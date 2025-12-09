México

Beca por Aprovechamiento Académico Edomex: esta es la fecha límite para el registro a estudiantes universitarios

Es un apoyo económico de 2 mil pesos mensuales dirigido a estudiantes de educación superior con excelencia académica

Guardar
Es un apoyo económico de
Es un apoyo económico de 2 mil pesos mensuales dirigido a estudiantes de educación superior con excelencia académica

La Secretaría de Educación del Estado de México (SECTI) mantiene abierta la convocatoria 2025–2026 de la Beca por el Bienestar por Aprovechamiento Académico en Educación Superior, un programa dirigido a alumnas y alumnos que destacan por su rendimiento académico en universidades, tecnológicos, escuelas normales, la Universidad Pedagógica Nacional y demás instituciones públicas del nivel superior en la entidad.

El Gobierno del Estado de México impulsa este apoyo con el propósito de fortalecer la trayectoria escolar de jóvenes mexiquenses, reconociendo su dedicación, disciplina y resultados sobresalientes.

La beca otorga 2 mil pesos mensuales durante el ciclo escolar 2025–2026, con el objetivo de evitar que factores económicos interfieran en la continuidad de sus estudios profesionales.

De acuerdo con la convocatoria oficial, el registro para acceder al programa inició el 8 de diciembre de 2025 y concluirá de manera definitiva el 14 de diciembre, por lo que las y los aspirantes cuentan con un plazo limitado para completar su solicitud en el sitio oficial: seduc.edomex.gob.mx/becas. El trámite es totalmente en línea y no se requieren intermediarios.

La Secretaría de Educación del
La Secretaría de Educación del Edomex mantiene abierta la convocatoria 2025–2026 de la Beca por el Bienestar por Aprovechamiento Académico en Educación Superior

Requisitos, monto y quiénes pueden solicitar el apoyo

La beca está dirigida exclusivamente a estudiantes inscritos en instituciones públicas de educación superior ubicadas en el Estado de México. Entre los requisitos más importantes se encuentran:

  • Estar inscrito en una escuela pública del nivel superior dentro del Edomex.
  • Mantener un promedio mínimo de 9.5 en escala de 0 a 10.
  • Presentar la documentación solicitada por la SECTI, la cual incluye información escolar, identificación oficial y constancia vigente de estudios.

Este estímulo académico se diferencia de otros programas estatales por su enfoque en la excelencia, ya que busca reconocer a quienes han mantenido un rendimiento destacado a lo largo de su trayectoria educativa.

Asimismo, la convocatoria subraya que el apoyo económico no es retroactivo y se otorga exclusivamente durante el ciclo escolar 2025–2026, siempre y cuando las y los beneficiarios cumplan con los criterios de permanencia establecidos.

La Secretaría de Educación del
La Secretaría de Educación del Edomex mantiene abierta la convocatoria 2025–2026 de la Beca por el Bienestar por Aprovechamiento Académico en Educación Superior

Un compromiso estatal con la formación profesional

Con la puesta en marcha de esta convocatoria, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso con la educación superior y con el desarrollo profesional de miles de jóvenes. La administración estatal destaca que este tipo de programas contribuye a reducir desigualdades y a impulsar el talento académico en la entidad.

Las autoridades educativas reiteraron la importancia de que las y los interesados no esperen hasta el último momento para realizar su registro, ya que el sistema cerrará automáticamente al concluir el plazo establecido.

Las y los estudiantes mexiquenses de educación superior con alto desempeño académico tienen hasta el 14 de diciembre de 2025 para solicitar esta beca que busca reconocer su esfuerzo y apoyar su formación profesional.

Temas Relacionados

Beca por Aprovechamiento AcadémicoEdomexbecas del bienestarestudiantes universitariosnivel superiormexico-noticias

Más Noticias

Liga MX: los reyes del doble título donde podría encajar Toluca

América domina el ranking histórico del bicampeonato en torneos cortos, tras lograrlo en 2023-2024 y sumar incluso un tricampeonato

Liga MX: los reyes del

Cómo preparar chiles cuaresmeños rellenos, sabor de barrio que se queda en la memoria

Se trata de un platillo que combina ingredientes que en conjunto fortalecen el sistema inmune y digestivo además de aportar vitaminas y minerales

Cómo preparar chiles cuaresmeños rellenos,

¿Sin tarjeta exclusiva? Así puedes conseguir boletos para el México vs Portugal en el Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026

Los boletos para México vs. Portugal irán desde $500 hasta $9,000 pesos, de acuerdo a la zona elegida

¿Sin tarjeta exclusiva? Así puedes

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: segunda manifestación en avenida Eje Central

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

La Granja VIP en vivo hoy 9 de diciembre: La Bea encuentra su anillo de compromiso

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Disney+

La Granja VIP en vivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a tiros a subsecretario

Atacan a tiros a subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima

Guatemala autoriza nuevos cargos contra Javier Duarte: FGR ahora lo busca por desfalco millonario en Veracruz

Cae en CDMX presunto homicida del regidor de Reynosa, Tamaulipas

“Se descarta terrorismo en ataque con coche bomba en Coahuayana, Michoacán”, confirma García Harfuch

Anuncian plan de operaciones especiales entre los ejércitos de México y Guatemala por ataques del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Bu Cuarón desafía a sus

Bu Cuarón desafía a sus haters tras polémica en show de Dua Lipa “Escuché que les interesaba como canto”

Actor de Televisa vive momentos de tensión en Japón durante la alerta de tsunami: “Ayuda, estoy nervioso”

La Granja VIP en vivo hoy 9 de diciembre: La Bea encuentra su anillo de compromiso

Revelan contradicciones de Fátima Bosch sobre denuncia de Nawat Itsaragrisil en polémica entrevista: “No tengo ninguna”

A 2 semanas de la muerte de su madre, Aislinn Derbez reaparece para abrir su corazón en medio del duelo

DEPORTES

Carlos Hermosillo revienta a Sergio

Carlos Hermosillo revienta a Sergio Ramos y su paso por México tras la eliminación de Rayados: “Lo que vino a hacer fue basura”

Liga MX: los reyes del doble título donde podría encajar Toluca

¿Sin tarjeta exclusiva? Así puedes conseguir boletos para el México vs Portugal en el Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026

Así fue la aparatosa lesión de Neón en la Arena México: cuál es su estado de salud

Comienzan los cuartos de final de la NBA Cup, cuándo y dónde ver en México