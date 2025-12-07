Un muerto y nueve heridos en choque múltiple en la carretera Chamapa-Lechería

Los Elementos de Protección Civil continúan trabajando por la zona, por lo que las autoridades insisten en respetar las indicaciones y colaborar para garantizar la seguridad de todos. ( X: Gobierno de Atizapán)

La noche del sábado 6 de diciembre se registró una carambola en la carretera Chamapa-Lechería, justo en el kilómetro 6 en dirección a Toluca, a la altura de Lago de Guadalupe.

Este hecho provocó un fuerte congestionamiento vehicular y movilizó rápidamente a los cuerpos de emergencia. Según los primeros reportes del Gobierno de Atizapán, el accidente involucró a un tractocamión y varios vehículos particulares, generando un caos vial por la zona.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe), el siniestro dejó al menos un fallecido y nueve personas lesionadas, situación que movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia para atender a las víctimas y controlar el incidente.

Los Elementos de Protección Civil, paramédicos y policías municipales acudieron al lugar para brindar atención médica a los afectados y coordinar las labores para retirar los vehículos siniestrados, con el objetivo de restablecer la circulación y garantizar la seguridad vial en la zona.

Reducción de carriles y recomendaciones tras carambola

El Gobierno continúa trabajando en la zona y recomienda tomar vías alternas. (X: Gobierno de Atizapán)

Debido a la magnitud del accidente, los servicios de emergencia continúan trabajando en la vialidad, lo que ha provocado cierres intermitentes y reducción de carriles en la carretera Chamapa-Lechería.

Ante esta situación, el gobierno de Atizapán de Zaragoza emitió un aviso para los automovilistas que transitan por la zona, recomendando conducir con extrema precaución y, de ser posible, optar por rutas alternas mientras se llevan a cabo las labores de atención y limpieza.

La principal sugerencia para los conductores es mantenerse informados y extremar precauciones al circular por esta vía, una conexión fundamental en el Valle de México, para evitar accidentes y agilizar el tránsito.

En estos momentos, los Elementos de Protección Civil continúan trabajando por la zona, por lo que las autoridades insisten en respetar las indicaciones y colaborar para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la carretera.