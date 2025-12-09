Rollitos de crepa con crema de rompope y piñón rosa: el postre gourmet perfecto para Navidad

(Gemini)

El contraste entre la textura suave de una crepa recién hecha, el relleno cremoso con notas de licor y vainilla, y el crujiente delicado del piñón, convierte este postre en una delicia sofisticada y fácil de preparar.

Receta de Rollitos de Crepa con Crema de Rompope y Piñón

Es ideal para lucirse al final de la cena o para consentir a familia y amigos en cualquier reunión especial. Puedes montar los rollitos en una charola navideña, presentar en vasitos individuales o bañar con salsa de chocolate para un efecto aún más espectacular.

Crepas de avena doradas y suaves, servidas con frutas frescas y miel sobre un plato de cerámica. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

Para las crepas:

1 taza de leche entera (puede ser vegetal) 2 huevos grandes 1 taza de harina de trigo (o mezcla sin gluten) 2 cucharadas de mantequilla derretida (más para engrasar el sartén) 1 cucharada de azúcar 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 pizca de sal

Para la crema de rompope y piñón:

200 ml de rompope mexicano (puedes usar artesanal o industrial) 200 ml de crema para batir 4 cucharadas de azúcar glass 1 cucharadita de esencia de vainilla 1/2 taza de piñón rosa mexicano, tostado y picado

Para decorar:



Piñón extra, ralladura de naranja, almendras o salsa de chocolate

Cómo hacer rollitos de crepa con crema de rompope y piñón paso a paso

Prepara la mezcla para crepas: En la licuadora, coloca leche, huevos, mantequilla derretida, harina, azúcar, vainilla y sal. Licúa hasta obtener una mezcla líquida y sin grumos. Deja reposar en refrigeración 15 minutos. Haz las crepas: Calienta un sartén antiadherente y engrásalo ligeramente. Vierte un poco de mezcla, gira para cubrir la base y cocina 1 minuto por lado o hasta que las orillas se doren. Retira y apila cubriendo con un paño limpio. Puedes hacer unas 8-10 crepas delgadas. Prepara la crema de rompope y piñón: Bate la crema fría con el azúcar glass y la vainilla hasta que forme picos suaves. Sin dejar de batir, incorpora poco a poco el rompope hasta integrar. Añade delicadamente el piñón tostado. Rellena y enrolla: Coloca una crepa sobre una superficie limpia, unta con suficiente crema de rompope y piñón, enrolla formando un cilindro firme. Repite con todas. Puedes cortar por la mitad en diagonal para una presentación más elegante. Sirve y decora: Coloca los rollitos en una fuente, espolvorea piñón extra, ralladura de naranja, almendras y, si deseas, acompaña con salsa de chocolate o más rompope.



¿Cuántas porciones rinde?

Aproximadamente 8-10 rollitos (puede ser más si haces crepas pequeñas).

Valor nutricional por rollito (aprox.)

Calorías: 170

Grasas: 10 g

Grasas saturadas: 5 g

Carbohidratos: 18 g

Azúcares: 8 g

Proteínas: 4 g

Valores aproximados, según ingredientes y tamaño de cada rollito.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

Hasta 2 días refrigerados, bien cubiertos.