Fátima Bosch enfrenta incómodos cuestionamientos sobre su vínculo con Raúl Rocha Cantú

Fátima Bosch rompió el silencio a su llegada a EEUU. (Instagram: Fátima Bosch)

Fátima Bosch, la mexicana que obtuvo la corona de Miss Universo 2025, atraviesa una etapa compleja en su reinado tras la denuncia por difamación presentada en Tailandia por Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo de Miss Universo Tailandia.

En medio de la controversia, Bosch ha respondido públicamente e incluso se defendió de las preguntas incómodas al respecto.

“Yo la verdad que no tengo ninguna demanda y de ese tema, la verdad, no quisiera hablar”, dijo en Pica y se extiende de Telemundo.

De igual manera, cuando se le preguntó por el congelamiento de cuentas de Raúl Rocha Cantú, ella dijo que preferiría no involucrarse en conflictos ajenos a su participación en el concurso de belleza.

Los conductores le cuestionaron si ella hubiera participado en Miss Universo en caso de saber la controversia, a lo que respondió:

(Jesús Avilés/Infobae México)

“Yo creo que el futuro nunca se puede saber más que lo que vives en el presente. Y bueno, Miss Universo es un sueño. Yo no tengo nada que ver con esas cosas porque, bueno, mi trabajo es ser una voz para las mujeres de todo el mundo. Entonces, yo no creo que se deba relacionar mi participación con los temas que puedan haber externos a mí”

Además aclaró que en general, ha recibido muchos cuestionamientos que se alejan de su labor como Miss Universo.

“Yo no he difamado a nadie, yo no he dicho nada que no sea verdad. Lo que sí opino es que este es un tema que, claro, como tú dices, se habla, pero hay que darle vuelta a la hoja, porque simple y sencillamente hay cosas más importantes de las cuales hablar, como del empoderamiento de la mujer real”

Inicialmente, Bosch fue consultada sobre la equidad en el certamen.

La Miss Universo preferiría omitir preguntas morbosas. Crédito: (TikTok/@mumx2025fatimabosch)

“La realidad es que yo no sé las reglas a fondo de qué buscaba la organización este año, qué cosas toman en cuenta o no. Nosotras como que esa parte la desconocemos, pero, pues ¿qué les diría? Que todas deberían de tener las mismas oportunidades de ganar, obviamente, sin importar su pasaporte", dijo.

A pesar de la controversia, Bosch ha reiterado su compromiso con causas sociales y el empoderamiento femenino. “Yo tengo muchas causas sociales que me emocionan y hemos ido preparando la agenda poco a poco este año. Por ejemplo, con los niños de lo oncológico, con los migrantes, mujeres en estado de vulnerabilidad”, mencionó.

También destacó que desafortunadamente la sociedad “carece de valores” y por eso llama más la atención la polémica.

El 4 es el número de la suerte de Fátima Bosch

La coronación de Bosch, celebrada el 20 de noviembre en Tailandia, marcó la cuarta ocasión en que México obtiene el título de Miss Universo.

“Un fun fact es que mi número de la suerte es el cuatro. Y como que caí en cuenta de eso hace unos días, de que hoy es la cuarta corona y el cuatro me salía en todas partes. Entonces, yo decía: o quedo en cuarto lugar o gano la cuarta corona”, compartió Bosch en entrevista con Telemundo.

La alegría por el triunfo, sin embargo, se vio opacada por cuestionamientos sobre el proceso de selección y la influencia de factores externos, como el tema de las visas de las participantes, especialmente de Costa de Marfil, que la organización reconoció haber considerado en el resultado final.

La Miss Universo dio declaraciones. Crédito: (TikTok/@mumx2025fatimabosch)

La polémica se intensificó tras el incidente con Nawat Itsaragrisil, ocurrido el 4 de noviembre durante una reunión entre candidatas y el empresario.

“Él quería como humillarme frente a toda la gente, y eso no estuvo bien. Le dije como: ‘No puedes hablarme así. No puedes llamarme tonta’.”

La modelo reconoció que sintió miedo en ese momento, pero decidió no guardar silencio. “No podía quedarme callada porque, en cualquier caso, tu dignidad es más importante que cualquier premio o cualquier sueño que tengas”, afirmó en la misma entrevista.