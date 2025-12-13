México

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2025: ¿Por qué no hubo pagos este 12 de diciembre y cuándo se reanudan los depósitos?

Los depósitos de los programas correspondientes al bimestre noviembre-diciembre comenzaron a distribuirse desde el pasado 4 de diciembre

Los depósitos de los programas correspondientes al bimestre noviembre-diciembre comenzaron a distribuirse desde el pasado 4 de diciembre

Las Becas para el Bienestar son iniciativas encabezadas por el gobierno de México para ofrecer apoyo económico a estudiantes en condición de vulnerabilidad mediante entregas bimestrales depositadas directamente en las tarjetas del Bienestar.

Entre estos programas sociales destacan la beca Rita Cetina, orientada en su etapa inicial a estudiantes de secundaria, y la beca Benito Juárez, enfocada en jóvenes de preparatoria.

Cada persona beneficiaria de estos apoyos recibe 1,900 pesos cada dos meses. En el caso de la beca Rita Cetina, cuando un padre de familia tiene más de un hijo inscrito en el programa, se añade un monto de 700 pesos extra por cada estudiante adicional.

El objetivo de las dos iniciativas es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso económico a los beneficiarios para que puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

¿Por qué no hubo pagos este 12 de diciembre a los beneficiarios de las becas Benito Juárez y Rita Cetina?

Los depósitos para las becas del bimestre noviembre-diciembre de 2025 se realizarán entre el 4 y el 18 de diciembre. Como es costumbre, el proceso seguirá un orden alfabético determinado por la primera letra de la CURP de los beneficiarios.

Sin embargo, este viernes 12 de diciembre no hubo pagos a los beneficiarios debido al asueto bancario por el Día del Empleado Bancario. Esta jornada inhábil afecta a todo el sistema bancario nacional y coincide con la celebración de la Virgen de Guadalupe, evento relevante para la comunidad católica en México.

  • Letras A, B| jueves 4 de diciembre de 2025
  • Letra C | viernes 5 de diciembre de 2025
  • Letras D, E, F | lunes 8 de diciembre de 2025
  • Letra G | martes 9 de diciembre de 2025
  • Letras H, I, J, K, L | miércoles 10 de diciembre de 2025
  • Letra M | jueves 11 de diciembre de 2025
  • Letras N, Ñ, O, P, Q | lunes 15 de diciembre de 2025
  • Letra R | martes 16 de diciembre de 2025
  • Letras S | miércoles 17 de diciembre de 2025
  • Letras T, U, V, W, X, Y, Z | jueves 18 de diciembre de 2025
La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar Crédito: X/BecasBenito

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de las becas?

El saldo de la becas Rita Cetina y Benito Juárez puede consultarse directamente en los cajeros automáticos y ventanillas del Banco del Bienestar. Para quienes prefieren un seguimiento más ágil de sus movimientos, la descarga de la aplicación móvil resulta útil, ya que facilita el monitoreo constante de la cuenta.

Una vez identificada la fecha de cobro, la disponibilidad del depósito se puede verificar tanto en el Buscador de Estatus en Línea como en la app móvil del Banco del Bienestar. Para revisar el estatus y saldo por internet es necesario contar con la CURP del beneficiario o de los hijos. El proceso consiste en ingresar al portal oficial del Buscador de Estatus, escribir la CURP solicitada y seleccionar la opción de Bancarización, donde se visualizan todos los detalles de pago. Posteriormente, se elige el periodo específico que se desea consultar.

En la sección correspondiente aparecen los datos sobre el método empleado, el estado del depósito, la fecha y los periodos cubiertos por el pago.

Entrega de tarjetas para los nuevos beneficiarios de las becas continúa

Por otra parte, la entrega de tarjetas del Bienestar para los nuevos beneficiarios de las becas comenzó desde finales de noviembre. Se debe tener en cuenta que para poder recoger el plástico se tendrán que llevar los siguientes documentos:

Si eres menor de edad

  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)

De la madre, padre, tutora o tutor

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP

Si eres mayor de 18 años

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)

