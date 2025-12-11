Bad Bunny en México: así es la vista de General B para La Casita en el Estadio GNP

La Casita generó controversia en el Estadio GNP (Europa Press / Instagram)

La confirmación de La Casita en los conciertos de Bad Bunny en México despertó mucha polémica.

Incluso quienes habían adquirido boletos en General A hicieron efectiva su devolución porque no estarían cerca del segundo escenario en el Estadio GNP.

Lo mismo ocurrió con los que habían comprado en Pits A y B debido a la nueva sección Los Vecinos.

Hoy 10 de diciembre es el primer concierto del puertorriqueño en México como parte de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour y los primeros asistentes compartieron cómo es la visibilidad desde General B.

Todo listo para el show de este 10 de diciembre. Crédito: X/mx_tickets

La Casita fue colocada muy cerca de la parte de atrás del Estadio GNP, una zona que tradicionalmente es la que se aleja del escenario.

Ocesa confirma reembolsos en los conciertos de Bad Bunny

El anuncio de reembolsos para los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México responde a la inconformidad de numerosos asistentes.

Los fans manifestaron su descontento por la introducción de un segundo escenario denominado “La Casita” en la zona General B.

La Casita estará al centro de General B y Los Vecinos detrás del escenario. (Instagram//ocesa)

Esta estructura, que se ha convertido en un símbolo visual y temático de la gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, será el espacio donde el artista interpretará varias de sus canciones más reconocidas.

Esto ha generado preocupación entre quienes adquirieron boletos para otras áreas del recinto.

La promotora Ocesa informó que los poseedores de entradas en las zonas General A y Pits podrán elegir entre conservar sus boletos bajo las nuevas condiciones o cancelar su compra y recibir el reembolso total, incluidos los cargos por servicio.

Esta decisión se produce tras la oleada de comentarios en redes sociales, donde los fans expresaron que los cambios en la producción podrían afectar la experiencia esperada junto al artista.

Qué dijo Ocesa sobre la ubicación de La Casita

La empresa subrayó:

(captura de pantalla)

“Sabemos que los cambios anunciados en la producción de los shows de la gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’ de Bad Bunny pueden generar dudas, y queremos que sepan que lo más importante para nosotros es que cada fan viva la experiencia que desea junto a su artista favorito”.

Para quienes opten por la devolución, el trámite debe realizarse antes del nueve de diciembre a través del botón de ayuda en la cuenta de Ticketmaster.

Ocesa reiteró que la cancelación y el reembolso aplican al monto total pagado, incluyendo el cargo por servicio, en respuesta directa a las inquietudes planteadas por los seguidores respecto al formato actual del espectáculo.

Historia de La Casita de Bad Bunny

“La Casita” destaca entre los elementos más distintivos de los conciertos de Bad Bunny en su actual gira mundial.

Esta estructura replica una vivienda típica puertorriqueña y fue concebida para evocar la identidad y el arraigo cultural de la isla.

(Instagram/@badbunnypr)

El concepto surgió de la colaboración entre Mayna Magruder Ortiz, egresada de la Escuela de Diseño de Altos de Chavón y responsable de la propuesta artística, y Rafael Pérez Rodríguez, encargado de la construcción física del espacio.

La estructura, ensamblada con espuma, metal y madera, alberga en su interior una cocina transformada en barra, sofás y piezas de autores puertorriqueños como Lorenzo Omar y Alexis Díaz.

Durante la residencia en el Coliseo de Puerto Rico, “La Casita” no solo funcionó como un segundo escenario, sino que recreó la atmósfera de las tradicionales “paris de marquesina”, celebraciones profundamente arraigadas en la cultura puertorriqueña.

La notoriedad de “La Casita” derivó en una controversia legal en septiembre de 2025, cuando Román Carrasco Delgado, propietario de una casa en Humacao, Puerto Rico, presentó una demanda contra el artista.