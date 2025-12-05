México

Odalys Ramírez se despide de Cuéntamelo, ya! semanas después de que Pato Borghetti, su esposo, saliera de Venga la Alegría

Reportes apuntan a que la pareja podría integrarse a un nuevo reality de Televisa o mudarse a Miami

La conductora de Televisa anunció
La conductora de Televisa anunció su salida del programa de revista la tarde de hoy, 4 de diciembre. (IG)

Odalys Ramírez sorprendió a propios y extraños al anunciar su salida de Cuéntamelo, ya!, el programa de espectáculos de Televisa en el que participó durante 9 años consecutivos.

La noticia se dio a conocer a través de las redes oficiales de la conductora, donde detalló que la decisión está relacionada con su deseo de enfocarse en nuevos proyectos personales y profesionales, aunque adelantó su siguiente etapa se conocerá en 2026.

A través de sus redes
A través de sus redes sociales, la conductora anunció su salida de Cuéntamelo Ya! @odalysrp

El mensaje con el que Odalys Ramírez se despidió de Cuéntamelo Ya!

En su mensaje publicado en Instagram, Odalys Ramírez expresó su gratitud por la experiencia acumulada y las relaciones forjadas en el programa, así como por el apoyo del público. Asimismo, compartió un video recopilatorio de los momentos más destacados en el foro de Cuéntamelo, ya!

“Quiero compartirles que tras 9 años, hoy es mi último programa de ‘Cuéntamelo, ya!’. Me voy con el corazón contento”, expresó la también presentadora de La Casa de los Famosos México.

Por otra parte, explicó que la decisión de cerrar el ciclo en el programa es para enfocarse en otros proyectos, reinventarse y explorar otros horizontes: “¡Lo que viene en el 2026 me entusiasma muchísimo y se los estaré compartiendo en su debido momento!”.

Odalys Ramírez se despide de
Odalys Ramírez se despide de Cuéntamelo Ya! (Captura de pantalla)

Pato Borghetti, su esposo, anunció su salida de Venga la Alegría días atrás

La salida de Odalys Ramírez coincide con la de su esposo, Patricio “Pato” Borghetti, quien dejará el matutino Venga La Alegría el próximo 19 de diciembre.

Durante la transmisión del 24 de noviembre, el conductor argentinoanunció en vivo su salida del matutino de TV Azteca tras casi una década como uno de los rostros más reconocidos del programa.

Borghetti comunicó que el 19 de diciembre será su último día en Venga la Alegría, pues tiene planeado perseguir otros proyectos: “Algo que vengo anhelando hace mucho tiempo y que no me permite, no me permitiría estar todos los días con ustedes y con ustedes”, explicó.

Odalys Ramírez se despide de
Odalys Ramírez se despide de Cuéntamelo Ya! (Captura de pantalla)

Especulaciones sobre nuevos proyectos de Odalys Ramírez y Pato Borghetti

Diversos reportes sugieren que la pareja podría integrarse al reality show ¿Apostarías por mí? o mudarse a Miami, Florida en Estados Unidos, aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente sus planes.

La periodista Ana María Alvarado informó en su espacio de YouTube que el conductor está considerando un cambio significativo al dejar atrás su trayectoria en TV Azteca para integrarse nuevamente a Televisa.

Le están ofreciendo regresar a Televisa en el reality de parejas que le ofrecen a Odalys; y aunque él dijo que no se va de Azteca, solamente de Venga la Alegría, no tiene contrato de exclusividad”, explicó Alvarado.

(VLA)
(VLA)

El proyecto al que la periodista hace referencia se trata de un reality con dinámica basada en la convivencia de parejas de famosos dentro de un formato vigilado todo el tiempo. Según lo adelantado, la mecánica se asemejará a espacios como La Casa de los Famosos México y La Granja VIP.

