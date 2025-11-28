México

Taquería de Dua Lipa en CDMX: qué incluye el menú especial y cuál es su precio

Fans podrán disfrutar de una opción exclusiva y un ambiente temático del 1 al 5 de diciembre

Dua Lipa llegará a México
Dua Lipa llegará a México con un menú muy especial para su taquería. (Instagram)

Dua Lipa ofrecerá tres conciertos en la Ciudad de México como parte de su gira mundial Radical Optimism Tour. Los días en que la intérprete y compositora deleite a sus fans capitalinos serán el 1, 2 y 5 de diciembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros.

Pero eso no será todo, por la tarde del 26 de noviembre sorprendió a propios y extraños al anunciar la apertura de una taquería temporal oficial llamada “La Dua” en la capital del país.

Con el fin de vivir una experiencia completa, se ofrecerá un menú inspirado en la cantante, mercancía oficial y una ambientación especial para todos los fans. Por lo tanto, podría convertirse en una parada obligada para quienes deseen celebrar su visita antes de los esperados conciertos.

Dua Lipa regresa a México
Dua Lipa regresa a México con conciertos y menú especial. Infobae Perú / Captura: x

Taquería La Dua: esta será su ubicación

La experiencia gastronómica que preparó la cantante británica para la Ciudad de México se desarrolló exclusivamente en una de las sucursales del establecimiento “Los Caramelos”, conocido principalmente por su especialidad en tacos de barbacoa.

La sucursal está ubicada en la calle Michoacán número 93, dentro de la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Para ofrecer el menú especial, el establecimiento anunció una modificación temporal en su horario. Mientras esté vigente la experiencia, la taquería abrirá sus puertas a las 12:00 y permanece en funcionamiento hasta la medianoche.

Dua Lipa sorprende con taquería
Dua Lipa sorprende con taquería en Ciudad de México. Foto: Glamour

Este es el precio del menú especial de Dua Lipa

Por un precio de $249 por persona, el menú temático dedicado a Dua Lipa en brindará una selección de alimentos y bebidas inspirados en la artista. La oferta gastronómica integra tres tacos, cada uno con un sello distintivo:

  1. Taco Radical Optimism, presentado como caramelo con queso
  2. Taco Houdini, elaborado con chicharrón de puerco
  3. Taco María, confeccionado con arrachera.
  4. Consomé denominado ‘Illusion’

En cuanto a las bebidas, las opciones disponibles son:

  1. Agua Training Season a base de pepino
  2. Caguamita
  3. Mini margarita

Es importante mencionar que el menú especial estará disponible únicamente durante la estancia de la cantante en la CDMX, coincidiendo con los conciertos que tiene agendados en la capital. Por lo tanto, se podrá disfrutar solo del 1 al 5 de diciembre de 2025.

(Captura de pantalla Instagram Warner
(Captura de pantalla Instagram Warner Music)

El impacto que causará la visita de Dua Lipa a la Ciudad de México

El inminente arribo de Dua Lipa a la Ciudad de México ha generado un impacto sin precedentes en el sector turístico y de hospedaje de la capital. Sus próximos conciertos han impulsado un aumento extraordinario en la demanda de alojamiento, tanto por parte de visitantes nacionales como internacionales, según datos de Booking.

Por ejemplo, las búsquedas de hospedaje en la capital mexicana para las fechas de sus conciertos han experimentado un incremento del 97% entre viajeros nacionales en comparación con el mismo periodo del año anterior, un dato que refleja la magnitud del interés que ha despertado la gira Radical Optimism Tour 2025.

