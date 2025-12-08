México

Paso a paso: así puedes descargar la hoja de resultados de ‘Vida Saludable’

Con esta guía completa, padres, madres o tutores podrán monitorear el progreso en salud y hábitos de sus hijos de manera segura

Guardar
Herramienta esencial para monitorear
Herramienta esencial para monitorear hábitos alimenticios, actividad física y evaluaciones médicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Hoja de resultados Vida Saludable es una herramienta clave para quienes desean monitorear su progreso en hábitos saludables y evaluaciones médicas.

Descargar este documento permite visualizar en detalle los indicadores de salud, facilitando el seguimiento de metas personales y el control de factores importantes como la alimentación, la actividad física y otros hábitos esenciales.

El proceso para obtener este informe es sencillo y rápido, pero puede resultar desconocido para quienes no están familiarizados con las plataformas digitales o las aplicaciones que administran esta información.

Por eso, es fundamental contar con una guía clara y precisa que oriente a los usuarios en cada etapa.

Paso a paso para descargar la hoja de resultados Vida Saludable

Paso a paso para que
Paso a paso para que padres y tutores accedan y descarguen de forma segura el reporte Vida Saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de esta guía paso a paso, explicaremos cómo acceder y descargar la hoja de resultados Vida Saludable de forma segura, desde el inicio de sesión en la plataforma hasta la obtención del documento en formato digital.

Antes de registrarse

Lo primero que debes hacer es registrarte en la plataforma de Vida Saludable https://resultados.vidasaludable.sep.gob.mx , pero antes de hacerlo debes tomar en cuenta lo siguiente:

  • La madre, padre o tutor debe registrarse como tutor en la plataforma oficial e ingresar su CURP, número celular y correo electrónico.
  • Regístrate como tutor en la plataforma oficial.
  • Completa los datos del domicilio.
  • Ingresa los medios de contacto adicionales requeridos.
  • Establece una contraseña segura para finalizar el proceso.

Después de registrarse

  1. Ingresa a la plataforma oficial de Vida Saludable desde tu navegador web .
  2. Inicia sesión con tu usuario y contraseña registrados.
  3. Una vez dentro del portal, dirígete al menú principal y selecciona la opción “Resultados” o “Mi hoja de resultados”.
  4. Busca el periodo o evaluación correspondiente y haz clic en la opción para ver o descargar el reporte de resultados.
  5. El sistema generará un archivo en formato PDF o similar; haz clic en el botón de descarga para guardar el documento en tu dispositivo.
  6. Verifica que el archivo descargado contenga toda la información requerida y guárdalo en una carpeta accesible para futuras consultas.

Con esta guía completa, padres, madres o tutores podrán acceder fácilmente a la hoja de resultados Vida Saludable, monitoreando el progreso en salud y hábitos de sus hijos de manera sencilla y segura.

Temas Relacionados

Hoja de resultados Vida SaludableSaludEducaciónMañaneramexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 8 de diciembre: L9 del STC presenta asentamientos y retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Anuncian lanzamiento de Certificado de Formación Profesional, un nuevo documento para egresados de bachillerato

En la mañanera del 8 de diciembre se dio el anuncio del nuevo certificado con el que se van a reconocer las competencias laborales del egresado

Anuncian lanzamiento de Certificado de

La postura del PAN ante la Ley de Aguas es “una total ignorancia”: Sheinbaum

La mandataria reiteró que el agua es un derecho, no propiedad privada

La postura del PAN ante

Melate, Revancha y Revanchita resultados del sorteo 4145 de hoy 7 de diciembre de 2025

Como todos los domingo, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la Lotería Nacional

Melate, Revancha y Revanchita resultados

Mal inicio de semana para el “Súper peso”: se acaba mala racha del dólar y cotiza al alza este 8 de diciembre

La divisa estadounidense recuperó terreno ante la moneda mexicana tras la apertura de mercados de este lunes

Mal inicio de semana para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran camioneta de alta gama

Aseguran camioneta de alta gama con 7 cargadores para fusil en Bachigualatillo, Navolato

Aseguran vehículos, metanfetamina y detienen a tres tras cateo en Rancho El Aranjuez, Chihuahua

Líderes del grupo criminal de Raúl Rocha Cantú vendían armas a tres cárteles, entre ellos el CJNG

Coche bomba en Michoacán: autoridades confirman que hay dos cuerpos sin identificar tras la explosión en Coahuayana

Temen libertad de feminicida que se hizo catequista y maestro de karate para matar a cinco víctimas (cuatro niñas) en SLP

ENTRETENIMIENTO

Guillermo del Toro y Diego

Guillermo del Toro y Diego Luna, los mexicanos nominados a los Globos de Oro 2026

Así comenzó la pelea entre Eleazar Gómez y El Patrón que les costó una sanción en La Granja VIP

Encuentran ‘El Alimento del Miedo’, la película perdida de Juan López Moctezuma

¿Quién es la Máscara?: Quiénes fueron los personajes eliminados este domingo

La Granja VIP: El Patrón recibe castigo tras pelea con Eleazar Gómez, ¿dejará el reality?

DEPORTES

Revelan que la selección mexicana

Revelan que la selección mexicana tendrá tres amistosos para comenzar el 2026: estos son los equipos

Sauber se despide de la F1: Checo Pérez fue el piloto con más podios en la historia de la escudería

Partidos de los jugadores mexicanos en Europa de esta semana

Agenda NBA: juegos que se jugarán hoy8 de diciembre y sus horarios

Óscar de la Hoya destroza a Crawford por no pagar al CMB tras ganarle el cinturón a Canelo