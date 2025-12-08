Paso a paso: así puedes descargar la hoja de resultados de ‘Vida Saludable’

Herramienta esencial para monitorear hábitos alimenticios, actividad física y evaluaciones médicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Hoja de resultados Vida Saludable es una herramienta clave para quienes desean monitorear su progreso en hábitos saludables y evaluaciones médicas.

Descargar este documento permite visualizar en detalle los indicadores de salud, facilitando el seguimiento de metas personales y el control de factores importantes como la alimentación, la actividad física y otros hábitos esenciales.

El proceso para obtener este informe es sencillo y rápido, pero puede resultar desconocido para quienes no están familiarizados con las plataformas digitales o las aplicaciones que administran esta información.

Por eso, es fundamental contar con una guía clara y precisa que oriente a los usuarios en cada etapa.

Paso a paso para descargar la hoja de resultados Vida Saludable

Paso a paso para que padres y tutores accedan y descarguen de forma segura el reporte Vida Saludable.

A través de esta guía paso a paso, explicaremos cómo acceder y descargar la hoja de resultados Vida Saludable de forma segura, desde el inicio de sesión en la plataforma hasta la obtención del documento en formato digital.

Antes de registrarse

Lo primero que debes hacer es registrarte en la plataforma de Vida Saludable https://resultados.vidasaludable.sep.gob.mx , pero antes de hacerlo debes tomar en cuenta lo siguiente:

La madre, padre o tutor debe registrarse como tutor en la plataforma oficial e ingresar su CURP, número celular y correo electrónico.

Regístrate como tutor en la plataforma oficial.

Completa los datos del domicilio.

Ingresa los medios de contacto adicionales requeridos.

Establece una contraseña segura para finalizar el proceso.

Después de registrarse

Ingresa a la plataforma oficial de Vida Saludable desde tu navegador web . Inicia sesión con tu usuario y contraseña registrados. Una vez dentro del portal, dirígete al menú principal y selecciona la opción “Resultados” o “Mi hoja de resultados”. Busca el periodo o evaluación correspondiente y haz clic en la opción para ver o descargar el reporte de resultados. El sistema generará un archivo en formato PDF o similar; haz clic en el botón de descarga para guardar el documento en tu dispositivo. Verifica que el archivo descargado contenga toda la información requerida y guárdalo en una carpeta accesible para futuras consultas.

Con esta guía completa, padres, madres o tutores podrán acceder fácilmente a la hoja de resultados Vida Saludable, monitoreando el progreso en salud y hábitos de sus hijos de manera sencilla y segura.