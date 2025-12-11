Metro CDMX y Metrobús: hoy jueves 11 de diciembre

Las inmediaciones de laBasílica de Guadaluperegistraron una intensa movilización este martes con motivo de la llegada de numerososperegrinos, lo que llevó a laSecretaría de Seguridad Ciudadanaa desplegar el llamadoOperativo Basílica.

Vialidades cerradas por la llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe (@OVIALCDMX/X)

Metrobús CDMX

Continúan los bloqueos por la llegada de peregrinos a la zona de La Villa, en la alcaldía Gustavo A. Madero, por lo que el servicio del MB es limitado. Se sugiere a los usuarios tomar vías alternas.

Avance en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino. (TW MB CDMX)

Metro CDMX

Usuarios en redes sociales reportaron que las unidades en la renovada Línea 1 del STC (Observatorio-Pantitlán) se encuentran saturadas y registran retrasos de más de 10 minutos, motivo por el cual exigen agilizar el servicio.

Ante ello, el Metro informó: “Se realiza revisión en zona de vías en la Línea 1, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”.

Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (Redes Sociales)

Metrobús CDMX

Metro CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este miércoles 10 de diciembre de 2025.