México

Una pelea entre sus esposas o conflicto de intereses: esta es la razón por la que se separaron Los Polivoces

Los comediantes mexicanos murieron en diciembre: Enrique Cuenta en el año 2000 y Eduardo Manzano en 2025

Guardar
(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

En 1950, los comediantes mexicanos Eduardo Manzano y Enrique Cuenta coincidieron en un concurso de imitadores y, en lugar de competir entre ellos, decidieron hacer equipo sin imaginar que años más tarde se convertirían en un referente de la televisión mexicana.

Y es que tanto su propuesta de comedia como su química conquistaron al público. Gracias a ello, encontraron un espacio en la televisión, primero como invitados en programas como “Sonrisas Colgate” o “Farmacia de Televicuento”, luego con su propio espacio llamado “Los Polivoces” en Televisa.

El show se transmitió durante seis años (1970 a 1976) y, cuando aparentemente los comediantes se encontraban en su mejor momento, tomaron la decisión de separarse.

Foto: Televisa/Blim TV
Foto: Televisa/Blim TV

¿Por qué se separaron Los Polivoces?

Los comediantes anunciaron su separación, pero no revelaron los motivos, lo que desató un sinfín de rumores al respecto.

Una de las especulaciones apuntaba a que las entonces esposas de los comediantes no se llevaban bien y sus diferencias habrían terminado por perjudicar la relación del dueto.

Otra indicaba un supuesto conflicto de intereses entre los comediantes; sin embargo, Eduardo Manzano reveló la verdadera razón en una entrevista que concedió para el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante.

Foto: Televisa/Blim TV
Foto: Televisa/Blim TV

“Enrique, en aquel tiempo, pues sí se dejó llevar por el aplauso de todos sus amigos. Yo llegué a exigirle más cada vez. Y pues, por mi culpa, dijo: No, vamos a tomar un receso, Eduardo, me dijo. Sí, cómo no, mano. Pero siempre como amigos, como hermanos", declaró.

Manzano no aclaró cuáles fueron sus exigencias, pero sí confesó que fue “una tontería”.

“Fue realmente una tontería. Sí, yo lo califico así, una tontería habernos separado, porque los dos aceptamos tomarnos un tiempo para pensarlo y pues lo que está de Dios. Después volvimos ya, después de habernos separado, volvió la pareja nuevamente. Hicimos comerciales. Pero cada quien tuvo su show de televisión", continuó.

Eduardo Manzano, ‘El Polivoz’, murió
Eduardo Manzano, ‘El Polivoz’, murió el 5 de diciembre de 2025 a los 87 años. (Infobae México / Jovani Pérez)

Según Manzano, hubo un momento en que decidieron volver a trabajar juntos, pero la situación ya no fue igual. Y es que cada uno hizo su propio camino en el medio.

Él tuvo la oportunidad de formar un nuevo elenco más rápido que yo, porque yo no pensaba hacer televisión con un nuevo elenco. Pero maravilloso, porque la verdad que nos fue muy bien a los dos. Yo tuve una nueva serie en la televisión que le puse el show de Eduardo II", recordó.

El comediante aseguró que, aunque no retomaron a Los Polivoces, mantuvieron su amistad: “Inclusive cuando estuvo muy malito, estuve hasta el último momento con él. Nos quisimos de veras como hermanos porque compartimos muchísimas cosas juntos”.

Enrique Cuenca murió el 29 de diciembre del año 2000 a los 60 años, mientras que Eduardo Manzano falleció el 5 de diciembre de 2025 a los 87.

Temas Relacionados

Eduardo ManzanoLos PolivocesEnrique CuencaTelevisaUna Familia de 10mexico-entretenimiento

Más Noticias

Rosa Icela Rodríguez afirma que Ley General de Aguas podría publicarse “de inmediato”; cuestiona protestas de agricultores

La secretaria de Gobernación le agradeció a los senadores y diputados por aprobar la reforma que impulsó el gobierno federal

Rosa Icela Rodríguez afirma que

Ariadna Montiel adelanta que apoyos del Bienestar tendrán un aumento en 2026

Confirmaron en la mañanera del pueblo que las pensiones y programas sociales recibirán un incremento el próximo año

Ariadna Montiel adelanta que apoyos

Las 100 mejores canciones de 2025 según Rolling Stone: ¿qué artistas mexicanos se colaron en el conteo?

Cada año, el conteo de la revista estadounidense abre un debate en redes sociales y se convierte en un referente de la industria musical

Las 100 mejores canciones de

Rosa Icela Rodríguez pide a gobierno de CDMX analizar leyes sobre edificaciones para cuidar mantos acuíferos

La titular de la Segob llamó a que el Congreso capitalino haga los ajustes necesarios a este tema tras la publicación de los cambios a la nueva Ley General de Aguas

Rosa Icela Rodríguez pide a

Clima extremo en México: Frente Frío 18 dejará lluvias, vientos intensos y bajas temperaturas en estos estados

Los climas extremos podrían prolongarse durante el fin de semana

Clima extremo en México: Frente
MÁS NOTICIAS

NARCO

Evitar envenenamientos y un “búnker

Evitar envenenamientos y un “búnker secreto” en CDMX: los nuevos detalles del envío de 55 narcos mexicanos a EEUU

Operación Frontera Norte: CBP incauta armas antes de cruzar el paso Laredo-México

Caen tres sujetos en inmuebles donde presuntamente se fabricaba fentanilo en Culiacán: aseguran más de 30 mdp del opioide

Asesinan a “Chucho Robles”, sicario principal de una célula de los Beltrán Leyva en Oaxaca

“El Licenciado”, presunto asesino de Carlos Manzo, también operaba para el CJNG en Guanajuato, asegura Bedolla

ENTRETENIMIENTO

Las 100 mejores canciones de

Las 100 mejores canciones de 2025 según Rolling Stone: ¿qué artistas mexicanos se colaron en el conteo?

Cazzu lanza indirecta contra conductores de espectáculos que opinan sobre su caso con Christian Nodal: “No entienden nada”

Muere de Eduardo Manzano, ‘El Polivoz’, a los 87 años: “El escenario de la vida ha bajado el telón”

Descubre la plaza de CDMX con nevadas artificiales, talleres y fotos con Santa esta Navidad 2025

Melenie Carmona responde a Pati Chapoy tras desaprobar sus declaraciones sobre Alicia Villarreal: “Mi mamá no me mantiene”

DEPORTES

Cobi Jones, exjugador de Estados

Cobi Jones, exjugador de Estados Unidos abre herida y le recuerda a México el 2 a 0 en el Mundial de 2002

Arsène Wenger, ex DT del Arsenal, explica por qué nunca la Selección Mexicana trasciende en los Mundiales

México 70: el sorteo mundialista que duró menos de 45 minutos

Sorteo Mundial 2026 en vivo: así se define el destino de México en la Copa FIFA 2026

Alexi Lalas, ex jugador de Estados Unidos ningunea a México previo al sorteo del Mundial 2026