Rollitos de crepa con crema de rompope y piñón rosa: el postre gourmet perfecto para Navidad

El contraste entre la textura suave de una crepa recién hecha, el relleno cremoso con notas de licor y vainilla, y el crujiente delicado del piñón, convierte este postre en una delicia sofisticada y fácil de preparar.
Receta de Rollitos de Crepa con Crema de Rompope y Piñón
Es ideal para lucirse al final de la cena o para consentir a familia y amigos en cualquier reunión especial. Puedes montar los rollitos en una charola navideña, presentar en vasitos individuales o bañar con salsa de chocolate para un efecto aún más espectacular.
Ingredientes
Para las crepas:
- 1 taza de leche entera (puede ser vegetal)
- 2 huevos grandes
- 1 taza de harina de trigo (o mezcla sin gluten)
- 2 cucharadas de mantequilla derretida (más para engrasar el sartén)
- 1 cucharada de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
Para la crema de rompope y piñón:
- 200 ml de rompope mexicano (puedes usar artesanal o industrial)
- 200 ml de crema para batir
- 4 cucharadas de azúcar glass
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1/2 taza de piñón rosa mexicano, tostado y picado
Para decorar:
- Piñón extra, ralladura de naranja, almendras o salsa de chocolate
Cómo hacer rollitos de crepa con crema de rompope y piñón paso a paso
- Prepara la mezcla para crepas: En la licuadora, coloca leche, huevos, mantequilla derretida, harina, azúcar, vainilla y sal. Licúa hasta obtener una mezcla líquida y sin grumos. Deja reposar en refrigeración 15 minutos.
- Haz las crepas: Calienta un sartén antiadherente y engrásalo ligeramente. Vierte un poco de mezcla, gira para cubrir la base y cocina 1 minuto por lado o hasta que las orillas se doren. Retira y apila cubriendo con un paño limpio. Puedes hacer unas 8-10 crepas delgadas.
- Prepara la crema de rompope y piñón: Bate la crema fría con el azúcar glass y la vainilla hasta que forme picos suaves. Sin dejar de batir, incorpora poco a poco el rompope hasta integrar. Añade delicadamente el piñón tostado.
- Rellena y enrolla: Coloca una crepa sobre una superficie limpia, unta con suficiente crema de rompope y piñón, enrolla formando un cilindro firme. Repite con todas. Puedes cortar por la mitad en diagonal para una presentación más elegante.
- Sirve y decora: Coloca los rollitos en una fuente, espolvorea piñón extra, ralladura de naranja, almendras y, si deseas, acompaña con salsa de chocolate o más rompope.
¿Cuántas porciones rinde?
Aproximadamente 8-10 rollitos (puede ser más si haces crepas pequeñas).
Valor nutricional por rollito (aprox.)
- Calorías: 170
- Grasas: 10 g
- Grasas saturadas: 5 g
- Carbohidratos: 18 g
- Azúcares: 8 g
- Proteínas: 4 g
Valores aproximados, según ingredientes y tamaño de cada rollito.
¿Cuánto tiempo se pueden conservar?
Hasta 2 días refrigerados, bien cubiertos.
