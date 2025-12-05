México

Los colores que usan las personas que atraen el éxito, según la psicología

La psicología del color va más allá de la moda y se convierte en una herramienta estratégica

La psicología del color destaca cómo la elección de tonos en la vestimenta influye en la percepción de éxito y liderazgo.

La psicología del color sostiene que la elección de ciertos tonos en la vestimenta, el entorno o la comunicación puede potenciar la percepción de éxito y liderazgo en quienes los adoptan, influyendo tanto en la imagen proyectada como en las sensaciones que despiertan en los demás.

De acuerdo con el psicólogo Jonathan García, de la Universidad de Barcelona, los colores preferidos por las personas exitosas no responden únicamente a gustos personales, sino que constituyen una herramienta estratégica para reforzar la identidad y transmitir seguridad ante el entorno.

La selección de ciertos tonos en ropa y espacios puede influir en la percepción de autoridad y confianza, según expertos en psicología, quienes destacan el impacto del dorado, azul oscuro y negro en la imagen profesional.

Tres colores pueden potenciar tu autoridad y confianza en cualquier entorno

Dorado

En el análisis de la psicología del color, el dorado ocupa un lugar central como símbolo de éxito, riqueza y prestigio.

García explicó que, desde una perspectiva psicológica, el dorado evoca poder, abundancia e iluminación, y se asocia tanto a la sabiduría como a la generosidad.

Este color, además, transmite calidez y optimismo, generando una energía positiva en quienes lo portan o lo incorporan a su entorno.

Sin embargo, el especialista advirtió que su fuerte vínculo con el estatus social y lo material puede derivar en una imagen ostentosa o arrogante si se utiliza en exceso.



Azul

El azul, especialmente en sus tonalidades oscuras, es otro de los colores predilectos entre quienes buscan proyectar éxito.

Según el sitio especializado Psicoactiva, el azul oscuro se asocia con la pureza, la sabiduría y el respeto, cualidades que lo han convertido en una presencia habitual en entornos corporativos y profesionales.

Este tono transmite confianza y estabilidad, elementos considerados esenciales en posiciones de liderazgo.

No obstante, el azul también puede sugerir introspección y, en ocasiones, melancolía, por lo que un uso excesivo podría generar una impresión de distancia o frialdad en determinadas interacciones.



Negro

El negro, por su parte, es un color fundamental en la construcción de una imagen exitosa, aunque sus interpretaciones varían según el contexto.

La psicóloga Lala Ferreiro señaló en una entrevista para ABC que, si bien el negro puede tener connotaciones negativas, también representa la sencillez y el orden interno.

Ferreiro afirmó: “El negro representa para muchas personas la fuerza, es decir, la seriedad”.

Esta versatilidad convierte al negro en una elección recurrente, ya que resulta fácil de combinar y se utiliza con frecuencia en situaciones formales.

En escenarios como una entrevista de trabajo, el negro aporta formalidad y contribuye a proyectar autoridad y sofisticación tanto en la imagen profesional como personal.



La preferencia por el dorado, el azul oscuro y el negro entre las personas exitosas responde, según los expertos citados a la capacidad de estos colores para reforzar la presencia, el impacto y la percepción de liderazgo ante los demás.

