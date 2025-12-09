Fabiola Campomanes aclara su relación con Sergio Mayer Mori: asegura saber quién es la amiga de Bárbara Mori con la que tuvo un amorío

Campomanes desmiente rumores de romance con Sergio Mayer Mori y protege la identidad de la persona mencionada (Archivo)

La reciente eliminación de Fabiola Campomanes de La Granja VIP generó una oleada de reacciones, no solo por su salida a dos semanas de la final, sino también por las tensiones y revelaciones que marcaron su paso por el reality de TV Azteca.

En entrevista con adn Noticias, la actriz compartió detalles sobre los conflictos internos, la estrategia de sus compañeros y los rumores que circularon en redes sociales, dejando en claro su postura frente a las polémicas que la rodearon.

La verdad sobre su supuesto amorío con Sergio Mayer Mori

Durante la conversación, Campomanes abordó el tema del “shippeo” con Sergio Mayer Mori, hijo de Bárbara Mori, que se viralizó tras la confesión de este último sobre una relación pasada con una amiga de su madre.

Fabiola Campomanes queda eliminada de La Granja VIP a dos semanas de la final del reality de TV Azteca (Captura de pantalla La Granja VIP)

La actriz relató que, movida por la curiosidad, confrontó directamente a Mayer Mori para conocer la identidad de la mujer en cuestión. Según explicó, “A Sergio lo cargué de bebé. Eso que dijeron de Mori y mío para nada. Él está contando una historia en la que cuenta que había mujeres más grandes que le habían tirado la onda y yo tuve mucha curiosidad y fui y lo enfrenté. Le dije: ‘ah, sí, ¿a ver quién?’ Yo como la tía, ‘sí amigas tuyas y de mi mamá’. Y yo así: ¿quién? Y me lo dijo por lo bajo, pero nunca lo voy a decir porque no es mi lugar decirlo”.

De este modo, Fabiola Campomanes descartó cualquier vínculo sentimental con Mayer Mori y protegió la identidad de la persona mencionada.

En el plano de la competencia, la actriz de 53 años relató que uno de los momentos más difíciles fue descubrir el complot del team Cacaraqueo, integrado por Kim Shantal, César Doroteo y La Bea, quienes, en alianza con el team El Muro, buscaron nominar a Sergio Mayer Mori.

La actriz revela detalles de los conflictos internos y estrategias de sus compañeros en La Granja VIP (Recorte)

Campomanes expresó su decepción por la actitud de estos compañeros, afirmando:

“Yo vi durante varias semanas a Sergio convivir con ellos, reír con ellos, incluso yo hasta pensé que había conexión. Y, de pronto, ver cómo se le voltearon, para mí fue un juego sucio. Yo pienso que tú puedes defender tus valores hasta lo último, no tienes por qué hacer las cosas de esa forma, creo yo. Entonces, yo sí me lo tomé personal, sí me dolió cuando vi cómo se le voltearon y pues me lo tomé personal, ni modo”.

Decepcionada de Adame y Eleazar

Otro episodio relevante fue el conflicto con Eleazar Gómez, quien, según relató Campomanes a adn Noticias, conspiró para que el resto de los participantes la nominaran en una de las primeras asambleas.

Fabiola Campomanes relata cómo Eleazar Gómez y Alfredo Adame influyeron en su nominación en La Granja VIP (La Granja VIP)

Posteriormente, la actriz descubrió que Alfredo Adame había influido en Gómez para que ella subiera a la placa de nominados, considerándola un rival débil. La periodista Tania Itzel le reveló que la verdadera intención de Adame era nominarla porque la percibía como una de las concursantes con menos apoyo externo.

Ante esto, Campomanes respondió: “Alfredo Adame lo negó todo el tiempo. Eres un canalla, bribón. Y Eleazar también, no, yo nunca dije que no tenías gente afuera. Canallas”, enfatizó entre risas.

Al despedirse, Fabiola Campomanes agradeció a quienes la apoyaron durante su estancia en el reality y envió un mensaje conciliador a quienes la criticaron: “A quienes me tiraron hate, no se claven, tampoco es para tanto, es un juego. Les mando un beso, de todas formas”.