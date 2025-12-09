Beca por Aprovechamiento Académico Edomex: esta es la fecha límite para el registro a estudiantes universitarios

Es un apoyo económico de 2 mil pesos mensuales dirigido a estudiantes de educación superior con excelencia académica

La Secretaría de Educación del Estado de México (SECTI) mantiene abierta la convocatoria 2025–2026 de la Beca por el Bienestar por Aprovechamiento Académico en Educación Superior, un programa dirigido a alumnas y alumnos que destacan por su rendimiento académico en universidades, tecnológicos, escuelas normales, la Universidad Pedagógica Nacional y demás instituciones públicas del nivel superior en la entidad.

El Gobierno del Estado de México impulsa este apoyo con el propósito de fortalecer la trayectoria escolar de jóvenes mexiquenses, reconociendo su dedicación, disciplina y resultados sobresalientes.

La beca otorga 2 mil pesos mensuales durante el ciclo escolar 2025–2026, con el objetivo de evitar que factores económicos interfieran en la continuidad de sus estudios profesionales.

De acuerdo con la convocatoria oficial, el registro para acceder al programa inició el 8 de diciembre de 2025 y concluirá de manera definitiva el 14 de diciembre, por lo que las y los aspirantes cuentan con un plazo limitado para completar su solicitud en el sitio oficial: seduc.edomex.gob.mx/becas. El trámite es totalmente en línea y no se requieren intermediarios.

Requisitos, monto y quiénes pueden solicitar el apoyo

La beca está dirigida exclusivamente a estudiantes inscritos en instituciones públicas de educación superior ubicadas en el Estado de México. Entre los requisitos más importantes se encuentran:

Estar inscrito en una escuela pública del nivel superior dentro del Edomex.

Mantener un promedio mínimo de 9.5 en escala de 0 a 10.

Presentar la documentación solicitada por la SECTI, la cual incluye información escolar, identificación oficial y constancia vigente de estudios.

Este estímulo académico se diferencia de otros programas estatales por su enfoque en la excelencia, ya que busca reconocer a quienes han mantenido un rendimiento destacado a lo largo de su trayectoria educativa.

Asimismo, la convocatoria subraya que el apoyo económico no es retroactivo y se otorga exclusivamente durante el ciclo escolar 2025–2026, siempre y cuando las y los beneficiarios cumplan con los criterios de permanencia establecidos.

Un compromiso estatal con la formación profesional

Con la puesta en marcha de esta convocatoria, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso con la educación superior y con el desarrollo profesional de miles de jóvenes. La administración estatal destaca que este tipo de programas contribuye a reducir desigualdades y a impulsar el talento académico en la entidad.

Las autoridades educativas reiteraron la importancia de que las y los interesados no esperen hasta el último momento para realizar su registro, ya que el sistema cerrará automáticamente al concluir el plazo establecido.

Las y los estudiantes mexiquenses de educación superior con alto desempeño académico tienen hasta el 14 de diciembre de 2025 para solicitar esta beca que busca reconocer su esfuerzo y apoyar su formación profesional.