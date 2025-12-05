Una pelea entre sus esposas o conflicto de intereses: esta es la razón por la que se separaron Los Polivoces

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

En 1950, los comediantes mexicanos Eduardo Manzano y Enrique Cuenta coincidieron en un concurso de imitadores y, en lugar de competir entre ellos, decidieron hacer equipo sin imaginar que años más tarde se convertirían en un referente de la televisión mexicana.

Y es que tanto su propuesta de comedia como su química conquistaron al público. Gracias a ello, encontraron un espacio en la televisión, primero como invitados en programas como “Sonrisas Colgate” o “Farmacia de Televicuento”, luego con su propio espacio llamado “Los Polivoces” en Televisa.

El show se transmitió durante seis años (1970 a 1976) y, cuando aparentemente los comediantes se encontraban en su mejor momento, tomaron la decisión de separarse.

¿Por qué se separaron Los Polivoces?

Los comediantes anunciaron su separación, pero no revelaron los motivos, lo que desató un sinfín de rumores al respecto.

Una de las especulaciones apuntaba a que las entonces esposas de los comediantes no se llevaban bien y sus diferencias habrían terminado por perjudicar la relación del dueto.

Otra indicaba un supuesto conflicto de intereses entre los comediantes; sin embargo, Eduardo Manzano reveló la verdadera razón en una entrevista que concedió para el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante.

“Enrique, en aquel tiempo, pues sí se dejó llevar por el aplauso de todos sus amigos. Yo llegué a exigirle más cada vez. Y pues, por mi culpa, dijo: No, vamos a tomar un receso, Eduardo, me dijo. Sí, cómo no, mano. Pero siempre como amigos, como hermanos", declaró.

Manzano no aclaró cuáles fueron sus exigencias, pero sí confesó que fue “una tontería”.

“Fue realmente una tontería. Sí, yo lo califico así, una tontería habernos separado, porque los dos aceptamos tomarnos un tiempo para pensarlo y pues lo que está de Dios. Después volvimos ya, después de habernos separado, volvió la pareja nuevamente. Hicimos comerciales. Pero cada quien tuvo su show de televisión", continuó.

Según Manzano, hubo un momento en que decidieron volver a trabajar juntos, pero la situación ya no fue igual. Y es que cada uno hizo su propio camino en el medio.

“Él tuvo la oportunidad de formar un nuevo elenco más rápido que yo, porque yo no pensaba hacer televisión con un nuevo elenco. Pero maravilloso, porque la verdad que nos fue muy bien a los dos. Yo tuve una nueva serie en la televisión que le puse el show de Eduardo II", recordó.

El comediante aseguró que, aunque no retomaron a Los Polivoces, mantuvieron su amistad: “Inclusive cuando estuvo muy malito, estuve hasta el último momento con él. Nos quisimos de veras como hermanos porque compartimos muchísimas cosas juntos”.

Enrique Cuenca murió el 29 de diciembre del año 2000 a los 60 años, mientras que Eduardo Manzano falleció el 5 de diciembre de 2025 a los 87.