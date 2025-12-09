México

Rollitos de crepa con crema de rompope y piñón rosa: el postre gourmet perfecto para Navidad

Sorprende a tus invitados con este platillo que combina sabores mexicanos y franceses en cada bocado

Guardar
(Gemini)
(Gemini)

El contraste entre la textura suave de una crepa recién hecha, el relleno cremoso con notas de licor y vainilla, y el crujiente delicado del piñón, convierte este postre en una delicia sofisticada y fácil de preparar.

Receta de Rollitos de Crepa con Crema de Rompope y Piñón

Es ideal para lucirse al final de la cena o para consentir a familia y amigos en cualquier reunión especial. Puedes montar los rollitos en una charola navideña, presentar en vasitos individuales o bañar con salsa de chocolate para un efecto aún más espectacular.

Crepas de avena doradas y
Crepas de avena doradas y suaves, servidas con frutas frescas y miel sobre un plato de cerámica. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

Para las crepas:

  1. 1 taza de leche entera (puede ser vegetal)
  2. 2 huevos grandes
  3. 1 taza de harina de trigo (o mezcla sin gluten)
  4. 2 cucharadas de mantequilla derretida (más para engrasar el sartén)
  5. 1 cucharada de azúcar
  6. 1 cucharadita de esencia de vainilla
  7. 1 pizca de sal

Para la crema de rompope y piñón:

  1. 200 ml de rompope mexicano (puedes usar artesanal o industrial)
  2. 200 ml de crema para batir
  3. 4 cucharadas de azúcar glass
  4. 1 cucharadita de esencia de vainilla
  5. 1/2 taza de piñón rosa mexicano, tostado y picado

Para decorar:

(Gemini)
(Gemini)
  • Piñón extra, ralladura de naranja, almendras o salsa de chocolate

Cómo hacer rollitos de crepa con crema de rompope y piñón paso a paso

  1. Prepara la mezcla para crepas: En la licuadora, coloca leche, huevos, mantequilla derretida, harina, azúcar, vainilla y sal. Licúa hasta obtener una mezcla líquida y sin grumos. Deja reposar en refrigeración 15 minutos.
  2. Haz las crepas: Calienta un sartén antiadherente y engrásalo ligeramente. Vierte un poco de mezcla, gira para cubrir la base y cocina 1 minuto por lado o hasta que las orillas se doren. Retira y apila cubriendo con un paño limpio. Puedes hacer unas 8-10 crepas delgadas.
  3. Prepara la crema de rompope y piñón: Bate la crema fría con el azúcar glass y la vainilla hasta que forme picos suaves. Sin dejar de batir, incorpora poco a poco el rompope hasta integrar. Añade delicadamente el piñón tostado.
  4. Rellena y enrolla: Coloca una crepa sobre una superficie limpia, unta con suficiente crema de rompope y piñón, enrolla formando un cilindro firme. Repite con todas. Puedes cortar por la mitad en diagonal para una presentación más elegante.
  5. Sirve y decora: Coloca los rollitos en una fuente, espolvorea piñón extra, ralladura de naranja, almendras y, si deseas, acompaña con salsa de chocolate o más rompope.
(Gemini)
(Gemini)

¿Cuántas porciones rinde?

Aproximadamente 8-10 rollitos (puede ser más si haces crepas pequeñas).

Valor nutricional por rollito (aprox.)

  • Calorías: 170
  • Grasas: 10 g
  • Grasas saturadas: 5 g
  • Carbohidratos: 18 g
  • Azúcares: 8 g
  • Proteínas: 4 g

Valores aproximados, según ingredientes y tamaño de cada rollito.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

Hasta 2 días refrigerados, bien cubiertos.

Temas Relacionados

RecetasCrepasRompopePiñón RosaNavidadmexico-noticias

Más Noticias

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: Bloqueo en Eje Central

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Panettone mexicano de naranja, chocolate y frutos secos: el pan dulce fusión ideal para tus fiestas

Descubre cómo convertir este clásico en una creación festiva llena de sabor

Panettone mexicano de naranja, chocolate

Convierten retroexcavadora en trineo de Santa Claus y se hacen virales en El Naranjo, San Luis Potosí

Un vehículo de obra adaptado como trineo navideño desató una ola de reacciones en redes y se convirtió en la atracción principal del desfile local

Convierten retroexcavadora en trineo de

Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Quiénes reciben hoy 9 de diciembre su apoyo de 5 mil 800?

El pago bimestral de la beca continúa con depósitos escalonados conforme a la primera letra del apellido de la persona titular

Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Quiénes

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 9 de diciembre

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Cuál es el tiempo de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guatemala autoriza nuevos cargos contra

Guatemala autoriza nuevos cargos contra Javier Duarte: FGR ahora lo busca por desfalco millonario en Veracruz

Cae en CDMX presunto homicida del regidor de Reynosa, Tamaulipas

“Se descarta terrorismo en ataque con coche bomba en Coahuayana, Michoacán”, confirma García Harfuch

Anuncian plan de operaciones especiales entre los ejércitos de México y Guatemala por ataques del Cártel de Sinaloa

El fenómeno de la “narcoestética” promueve la admiración por los capos en México

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 9 de diciembre: Eleazar Gómez hace pacto con Sergio Mayer Mori

Rosalía en México: estos son los precios para el LUX Tour en 2026

Pati Chapoy se vuelve tendencia por feroz crítica a concentración de la 4T en el zócalo de la CDMX

Fátima Bosch abandona plena entrevista en vivo tras pregunta sobre Nawat Itsaragrisil: “Si te molesta es por algo”

Quién fue y de qué murió El Cometa Show, comediante cuyo deceso a los 40 años sacudió Monterrey

DEPORTES

Copa Intercontinental 2025: cómo le

Copa Intercontinental 2025: cómo le fue al primer equipo mexicano que participó en el torneo

¿Gignac y Nahuel dicen adiós? Esto reveló el presidente de Tigres sobre su continuidad

Inter vs Liverpool: a qué hora y dónde ver en México a los Red Devils en la Champions League

¿Quién es Mercedes Roa? Influencer mexicana, quien sufrió agresión en Francia

Helmut Marko se va de Red Bull, el enemigo número 1 de Checo Pérez dice adiós