Este es el grado de estudios de César Duarte, exgobernador de Chihuahua recapturado

La carrera partidista del exgobernador comenzó en el Frente Juvenil Revolucionario en la década de los 80

César Duarte inició su formación en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

El historial académico de César Duarte presenta un recorrido atípico. De acuerdo al Sistema de Información Legislativa y la Cámara de Diputados, el exgobernador inició su formación universitaria en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a principios de los ochenta, cursando la licenciatura en Derecho.

Aunque permaneció varios años en dicha universidad del estado de Chihuahua (1982-1986), no concluyó la carrera en ese periodo y quedó registrado en el SIL como pasante y licenciatura trunca en la primera década del siglo XXI.

Fue hasta más de dos décadas después, en 2009, cuando oficializó su formación profesional. La Universidad del Valle de México otorgó a César Duarte la licenciatura en Derecho el 28 de octubre de ese año, fechando ese mismo día la expedición de su cédula profesional.

Ascenso político de César Duarte

Nacido en Parral en 1963, César Duarte se integró temprano al PRI en 1980, desde el Frente Juvenil Revolucionario. El partido fue el principal escenario de su proyección: a partir de 1993 escaló puestos en los consejos municipal, estatal y nacional.

Su debut en cargos de elección federal ocurrió en 1997 como diputado suplente, pasando a diputado federal en el año 2000, donde presidió la Comisión de Comunicaciones y colaboró en áreas como Defensa Nacional y asuntos migratorios. En 2010 llegó a la gubernatura de Chihuahua, que ocupó hasta 2016.

Controversias y doble arresto

Duarte fue arrestado en Miami en 2020 por asociación delictuosa y peculado.

La etapa judicial de César Duarte comenzó tras concluir la gubernatura. En julio de 2020, elementos de la policía estadounidense lo detuvieron en Miami, Florida. Según información oficial compartida por la Fiscalía General de la República, las primeras imputaciones fueron asociación delictuosa y peculado. En junio de 2022, ocurrió la extradición de Duarte a México, donde quedó a disposición de las autoridades mexicanas.

Posteriormente surgieron nuevas denuncias y líneas de investigación. La FGR gestionó y obtuvo, el 16 de mayo de 2024, una orden de aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita, vinculadas al uso irregular del Sistema Financiero Mexicano y el presunto desvío de fondos públicos bajo su administración. La fiscalía sostiene que estos movimientos constituyeron un esquema para ocultar recursos ilícitos vinculados a sus funciones como servidor público.

El 4 de octubre de 2024, la instancia correspondiente solicitó permiso judicial para proceder por un delito diferente a los que le fueron imputados en su captura en Estados Unidos; la autorización se recibió el 4 de diciembre pasado. Finalmente, este 8 de diciembre, tras un operativo en Chihuahua, Duarte fue arrestado de nuevo.

Durante el proceso, la institución encabezada por Ernestina Godoy difundió la información a través de redes sociales, detallando el cumplimiento a la orden de aprehensión emitida. La nota oficial subraya la reiteración de acusaciones, ahora sumando la probable intervención en lavado de dinero.

Esta detención se concretó después de que una jueza, en junio de 2024, resolviera que permaneciera bajo libertad condicional, tras haber cumplido dos años de prisión preventiva.

