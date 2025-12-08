México

Estas son las carreteras de Oaxaca que están en obras de modernización

La intervención en más de mil kilómetros de caminos promete mejorar la conectividad

Una inversión histórica busca conectar
Una inversión histórica busca conectar comunidades y mejorar la vida diaria de millones de personas en la región. Foto: YouTube/Gobierno de México

El Gobierno de México ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia de infraestructura en la región Mixteca de Oaxaca, con el objetivo de reducir la pobreza y el rezago social mediante la modernización y conservación de la red carretera.

El programa, denominado Plan “General Lázaro Cárdenas del Río”, contempla para el periodo 2025-2026 la intervención en mil 86 kilómetros de caminos, con una inversión proyectada de 5 mil 981 millones de pesos, lo que beneficiará a 4 millones de habitantes de la zona, según informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Un ambicioso proyecto de infraestructura
Un ambicioso proyecto de infraestructura apuesta por acortar distancias y abrir nuevas oportunidades para los habitantes. (Captura de pantalla/Google Maps)

Lista de carreteras en obra dentro de Oaxava y porcentaje de avance

  • Huajuapan de León-Oaxaca, 88 km, avance 79%.
  • Tehuacán-Chazumba-Huajuapan, 64 km, avance 81%.
  • Huajuapan-Tamazola-Silacayoápam, 157 km, avance 78%.
  • Huajuapan-Putla de Guerrero, 160 km, avance 67%.
  • Juxtlahuaca-Tlapa, 29 km (2025) avance 58%.
  • San Juan Mixtepec-Juxtlahuaca, 38 km, avance 66%.
  • Putla de Guerrero-Pinotepa Nacional, 123 km, avance 81%.
  • San Martín Peras-Metlatónoc, 16 km (2025) avance 47%.
  • Yucudaa-Putla, 145 km (2025) avance 100%.

El gobierno de México impulsa modernización carretera en la Mixteca de Oaxaca

De acuerdo con la SICT, para 2026 se prevé la intervención de los restantes 266 kilómetros de la red, distribuidos en 120 kilómetros en reconstrucción, 116 kilómetros en conservación y 30 kilómetros en construcción, con una inversión estimada de 3 mil 318 millones de pesos.

Además, ese año comenzarán las obras en la carretera Metlatonoc-Cochoapa el Grande – E.C.- Alacatlazala/Chilixtlahuaca, una vía clave para la conectividad regional.

Hasta la fecha, el Plan ha logrado la ampliación, conservación y modernización de 644 kilómetros de un total de 820 kilómetros de infraestructura carretera, lo que representa un avance del 78 %.

El plan Lázaro Cárdenas del Río prioriza la conservación y ampliación de caminos en Oaxaca

Estas acciones se han ejecutado a través de nueve frentes de trabajo durante el presente año, con una inversión de 2 mil 663 millones de pesos.

La SICT detalló que dentro de los 820 kilómetros bajo rehabilitación se incluyen 240 kilómetros de modernización y reconstrucción, así como 580 kilómetros de conservación.

Fotos: Youtube/LUGARES DE MÉXICO LINDO.
Fotos: Youtube/LUGARES DE MÉXICO LINDO.

De estos últimos, 145 kilómetros de conservación rutinaria ya han sido concluidos.

El enfoque integral del Plan “General Lázaro Cárdenas del Río” no solo busca mejorar la infraestructura, sino también atender las condiciones sociales, económicas y ambientales de la comunidad oaxaqueña.

La estrategia está diseñada para mejorar la seguridad vial y reducir los tiempos de traslado en beneficio de los habitantes de la región Mixe de Oaxaca, según la SICT.

Hasta el momento, Oaxaca cuenta con aproximadamente 540 carreteras estatales y 31 carreteras federales, según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno estatal.

Las carreteras federales forman parte de la red nacional y conectan municipios y regiones principales, mientras que las estatales atienden rutas de importancia local o regional.

