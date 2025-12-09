Quién fue y de qué murió El Cometa Show, comediante cuyo deceso a los 40 años sacudió Monterrey

El presentador Mike Salazar confirmó la noticia a través de sus redes sociales. (@elcometashow, Instagram)

La comunidad del stand up regiomontano está de luto. La noche del lunes 8 de diciembre se confirmó la muerte de Jesús Alberto González Galván, comediante de 40 años conocido por su popular personaje “El Cometa Show”, figura recurrente en escenarios de Monterrey y querido por el público gracias a su humor sobre la vida cotidiana, las relaciones personales y anécdotas familiares.

Mike Salazar despide a su amigo: “Gracias por tu alegría”

El conductor y comediante Mike Salazar fue uno de los primeros en pronunciarse, compartiendo en Instagram un mensaje que rápidamente se viralizó entre colegas y seguidores.

En su publicación, escribió: “Hoy despedimos a un grande. El Cometa Show no solo hizo reír a muchos, también dejó una huella en quienes lo conocimos y se ganó al público de Zona de Desmadre. Gracias por tu alegría, tu autenticidad y por cada momento que iluminaste con tu talento. Descansa en paz mi amigo cometa. Tu luz y tu risa vivirán siempre en nosotros, vuelta alto como el cometa que fuiste”.

Su despedida llevó a cientos de usuarios a reaccionar con mensajes de cariño hacia el humorista, recordado por su energía sobre el escenario y su cercanía con el público.

Mike Salazar confirmó la noticia en Instagram, donde destacó la vida y trayectoria de El Cometa Show. (@mikesalazaroficial, Instagram)

Homenajes desde los foros de comedia

El impacto de su partida también fue reconocido por los espacios donde se presentaba regularmente. El restaurante El Unicornio Azul Monterrey compartió: “En El unicornio azul sentimos profundamente la pérdida de nuestro querido amigo y comediante Jesús Alberto González Galván (el cometa). Acompañamos a su familia en estos momentos de gran pérdida”.

Por su parte, Zagar Comedy Bar lamentó la noticia destacando la conexión del comediante con su audiencia: “Quien era querido por nuestros clientes y siempre fue recibido de la mejor manera en Zagar Comedy Bar. Deseamos pronta resignación para su familia y enviamos nuestro más sentido pésame. Vuelta alto amigo cometa”.

El deceso de Jesús Alberto González Galván generó una ola de reacciones dentro de la comunidad artística de Monterrey. (Cachacarco / Facebook)

Reacciones del público y causas de su muerte

En redes sociales, particularmente en Instagram y Facebook, los mensajes en su memoria reflejan el cariño del público que lo siguió durante años. Algunos usuarios escribieron:

“Dios lo tenga en su santa gloria pensé que no era sierto Dios mío mi más sentido pásame a su familia”

“Tuve la fortuna de verlo una vez y los 40 min me estuve riendo grande cometa en paz descanse”

“Mi esposo y yo lo vimos en el unicornio azul cuando éramos novios excelente comediante, desde ahí veíamos sus videos y cuando se presentaba en zona de desmadre QEPD”

“En paz descanse el cometa cuando ya la andaba rebanando se nos va RIP”

La última publicación del comediante en Facebook —donde celebraba su cumpleaños— también se llenó de condolencias de seguidores que lo vieron en vivo y que recuerdan su capacidad para provocar carcajadas durante toda una función.

El entorno más cercano del comediante no ha hecho declaraciones públicas sobre las causas del deceso. Extraoficialmente, canales de YouTube y usuarios en Facebook han difundido que el deceso de Jesús Alberto González Galván se debió a una crisis cardiaca.