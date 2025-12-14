Alessandra Rojo de la Vega rechaza discriminación y llama a la unidad en la función pública

Crédito: Alcaldía Cuahtémoc

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, difundió a través de su cuenta oficial de X una captura de pantalla en la que se observa la fotografía de la funcionaria rodeada de diversas banderas asociadas a luchas sociales.

Entre los símbolos presentes aparecen la bandera de la Comunidad de diversidad sexual, las banderas nacionales de Estados Unidos, Israel, Palestina y México, así como pañoletas relativas a la despenalización del aborto, la lucha feminista y el movimiento contra el aborto.

En el mensaje adjunto, un usuario de la red la critica, tildándola de “hipócrita, no puedes ser Guadalupana/católica y a la vez pro-muerte”, al tiempo que sugiere que en casos como el de Rojo de la Vega se debería “normalizar matar la carrera política de los políticos doblera cara y convenencieros”. Según este comentario, si se aplicara tal criterio, “nos quedaríamos sin gobierno”.

Los funcionarios deben respetar a todas las personas, según la alcaldesa

Frente a esta publicación, Rojo de la Vega subrayó la importancia de no entender estas causas como simples “banderas, amigos... Son personas. Son derechos y son vidas”.

Insistió en que “defender la libertad, la dignidad humana y los derechos humanos no es una postura ideológica, es una responsabilidad de Estado”.

De acuerdo con la alcaldesa, los servidores públicos suelen incurrir en prácticas de discriminación y selectividad, lo que resulta incompatible con la esencia de la función pública. Expresó que el propósito central de cualquier administración debe ser garantizar “respeto, seguridad y libertad para todas y todos”.

En su mensaje, Rojo de la Vega reflexionó también sobre su actitud ante la polarización social, manifestando: “En tiempos de división, yo elijo sumar. En tiempos de ruido, yo elijo principios. Y en tiempos difíciles, yo elijo hacer lo correcto, aunque incomode”. Considera que la fortaleza de un país reside en la inclusión y en la defensa de la dignidad de cada ciudadano, rechazando enfoques excluyentes.

La causas en las que Rojo de la Vega cree

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, ha expresado públicamente en repetidas ocasiones su respaldo al feminismo y su apoyo a la comunidad de la diversidad sexual. Su llegada al cargo se dio a través de la coalición “Va por México” conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Revolución Democrática (PRD) todos partidos de oposición en México.

Dentro de este contexto, el PAN mantiene una postura que contrasta con la de Rojo de la Vega, ya que el partido ha manifestado su rechazo hacia las personas LGBTTIQ+ en distintas situaciones, además defiende a la familia tradicional y sus valores.

A pesar de estas diferencias, la alcaldesa ha implementado en la alcaldía programas sociales dirigidos a sectores específicos, como el programa de “Atención a la Salud de Personas Transgénero, Transexuales e Intersexuales”. Mediante esta iniciativa, las personas beneficiarias reciben un monedero electrónico con un valor de 4 mil pesos, destinado a atender necesidades de salud y bienestar.

Alessandra Rojo de la Vega se reúne con organización de extrema derecha y desata controversia

Cabe destacar que en agosto, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, generó polémica tras trascender que sostuvo una reunión con integrantes del Consejo Nacional de la organización Nueva Derecha, encabezada por Raúl Tortolero.

La agrupación, caracterizada por su postura conservadora y rechazo explícito al feminismo y a la diversidad sexual, recibió en oficinas de la alcaldía a la funcionaria, quien se ha autodefinido públicamente como feminista y aliada del movimiento LGBTTIQ+.

Rojo de la Vega difundió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó: “Hoy recibimos con mucho gusto a líderes religiosos y evangélicos en la oficina. Su acompañamiento y compromiso con la comunidad fortalecen el trabajo que hacemos todos los días para construir una Cuauhtémoc más justa, con valores, esperanza y unidad”. En su publicación, la alcaldesa aparece rezando junto a los líderes religiosos dentro del edificio gubernamental.

Raúl Tortolero declaró tras la reunión con Rojo de la Vega: “Queremos que deje TODO eso atrás y ahora apoye a la fe, a la vida, a la familia. Y luchemos vs la dictadura UNIDOS. DIOS todo lo puede. Oremos. ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe!”.