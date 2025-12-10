México

Atole de almendra: una deliciosa receta para acompañar la temporada de frío

Esta rica bebida es fácil de preparar en casa y aporta un toque especial sobre la mesa, ideal para acompañar panes y tamales

Foto: (Gemini IA)
Foto: (Gemini IA)

Con la llegada de la temporada fría, las bebidas calientes tradicionales vuelven a convertirse en protagonistas de los hogares mexicanos. Entre ellas destaca el atole de almendra, una variante aromática y nutritiva del clásico atole, ideal para acompañar panes dulces, tamales o simplemente para reconfortar el cuerpo en las mañanas y noches frescas. Además de su sabor suave y textura cremosa, la almendra aporta beneficios importantes como grasas saludables, vitamina E y antioxidantes.

Una preparación única, ideal para
Una preparación única, ideal para acompañar diferentes postres. Foto: (iStock)

Receta para preparar atole de almendra

Ingredientes

  • 1 taza de almendras sin cáscara
  • 4 tazas de agua
  • 2 tazas de leche (puede ser entera, deslactosada o vegetal)
  • 1/2 taza de azúcar o al gusto
  • 1 raja de canela
  • 1/3 taza de masa de maíz o 3 cucharadas de fécula de maíz (maicena)
  • 1 pizca de sal
  • Opcional: esencia de vainilla, miel o leche condensada para un toque más dulce
Un ingrediente que hace de
Un ingrediente que hace de la tradicional bebida una receta especial. Foto: (Gemini IA)

Preparación

  1. Preparar la almendra: Si las almendras aún tienen piel, colócalas en agua caliente durante cinco minutos para facilitar pelarlas. Una vez limpias, licúalas con una taza de agua hasta obtener una mezcla lo más fina posible. Esta pasta será la base de sabor del atole.
  2. Colar la mezcla: Para obtener una textura más suave, se recomienda colar la almendra molida. Sin embargo, si se desea un atole más espeso y rústico, puede utilizarse sin colar.
  3. Calentar la mezcla: En una olla grande, vierte las tres tazas restantes de agua junto con la leche y agrega la raja de canela. Calienta a fuego medio hasta que comience a burbujear ligeramente.
  4. Integrar la almendra molida: Añade la mezcla de almendra lentamente, moviendo constantemente para evitar que se formen grumos o se pegue al fondo de la olla.
  5. Espesar el atole: Disuelve la masa de maíz o la fécula de maíz en media taza de agua fría. Cuando esté completamente diluida, incorpórala al atole en forma de hilo mientras sigues moviendo con una cuchara de madera.
  6. Endulzar y ajustar sabor: Añade el azúcar y una pizca de sal para resaltar los sabores. Continúa moviendo hasta que el atole espese y alcance una textura uniforme y sedosa. Si lo deseas más aromático, agrega unas gotas de vainilla.
  7. Servir: Una vez que tenga la consistencia deseada, retira la canela y sirve caliente.
El sabor de la almendra
El sabor de la almendra le da un toque especial a esta preparación. Foto: (iStock)

El atole de almendra no solo es una bebida tradicional, sino también una opción nutritiva para comenzar el día o acompañar un antojo. Su preparación casera permite disfrutar del auténtico sabor mexicano y mantener vivas las costumbres culinarias que han pasado de generación en generación.

