Peregrinos localizaron un cadáver en la autopista México-Pachuca durante su trayecto a la Basílica de Guadalupe

Un peregrino sostiene una figura de la Virgen de Guadalupe en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe durante la fiesta anual de la Virgen de Guadalupe, en la Ciudad de México, México, el 12 de diciembre de 2025. REUTERS/Raquel Cunha TPX IMAGES OF THE DAY

Un grupo de peregrinos que se dirigían a la Basílica de la Virgen de Guadalupe localizó el cadáver de una persona en la orilla de la autopista México-Pachuca.

De acuerdo con El Sol de Toluca, la caravana salió del estado de Hidalgo con destino a la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México para celebrar a la Virgen de Guadalupe.

El hallazgo del cuerpo ocurrió la mañana de este jueves 11 de diciembre, cuando los peregrinos se movilizaban por el acotamiento de la autopista.

El medio antes citado refirió que el grupo de personas avanzaba a la altura del kilómetro 045+500 cuando observaron lo que parecía una bolsa de basura; sin embargo, al acercarse lograron identificar que se trataba de un cuerpo envuelto en cobijas y bolsas de plástico, por lo que de inmediato lo reportaron a las autoridades.

Información extraoficial refiere que se trató del cuerpo de un hombre que presentaba heridas visibles, quien no se logró identificar.

Millones de peregrinos acudieron a la Basílica de Guadalupe

Más de trece millones de peregrinos acudieron a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México durante la celebración a la Virgen, de acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México en su informe de las primeras horas de este viernes 12 de diciembre.

Las autoridades mantienen un operativo especial que se extenderá hasta el 14 de diciembre, con el objetivo de garantizar la seguridad, la atención médica y la limpieza en el recinto y sus alrededores.

En el balance más reciente, la Alcaldía Gustavo A. Madero y secretarías de seguridad capitalinas, informaron que, en colaboración con el gobierno capitalino, se han retirado 980 toneladas de residuos generados por el paso de millones de fieles.

Además, las autoridades locales reportaron el rescate de más de 20 perros en la zona, los cuales fueron trasladados a la veterinaria de la demarcación para recibir atención médica y posteriormente serán canalizados a procesos de adopción responsable.

El Operativo Basílica 2025, coordinado por la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Alcaldía Gustavo A. Madero, ha movilizado a 5 mil 80 elementos de distintas corporaciones.

Estos efectivos se distribuyen en las principales rutas de acceso, como calzada Ignacio Zaragoza, calzada de Tlalpan e Insurgentes, y cuentan con el apoyo de 255 vehículos, 145 camionetas, 73 motocicletas, 15 grúas, 13 ambulancias, 5 motoambulancias, 2 drones y 2 helicópteros para el monitoreo y la coordinación aérea.

Durante el operativo, se han brindado 3 mil 441 atenciones médicas en el interior del atrio y 2 mil 476 en el exterior, en su mayoría por malestares menores relacionados con el esfuerzo físico y las condiciones climáticas. Solo ocho personas requirieron traslado a hospitales, según el reporte oficial.

CIUDAD DE MÉXICO, 11DICIEMBRE2025.-Miles de peregrinos acudieron prender veladoras en la Basílica de Guadalupe durante el 494 Aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe a San Diego en el cerro del Tepeyac. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El sistema LOCATEL recibió 58 reportes de personas extraviadas; de estos, 52 casos ya fueron resueltos y seis permanecen activos.

Mientras tanto, la Policía Metropolitana mantiene patrullajes permanentes en los alrededores del recinto religioso, con especial atención en las zonas donde aún pernoctan visitantes, reforzando la vigilancia y ofreciendo orientación a quienes continúan llegando.