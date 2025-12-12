México

Tiramisú bajo en calorías: la versión saludable del clásico italiano para Navidad

Guardar
Una alternativa ligera, económica y fácil de preparar está ganando popularidad entre quienes buscan postres navideños sin culpa

La temporada navideña suele venir acompañada de postres tradicionales llenos de azúcar, grasas y calorías. Sin embargo, cada vez más personas buscan opciones que les permitan disfrutar sin excederse. En ese contexto, el tiramisú bajo en calorías se ha convertido en una de las recetas más populares de la temporada, pues ofrece una versión ligera del clásico italiano sin renunciar a su cremosidad característica.

Esta propuesta saludable, diseñada para cuatro porciones, sustituye ingredientes como el queso mascarpone por yogurt griego natural sin azúcar, lo que reduce de manera significativa el aporte energético.

De acuerdo con los datos nutricionales presentados, cada porción aporta 189.8 kcal, además de 24.7 g de carbohidratos, 11 g de proteínas y solo 5.2 g de grasas, convirtiéndose en un postre ideal para quienes desean mantener un consumo equilibrado sin perder el toque dulce de las celebraciones.

Una receta ligera con solo cinco ingredientes

Parte del atractivo de esta versión saludable del tiramisú radica en su sencillez. La preparación se basa únicamente en cinco ingredientes accesibles y comunes en la mayoría de las despensas:

  • Yogurt griego natural sin azúcar
  • Extracto de vainilla
  • Café soluble
  • Galletas Marías
  • Cocoa sin azúcar
Se posiciona como una alternativa ligera y deliciosa para quienes desean disfrutar de los postres navideños sin excederse, manteniendo la cremosidad del clásico italiano con un perfil más saludable

La combinación del yogurt con el café y la vainilla permite obtener una crema suave, aromática y ligera, mientras que las galletas Marías funcionan como una base económica y práctica que reemplaza los bizcochos tradicionales. La cocoa sin azúcar, espolvoreada al final, aporta el toque visual y de sabor que remite al postre original.

Preparación rápida para cualquier ocasión navideña

El proceso es sencillo y apto incluso para quienes no tienen experiencia en la cocina. Basta con mezclar el yogurt griego con el café soluble y la vainilla hasta obtener una crema homogénea.

Posteriormente, se arman capas alternadas de galletas y crema hasta llenar el recipiente. Después de refrigerar de dos a tres horas, el tiramisú queda firme y listo para servirse.

La practicidad de esta receta la ha convertido en tendencia entre familias que buscan opciones para cenas, posadas y reuniones decembrinas. Además, su perfil nutritivo equilibrado lo vuelve una alternativa viable incluso como antojo cotidiano.

Se posiciona como una alternativa ligera y deliciosa para quienes desean disfrutar de los postres navideños sin excederse, manteniendo la cremosidad del clásico italiano con un perfil más saludable

En medio de las celebraciones navideñas, este tiramisú bajo en calorías demuestra que es posible disfrutar de postres sabrosos sin exceder el consumo calórico. Con ingredientes básicos, un proceso rápido y un sabor que no decepciona, se posiciona como uno de los postres saludables más buscados de la temporada.

