Carín León logra sold out y anuncia segunda fecha de su propio festival en Hermosillo: fecha y venta de ‘La Cura Fest’

El cantante sonorense hará historia al encabezar dos jornadas de su festival, consolidando el evento como una cita para los amantes de la música regional y el country

La Cura Fest se celebrará
La Cura Fest se celebrará el 14 de marzo de 2026 en Hermosillo, Sonora, con Carín León como figura principal (IG)

El anuncio de una segunda fecha para La Cura Fest en Hermosillo marca un momento sin precedentes en la historia musical de la ciudad, al consolidar el fenómeno de convocatoria generado por Carín León y su festival.

La decisión de duplicar la jornada responde a la demanda masiva de boletos y al rápido agotamiento de la primera fecha, lo que transforma el evento en una doble celebración que refuerza el vínculo entre el artista y su tierra natal.

La organización del festival confirmó que la nueva fecha se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en Expogan, Hermosillo, Sonora, con la venta general de boletos programada para el 8 de diciembre a las 13:00 horas (hora de México) a través del sistema Superboletos.

Carín León consolida su vínculo
Carín León consolida su vínculo con Hermosillo al encabezar el festival musical más esperado de Sonora en 2026 (REUTERS/Ronda Churchill)

Este anuncio llega tras el éxito de la primera jornada, prevista para el 14 de marzo de 2026 a las 14:00 horas, cuya venta de entradas inició el 5 de diciembre mediante la plataforma Arema Ticket.

La página oficial del festival describe el nacimiento de La Cura Fest como “un auténtico homenaje a la ciudad que vio crecer a su curador, el aclamado cantante Carín León”, destacando el carácter íntimo y local del evento.

Carín y músicos que lo han inspirado

El propio León encabezará el cartel y compartirá escenario con músicos a quienes admira, reforzando la identidad sonora de Sonora y México. Aunque hasta el momento solo se ha confirmado la presencia de Carín León, el cartel oficial muestra seis espacios vacíos, lo que anticipa la próxima revelación de más artistas invitados.

La propuesta musical del festival se define como “música sin fronteras”, con la intención de fusionar el country, los ritmos bravíos de la música mexicana y el folk americano, géneros que han influido en la trayectoria de León y que han sido parte de sus colaboraciones con figuras de diversos ámbitos musicales.

El festival La Cura Fest
El festival La Cura Fest rinde homenaje a la ciudad natal de Carín León y celebra la identidad sonora de Sonora (Foto Amy Harris/Invision/AP)

La organización anticipa que la selección musical será una muestra electrizante de los sonidos que han marcado tanto al artista como a la identidad de miles de sonorenses y mexicanos.

Los boletos para la primera fase del festival se han establecido en diferentes categorías, buscando ofrecer opciones para distintos públicos y manteniendo la expectativa de una alta demanda, dada la popularidad del evento y de su principal figura.

La expectativa en torno a La Cura Fest crece a medida que se acerca la fecha de inicio de la venta de boletos y se aguarda la revelación de los artistas invitados, consolidando a Hermosillo como epicentro de un evento que promete reunir a exponentes destacados de la música y celebrar la diversidad sonora de la región.

La Cura Fest anuncia una
La Cura Fest anuncia una segunda fecha en Hermosillo tras agotar boletos para la primera jornada del festival (Archivo)

Carín León, representante musical de Hermosillo

Carín León, cuyo nombre real es Óscar Armando Díaz de León Huez, nació el 26 de julio de 1989 en Hermosillo, Sonora. Inició su carrera como integrante del grupo Arranke antes de consolidarse como solista y ha ganado reconocimiento por éxitos como “Tú”, “Me la aventé” y “La boda del Huitlacoche”.

Su estilo fusiona sonidos tradicionales con toques contemporáneos, lo que le ha valido una importante proyección internacional y colaboraciones con diversos artistas del género.

