¿Qué es un “bono verde” y por qué la CDMX emitió uno con valor de 3 mil millones de pesos?

Cada peso del Bono Verde se orienta a reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la capital mexicana. X (twitter)

La colocación de un Bono Verde por 3 mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores la tarde de este 9 de diciembre coloca a la Ciudad de México en un sitio destacado dentro de los esfuerzos por financiar proyectos sustentables.

Este instrumento financiero, respaldado por la entusiasta respuesta de inversionistas nacionales e internacionales, está enfocado íntegramente a propulsar el desarrollo y la expansión del sistema de transporte Cablebús, lo que permitirá avanzar en la reducción de emisiones contaminantes y en la mejora de la calidad de vida para cientos de miles de capitalinos.

¿Cómo funcionan los Bonos Verdes y a qué se destinarán los fondos?

La emisión del Bono Verde representa el mayor monto en la historia financiera de la Ciudad de México, según la Secretaría de Hacienda. X (twitter)

Los bonos verdes son títulos de deuda que emiten gobiernos o empresas con el propósito exclusivo de obtener recursos para financiar iniciativas que generen un impacto ambiental positivo.

En este caso, la Ciudad de México recurrió a este mecanismo para obtener financiamiento dirigido de manera exclusiva a la movilidad limpia. De acuerdo con lo expuesto por Clara Brugada, “cada peso de este bono verde va a ser destinado para tener menos emisiones contaminantes, aire más limpio, menos contaminación, con un gran proyecto que son los cablebuses”.

La totalidad de los recursos reunidos se destinará a la creación de dos nuevas líneas de Cablebús:

Álvaro Obregón–Magdalena Contreras

Milpa Alta–Tláhuac

Ventajas para la CDMX y los inversionistas

El Bono Verde se destina íntegramente a la expansión del sistema Cablebús, con dos nuevas líneas en Álvaro Obregón–Magdalena Contreras y Milpa Alta–Tláhuac. Crédito: X @ClaraBrugadaM

La operación fue calificada como un hito financiero. El monto colocado, 3 mil millones de pesos, posiciona este bono como el de mayor tamaño en la historia de la capital, de acuerdo con lo señalado por Édgar Amador Zamora, titular federal de la Secretaría de Hacienda.

Algunos elementos destacables sobre la operación:

Intereses del mercado: hubo el doble de demanda respecto al monto colocado, lo que refleja el alto grado de confianza en el manejo financiero de la ciudad.

Condiciones favorables: la oferta superó las expectativas, lo que permitió establecer condiciones atractivas tanto para los contribuyentes como para la propia urbe.

Esta sobresaliente demanda por parte de inversionistas –tanto nacionales como internacionales– puede explicarse, según la visión de Clara Brugada, por el compromiso de la deuda, que “ha sido reconocido internacionalmente con un buen manejo". Desde el año 2003, de acuerdo con la Jefa de Gobierno, la capital mexicana se ha distinguido como pionera en la emisión de deuda responsable.

Consolidación de la sostenibilidad financiera en la CDMX

Autoridades destacaron que el bono verde fue posible debido al perfil de deuda que tiene la CDMX, el cual es confiable. Crédito: X @ClaraBrugadaM

El acto de emisión del bono contó con la presencia de representantes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como de los titulares de las áreas de Finanzas y Medio Ambiente de la ciudad y altos funcionarios federales.

Juan Pablo de Botton, el secretario de Finanzas capitalino, se refirió a cómo esta operación contribuye a fortalecer el perfil económico e institucional de la ciudad: la obtención de calificaciones AAA por parte de las principales agencias calificadoras internacionales ratifica, según sus palabras, “un perfil de deuda sólido que da estabilidad a la ciudad y refuerza la sostenibilidad”.