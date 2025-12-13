México

Pensión del Bienestar: hoy 13 de diciembre es el último día de registro para adultos mayores

Pueden acudir todos los adultos mayores de 65 años que aún no estén inscritos, sin importar la letra inicial de su apellido

El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar, confirmó que hoy sábado 13 de diciembre concluye el periodo nacional de incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, considerado el programa social más amplio del país por número de beneficiarios.

El operativo de registro se llevó a cabo del 1 al 13 de diciembre, con atención escalonada por orden alfabético para evitar saturaciones. Sin embargo, este sábado se habilitó como jornada abierta, lo que permite que todas las personas adultas mayores elegibles puedan acudir, independientemente de la letra inicial de su primer apellido.

Las autoridades federales hicieron un llamado especial a quienes cumplieron 65 años recientemente o a quienes, por distintos motivos, no se habían inscrito anteriormente, para que aprovechen esta última oportunidad del año.

¿Qué adultos mayores pueden registrarse hoy 13 de diciembre?

Este sábado pueden realizar su registro:

  • Hombres y mujeres de 65 años o más que aún no reciben la Pensión del Bienestar.
  • Personas que cumplieron 65 años en noviembre o diciembre de 2025.
  • Adultos mayores que no pudieron acudir en los días asignados por calendario alfabético.
La Secretaría del Bienestar recordó que la pensión es universal, por lo que no se solicita comprobación de ingresos ni se requiere gestor alguno. El trámite es personal, gratuito y sin intermediarios.

¿Dónde deben acudir los adultos mayores?

El registro se realiza únicamente de manera presencial en los Módulos del Bienestar instalados en las 32 entidades federativas.

Los módulos brindan atención en un horario de 10:00 a 16:00 horas, y su ubicación puede consultarse en el portal oficial del Gobierno de México, dentro de la sección de la Secretaría del Bienestar.

En la Ciudad de México, existen diversos puntos de atención distribuidos en alcaldías como Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón, entre otras, lo que facilita el acceso para las personas adultas mayores.

Documentos necesarios para el registro

Para completar el trámite hoy sábado 13 de diciembre, las personas adultas mayores deben presentar la siguiente documentación en original:

  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte u otro documento oficial).
  • CURP actualizada.
  • Acta de nacimiento.
  • Comprobante de domicilio, con antigüedad no mayor a seis meses.
  • Teléfono de contacto, propio o de un familiar cercano.

En caso de tener dificultades de movilidad, un familiar puede acompañar al solicitante; no obstante, la presencia del adulto mayor es indispensable para la validación de datos.

¿Cuándo comenzará el pago de la pensión?

De acuerdo con la información oficial, las personas que completen su registro durante este operativo de diciembre y sean validadas en el padrón comenzarán a recibir su apoyo económico a partir de enero de 2026, mediante depósito directo en la Tarjeta Bienestar.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tiene como objetivo garantizar un ingreso básico que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población mayor de 65 años y fortalecer su derecho al bienestar.

Recomendación final

La Secretaría del Bienestar reiteró que hoy es la última oportunidad de registro en 2025. Por ello, recomendó acudir lo antes posible al módulo más cercano, llevar la documentación completa y considerar que, al tratarse del último día, podría registrarse una alta afluencia.

