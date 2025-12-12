México

¿Credencial INAPAM podrá tramitarse en línea en 2026? Esto es lo que sabemos

Este documento previsto para adultos mayores de 60 años o más puede ser utilizado como identificación oficial

Cumplir 60 años abre la puerta a múltiples beneficios para quienes residen en México, gracias a la credencial INAPAM. Obtener este documento permite acceder a descuentos y servicios pensados para las personas adultas mayores.

Sin embargo, ante la llegada de 2026, persiste una pregunta: ¿es posible tramitar la credencial INAPAM en línea? Esta guía clarifica cuál es la situación actual y detalla los pasos para quienes buscan obtenerla.

¿Es posible tramitar la credencial INAPAM en línea?

Múltiples publicaciones en redes han difundido la idea de que la credencial INAPAM podría gestionarse a distancia. No obstante, hasta la fecha, las autoridades del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores han sido claras: la única vía oficial para tramitar esta tarjeta es acudir personalmente a un módulo autorizado.

El organismo no ha habilitado, ni tiene previsto a corto plazo, un sistema digital para la gestión, por lo cual es necesario presentarse de manera presencial.

Beneficios de la credencial para adultos mayores

Contar con la identificación de INAPAM da acceso a una amplia gama de descuentos y ventajas para las personas de más de 60 años. Entre los rubros se incluyen alimentos, servicios legales, educación, actividades recreativas y culturales, así como rebajas en el costo de predial, agua, salud, transporte, ropa y productos para el hogar. Por ello, se recomienda iniciar el trámite en cuanto se cumpla la edad mínima estipulada.

Requisitos para obtener la credencial INAPAM

El trámite es exclusivamente presencial, y para realizarlo en el módulo correspondiente deberán presentarse los siguientes documentos:

  • Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).
  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Comprobante de domicilio (una copia, vigente y con datos actuales).
  • Dos fotografías del solicitante.
  • Nombre completo y número telefónico de una persona de contacto para emergencias.

El titular, o bien un tercero con carta poder, podrá realizar la gestión, asegurando que se cumplan las condiciones para acceder a los beneficios y descuentos que el INAPAM otorga en colaboración con instituciones públicas y privadas.

Proceso para registrarse y obtener la credencial INAPAM

Los módulos tienen servicio de 10:00 de la mañana a 16:00 horas:

  • Presentarse en el módulo con los documentos necesarios.
  • El personal asignado verifica y captura requisitos.
  • Una vez que todo está en regla, la credencial será entregada.
  • La credencial INAPAM brinda acceso a beneficios para personas mayores.

Estos son los puntos más relevantes sobre la obtención de la credencial INAPAM

  1. La credencial INAPAM solo se puede tramitar en persona, no en línea.
  2. Ofrece descuentos en alimentos, salud, servicios legales, educación, recreación, transporte y otros rubros.
  3. Se necesita identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, dos fotos y un contacto de emergencia.
  4. Puede tramitarla el interesado o alguien más con carta poder.
  5. Los módulos atienden de 10:00 a 16:00 y entregan la credencial tras revisar los documentos.

