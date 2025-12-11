México

A 20 años de la tragedia, así avanzan los trabajos de rescate en Pasta de Conchos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum evalúa visitar Pasta de Conchos en el aniversario de tragedia

Guardar
Una vista muestra cruces que
Una vista muestra cruces que representan a los 63 mineros que perdieron la vida en la tragedia de la mina de carbón Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, México, 13 de junio de 2024. (REUTERS/Daniel Becerril)

El próximo 19 de febrero de 2026, la Presidenta de México podría visitar Pasta de Conchos en el vigésimo aniversario de la tragedia minera, según la propuesta presentada por el Secretario del Trabajo, Marath Bolaños López.

Esta iniciativa, recibida favorablemente por los familiares de las víctimas, se coordinará directamente con ellos y se enmarca en los esfuerzos de las autoridades para mantener un acompañamiento cercano a las comunidades afectadas y avanzar en la recuperación de la zona.

Marath Bolaños acudió a supervisar
Marath Bolaños acudió a supervisar los trabajos en Pasta de Conchos. Foto: x.com/@marathb

STPS cambia normas de seguridad en minas de carbón

En el encuentro, celebrado bajo la conducción de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se informó que en febrero de 2026 se actualizará la Norma Oficial Mexicana NOM-032, con el objetivo de fortalecer la supervisión y las medidas de seguridad en las minas de carbón.

Esta revisión normativa busca adaptar la regulación a las condiciones actuales del sector y reforzar la prevención de riesgos laborales, según lo expuesto por representantes de la STPS.

Durante la sesión, autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reiteraron su compromiso de mantener una atención personalizada a las familias, respondiendo a cada inquietud surgida en el proceso de búsqueda y recuperación.

Se detallaron avances en la revisión de rampas y en la ejecución de obras de interconexión de lumbreras, acciones que forman parte de los trabajos en curso en la zona de la tragedia.

El personal de la STPS también presentó un informe sobre las inspecciones laborales realizadas en el área, con el propósito de garantizar condiciones seguras para los trabajadores involucrados en las obras.

Además, se destacó que actualmente hay 343 personas contratadas por la CFE y empresas contratistas, la mayoría originarias de la comunidad de Pasta de Conchos, lo que contribuye a la generación de empleo local.

Cronología de la tragedia en la mina Pasta de Conchos

  • 19 de febrero de 2006: Explosión en la mina Pasta de Conchos, ubicada en San Juan de Sabinas, Coahuila, mientras trabajaban 73 mineros en el interior.
  • Minutos después de la explosión, se inician labores de rescate para buscar a los trabajadores atrapados a 150 metros bajo tierra.
  • 20 de febrero de 2006: Se confirma que solo dos mineros fueron rescatados con vida y el hallazgo de los primeros cuerpos sin vida.
  • Días posteriores: Continúan los esfuerzos de rescate, pero las condiciones dentro de la mina dificultan las tareas debido a la presencia de gas y escombros.
  • 25 de febrero de 2006: La empresa Grupo México y autoridades informan que las probabilidades de encontrar sobrevivientes son muy bajas.
  • Marzo de 2006: Las labores de rescate se suspenden de forma definitiva sin haber recuperado la mayoría de los cuerpos; 63 permanecen atrapados.
  • 2007-2020: Familiares de los mineros realizan manifestaciones y denuncias para exigir la recuperación de los restos y justicia.
  • 1 de mayo de 2019: El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia el compromiso del gobierno federal para reanudar las labores de recuperación de los restos.
  • Octubre de 2020: Inician preparativos y estudios técnicos para reabrir la mina y empezar la recuperación de los cuerpos.
  • 2023: El proceso de recuperación sigue en curso, con participación de expertos nacionales e internacionales, y bajo la vigilancia de familiares.

Temas Relacionados

MineríaPasta de ConchosCoahuilamexico-noticias

Más Noticias

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 11 de diciembre

Cada jueves, rojos y azules se enfrentan por las comodidas, una cama y otras ventajas

Exatlón México: quién gana la

Este es el videojuego que impresiona a Guillermo del Toro y revela sus favoritos

El director mexicano abrió su corazón gamer y contó cuáles son los juegos que considera auténticas joyas narrativas, capaces de rivalizar con las mejores películas de Hollywood

Este es el videojuego que

Productos esotéricos de Grupo Frontera aparecen en CDMX previo a su nueva gira

La fiebre por Grupo Frontera se apodera de los mercados capitalinos, donde los rostros y frases de la banda decoran productos místicos

Productos esotéricos de Grupo Frontera

Ricardo Monreal deslinda a Morena de Pedro Haces: esto dijo sobre el líder de la CATEM tras señalamientos que lo vinculan con “El limones”

El diputado de Morena advirtió que le cree al líder de la CATEM

Ricardo Monreal deslinda a Morena

Adal Ramones asegura que Juan Gabriel está vivo y que habló con él

Sus ex compañeros de “Otro Rollo” se burlaron de él

Adal Ramones asegura que Juan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a tercera implicada en

Capturan a tercera implicada en el ataque armado e incendio del bar “La Coss” en Puebla

FBI anuncia recompensa de 245 mil dólares por “La Firma”, líder de alto rango del CJNG en Puerto Vallarta

FGR obtiene más de 62 mdp como reparación del daño por caso relacionado a la Estafa Maestra

Reviven fotos de “El Limones” junto con Pedro Haces y otros líderes sindicales de la CATEM Durango

Procesan a exdirector de Licencias mercantiles en Uruapan por presunto desvío de más de 600 mil pesos

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 11 de diciembre

Este es el videojuego que impresiona a Guillermo del Toro y revela sus favoritos

Productos esotéricos de Grupo Frontera aparecen en CDMX previo a su nueva gira

Adal Ramones asegura que Juan Gabriel está vivo y que habló con él

Ranking Spotify en México: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

DEPORTES

MLB regresa a CDMX, un

MLB regresa a CDMX, un recorrido por los equipos de grandes ligas que han jugado en México

Quién es Rebecca Da Silva, la mujer por la que Roberto Carlos apoya a México en el Mundial 2026

Fans de la WWE estallan la cancelación de Jeff Hardy en Monterrey y crecen sospechas de fraude

Javier ´El Chicharito´ Hernández se despide de la afición: “No hay que ser perfectos para ser buenos”

Landon Donovan revienta a la Selección Mexicana y asegura su fracaso en el Mundial 2026: “Están en un mal momento”