

La eliminación de este domingo marcará el inicio de una etapa en la que cada salida tiene un impacto mayor en la estrategia y el ánimo de los equipos.

Qué dice el spoiler de Exatlón hoy 14 de diciembre

Las filtraciones más difundidas señalan que el duelo de eliminación de esta semana tendrá como protagonistas a Heber Gallegos y José Ochoa.

Según estas versiones, Ochoa, quien ha destacado en las últimas semanas por su capacidad para eliminar rivales.

Se dice que entonces habría conseguido su tercera victoria consecutiva en este tipo de enfrentamientos.

De esta forma dejaría fuera a Gallegos, una de las figuras más reconocidas del equipo rojo.

De confirmarse, Ochoa sumaría a Heber a la lista de eliminados que ya integran Luis y Mau, ambos también del equipo rojo.

Cómo es la eliminación en Exatlón México

El proceso de eliminación en Exatlón México se basa en una serie de competencias de supervivencia que determinan qué atletas deben disputar el duelo final.

Para este episodio, los rumores indican que tanto el equipo rojo como el azul tendrían dos representantes en riesgo:

Heber y Josué por los rojos

José Ochoa junto a Alejandro por los azules.

La dinámica de los duelos directos ha elevado la tensión entre los participantes, especialmente por el historial reciente de Ochoa.

Los aficionados han apodado el Edna azul en referencia a la excompetidora que logró eliminar a varias rivales antes de su propia salida.

Lista de eliminados de Exatlón México

La temporada 2025 de Exatlón México ha registrado hasta ahora diez eliminaciones con el equipo azul como el más afectado en número de bajas.

Azul:

Alex

Andrea

Karen

Antonio

Tanori

Vanessa

Rojo

Aristeo

Luis

Mau Wow

Edna

Integrantes actuales Exatlón México

Rojo

Josué

César Villaluz

Heber Gallegos

Humberto

Paulette

Valery

Karol

Azul

José

Ernesto

Alexis

Evelyn

A pesar de la insistencia de los spoilers en que Heber Gallegos sería el eliminado, existen versiones que mencionan otros posibles nombres en riesgo, como Josué y César Villaluz por el equipo rojo, y Ernesto, Alexis y Alejandro por el azul.

No obstante, la mayoría de las filtraciones coinciden en señalar a Gallegos como el favorito para abandonar la competencia este 14 de diciembre.