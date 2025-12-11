A 20 años de la tragedia, así avanzan los trabajos de rescate en Pasta de Conchos

Una vista muestra cruces que representan a los 63 mineros que perdieron la vida en la tragedia de la mina de carbón Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, México, 13 de junio de 2024. (REUTERS/Daniel Becerril)

El próximo 19 de febrero de 2026, la Presidenta de México podría visitar Pasta de Conchos en el vigésimo aniversario de la tragedia minera, según la propuesta presentada por el Secretario del Trabajo, Marath Bolaños López.

Esta iniciativa, recibida favorablemente por los familiares de las víctimas, se coordinará directamente con ellos y se enmarca en los esfuerzos de las autoridades para mantener un acompañamiento cercano a las comunidades afectadas y avanzar en la recuperación de la zona.

Marath Bolaños acudió a supervisar los trabajos en Pasta de Conchos. Foto: x.com/@marathb

STPS cambia normas de seguridad en minas de carbón

En el encuentro, celebrado bajo la conducción de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se informó que en febrero de 2026 se actualizará la Norma Oficial Mexicana NOM-032, con el objetivo de fortalecer la supervisión y las medidas de seguridad en las minas de carbón.

Esta revisión normativa busca adaptar la regulación a las condiciones actuales del sector y reforzar la prevención de riesgos laborales, según lo expuesto por representantes de la STPS.

Durante la sesión, autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reiteraron su compromiso de mantener una atención personalizada a las familias, respondiendo a cada inquietud surgida en el proceso de búsqueda y recuperación.

Se detallaron avances en la revisión de rampas y en la ejecución de obras de interconexión de lumbreras, acciones que forman parte de los trabajos en curso en la zona de la tragedia.

El personal de la STPS también presentó un informe sobre las inspecciones laborales realizadas en el área, con el propósito de garantizar condiciones seguras para los trabajadores involucrados en las obras.

Además, se destacó que actualmente hay 343 personas contratadas por la CFE y empresas contratistas, la mayoría originarias de la comunidad de Pasta de Conchos, lo que contribuye a la generación de empleo local.

Cronología de la tragedia en la mina Pasta de Conchos

19 de febrero de 2006: Explosión en la mina Pasta de Conchos, ubicada en San Juan de Sabinas, Coahuila, mientras trabajaban 73 mineros en el interior.

Minutos después de la explosión, se inician labores de rescate para buscar a los trabajadores atrapados a 150 metros bajo tierra.

20 de febrero de 2006: Se confirma que solo dos mineros fueron rescatados con vida y el hallazgo de los primeros cuerpos sin vida.

Días posteriores: Continúan los esfuerzos de rescate, pero las condiciones dentro de la mina dificultan las tareas debido a la presencia de gas y escombros.

25 de febrero de 2006: La empresa Grupo México y autoridades informan que las probabilidades de encontrar sobrevivientes son muy bajas.

Marzo de 2006: Las labores de rescate se suspenden de forma definitiva sin haber recuperado la mayoría de los cuerpos; 63 permanecen atrapados.

2007-2020: Familiares de los mineros realizan manifestaciones y denuncias para exigir la recuperación de los restos y justicia.

1 de mayo de 2019: El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia el compromiso del gobierno federal para reanudar las labores de recuperación de los restos.

Octubre de 2020: Inician preparativos y estudios técnicos para reabrir la mina y empezar la recuperación de los cuerpos.

2023: El proceso de recuperación sigue en curso, con participación de expertos nacionales e internacionales, y bajo la vigilancia de familiares.