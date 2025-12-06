México

Así fueron los últimos momentos de Eduardo Manzano “El Polivoz”

El actor y comediante mexicano murió el 4 de diciembre tras sufrir un paro respiratorio

El actor y comediante mexicano
El actor y comediante mexicano murió el 4 de diciembre de 2025 a los 87 años. (Cuartoscuro)

Eduardo Manzano, mejor conocido en el medio artístico nacional como “El Polivoz” por el dueto cómico que lo lanzó al estrellato junto a Enrique Cuenca, murió el 4 de diciembre de 2025 a los 87 años.

Fue su hijo, Lalo Manzano, quien dio a conocer el deceso de su padre a través de redes sociales:

“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”, escribió.

La noticia fue dada a conocer por su hijo Lalo. (Lalo Manzano / Facebook)

¿De qué murió Eduardo Manzano “El Polivoz”?

Tras confirmarse la lamentable noticia, los seres queridos del actor, incluidos algunos actores como Jorge Ortiz de Pinedo, se reunieron en una casa funeraria al sur de la Ciudad de México para despedirse de él.

Fue en ese escenario donde Lalo Manzano reveló la causa de muerte de su padre: un paro respiratorio.

“Es la ley de la vida. No fue nada caótico, fue un paro respiratorio. La muerte del rey: se fue dormido en un hospital, resguardado por médicos”, declaró en un encuentro con los medios.

Última fotografía compartida por el actor Lalo Manzano junto a su padre. (Lalo Manzano / Facebook)

Lalo Manzano no reveló desde cuándo su papá estaba hospitalizado ni cuál habría sido la causa.

“No sufrió”: así fueron los últimos momentos de Eduardo Manzano “El Polivoz”

En el mismo velatorio, Susana Parra, viuda de Eduardo Manzano y madre de sus tres hijos, fue cuestionada sobre si tuvo la oportunidad de despedirse de su esposo y cómo fueron sus últimos momentos.

“Él tenía oxígeno, tenía la sonda. No podía estarlo abrazando. Él se quedó dormidito y dejó su corazón de latir (...) Y quedó dormidito, con una cara en paz”, contó en un encuentro con medios recuperado por la revista TVNotas.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

De acuerdo con la información que compartió Susana Parra, su esposo recibió buena atención médica en el hospital donde estaba internado.

“No sufrió porque en el hospital le dieron buena atención y supieron manejar la situación. Cuando vieron que ya no había nada que hacer, lo que hicieron fue sedarlo para que no estuviera sufriendo”, concluyó.

Cabe recordar que Eduardo Manzano y Susana Parra estuvieron juntos por más de cuatro décadas; un año y medio de novios y 43 años de casados.

CIUDAD DE MÉXICO, 05DICIEMBRE2025.- Eduardo Manzano Jr hijo del actor Eduardo Manzano "El Polivoz" a su llegada a la funeraria J. García López hubicada en General Prim, donde se realizarán las exequias del actor fallecido está madrugada. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Durante su matrimonio tuvieron tres hijos: Eduardo, Mariela y Ariel.

¿Cuántos hijos tiene Eduardo Manzano “El Polivoz” y quiénes son?

El actor tuvo tres hijos con su primera esposa, Lourdes Martínez. Ellos son:

  • Eduardo Manzano Martínez, primogénito del actor, nació el 29 de abril de 1968 en la Ciudad de México; actualmente tiene 57 años de edad y sigue los pasos de su padre en el medio artístico nacional como actor y comediante.
  • Mariela Manzano Martínez es la segunda hija del actor; se desconoce mucha información sobre su vida privada, pues contrario a su padre y hermanos, se mantiene lejos del medio.
  • Ariel Manzano Martínez es el hijo más joven del actor y, al igual que él, es actor y comediante.

