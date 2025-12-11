Frente frío número 20: temperaturas de hasta -10 grados y lluvias torrenciales

Imagen destacada

Las bajas temperaturas, producto del avance del frente frío número 20 en el noreste de México, dominarán el panorama meteorológico del país durante los próximos días, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el pronóstico, las regiones montañosas de Chihuahua y Durango enfrentarán mínimas de entre -10 y -5 grados Celsius, acompañadas de heladas intensas.

Otras zonas serranas de Baja California, Sonora, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla registrarán valores de -5 a 0 grados Celsius.

Además, áreas elevadas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Veracruz y Oaxaca podrían tener temperaturas entre 0 y 5 grados Celsius.

El clima en la ciudad de Baja California presentará afectaciones por el fenómeno del Frente Frío Número 15, provocando ambiente frío y bancos de niebla (Cuartoscuro)

Durante la tarde, el contraste térmico será notable. En estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, el mercurio ascenderá hasta 35 o 40 grados Celsius, mientras que Baja California Sur, Sonora, el suroeste de Chihuahua y otras entidades del sureste y la península de Yucatán reportarán máximas de 30 a 35 grados Celsius.

La llegada del frente frío no solo reducirá las temperaturas: también activará vientos de consideración. Se esperan rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, especialmente en Oaxaca. Asimismo, en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se pronostican ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, mientras que el oleaje en el golfo de Tehuantepec alcanzará entre 1 y 2 metros de altura.

Lluvias intensas de hasta 150 milímetros en Chiapas y el sur de Tabasco

Las precipitaciones marcarán otras regiones. Lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, caerán al norte y este de Chiapas, así como al sur de Tabasco.

En la región Olmeca de Veracruz y el este de Oaxaca, los acumulados serán muy fuertes, de 50 a 75 mm, y en estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se prevén lluvias fuertes de 25 a 50 mm. Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, y sectores serranos de Puebla y Veracruz solo registrarán lluvias aisladas de hasta 5 mm.

El frente frío 20 transforma el clima: de heladas a calor sofocante

La interacción entre este nuevo frente frío, canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente tanto del océano Pacífico como del golfo de México, proporcionará condiciones idóneas para la persistencia de chubascos y lluvias en múltiples entidades, incluyendo el centro del país, el sur y la península de Yucatán.

El pronóstico advierte que estos fenómenos podrían generar deslaves en zonas de montaña, además de ascensos en los niveles de ríos y arroyos, lo que elevaría el riesgo de desbordamientos e inundaciones en áreas bajas, particularmente en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca.

Simultáneamente, el evento de “Norte” persistirá en el golfo de Tehuantepec, con ráfagas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura. Las condiciones atmosféricas extremas serán resultado combinado del frente frío número 19, que permanece estacionario sobre la península de Yucatán y cuya masa de aire polar aún sigue influyendo, junto con el nuevo frente frío número 20.