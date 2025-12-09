México

El Senado aprueba en comisiones acceso libre y gratuito a playas en México

La nueva reforma garantiza que todas las personas puedan ingresar sin restricciones a las zonas marítimas y federales

Turistas en la playa de
Turistas en la playa de Cancún. Crédito: Marian Carrasquero para The New York Times

El acceso libre, gratuito y permanente a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre en México quedará garantizado para todas las personas, sin importar su origen, nacionalidad o condición social, tras la aprobación de una minuta en la Comisión de Turismo del Senado.

Esta reforma, que modifica y adiciona diversos artículos de la Ley General de Bienes Nacionales, también establece la prohibición de cualquier cobro, cuota o restricción para ingresar a estas áreas, salvo en casos expresamente previstos para la protección ambiental, la seguridad pública o el interés nacional.

Además, las autoridades deberán asegurar que el acceso gratuito a las áreas naturales protegidas bajo su competencia esté disponible al menos un día a la semana, respetando siempre las medidas de cuidado de la biodiversidad y los ecosistemas.

Reforma plantea registro nacional de playas

El dictamen aprobado por la Comisión de Turismo, presidida por el senador Eugenio Segura Vázquez, contempla la creación de un Registro Nacional de Accesos a Playas, que será implementado por la Secretaría de Medio Ambiente en coordinación con las autoridades municipales.

Acapulco, México Crédito::
Acapulco, México Crédito:: Secretaría de Turismo

Según el proyecto, “los municipios y, en su caso, los estados deberán inscribir en los catastros y registros públicos de la propiedad los accesos a playas, a fin de garantizar su permanencia y el conocimiento de su existencia ante solicitudes de compraventa, rectificación de límites y colindancias de predios contiguos”.

De este modo, se busca evitar que los accesos sean eliminados o restringidos por intereses privados o modificaciones administrativas.

La reforma también obliga a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a procurar que, en los centros de población y otros asentamientos humanos con concesiones de zona federal distintas a los propietarios o legítimos poseedores de predios adyacentes, se establezcan zonas de acceso libre para las comunidades locales. Esta medida pretende asegurar que las comunidades no queden excluidas del uso y disfrute de las playas, incluso en zonas donde existen concesiones privadas.

Aunque la mayoría de las playas ya cuentan con accesos gratuitos y libres debido a los planes de desarrollo urbano municipales, existen áreas, especialmente en Quintana Roo y otros estados, que forman parte de áreas naturales protegidas.

En estos casos, el dictamen garantiza que “por lo menos un día a la semana se tenga acceso gratuito y libre para las y los mexicanos”.

