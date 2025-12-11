México

Grinch deja Villa Quién para probar antojitos en el Metro de la CDMX: video se vuelve viral

El personaje se viralizó luego de saborear chicharrones de trigo en un vagón de la Línea 3

El personaje declaró entre risas que al fin pudo disfrutar unos chicharrones “que en su tierra no existen”.

La temporada decembrina volvió a dejar un momento insólito en el transporte público capitalino, luego de que un pasajero disfrazado del Grinch, fuera grabado mientras degustaba unos tradicionales chicharrones de trigo durante un recorrido en el Metro de la Ciudad de México. La escena, brevísima pero contundente, se volvió viral debido al contraste entre el personaje verde y la cotidianidad del sistema de transporte.

Aunque las imágenes no permiten identificar con precisión la estación en la que se encontraban, diversos usuarios coincidieron en que el trayecto correspondía a la Línea 3 del Metro, con dirección hacia Universidad. En el video aparece el hombre caracterizado como el Grinch sentado dentro del convoy semivacío, acompañado de otros usuarios que observan la escena con total naturalidad, entre ellos una joven vestida como duende navideño.

El momento más comentado del clip ocurre cuando el personaje suelta una frase que provocó miles de reacciones: “Hasta que se me hizo comerme unos chicharrones, ¡estos de donde yo vengo no hay!”, comentario que mezcla humor con el ambiente festivo previo a Navidad.

La escena suma miles de reacciones y recuerda que el transporte capitalino sigue siendo fuente inagotable de videos inesperados.

La grabación fue difundida por el creador de contenido conocido como El Michi Vaquero, quien suele caracterizarse como el Gato en el Sombrero —otro personaje del universo de Dr. Seuss— para realizar presentaciones en espacios públicos y animaciones infantiles. Desde su cuenta, ambos personajes han documentado sus recorridos por distintos puntos emblemáticos de la capital, donde aprovechan para interactuar con la gente, tomarse fotografías y generar contenido humorístico.

En publicaciones previas, el dúo ha compartido momentos en lugares como la Plaza de la República, el Metro Zapata y Paseo de la Reforma. Según seguidores de la cuenta, estas apariciones se han convertido en un sello distintivo de sus videos, ya que combinan elementos de la cultura popular estadounidense con escenarios completamente urbanos y cotidianos de la Ciudad de México.

Un pasajero disfrazado del famoso personaje navideño fue grabado disfrutando antojitos mexicanos mientras viajaba por la Línea 3. Crédito: Instagram / El Michi Vaquero Oficial

La aparición del Grinch en el Metro sumó miles de comentarios en pocas horas, muchos de ellos celebrando el ingenio del contenido y la espontaneidad del encuentro. Otros usuarios destacaron que estas intervenciones aportan un toque de humor en medio de la rutina diaria del transporte público, especialmente en temporada navideña.

El momento, aunque breve, se suma a la larga lista de videos virales que surgen desde el Metro capitalino, convertidos ya en una especie de escenario natural para momentos inesperados que capturan la atención nacional.

