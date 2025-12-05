México

‘La Mañanera’ de hoy viernes 5 de diciembre: Rosa Icela Rodríguez encabeza la conferencia matutina | En vivo

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, encabeza la conferencia mañanera de este viernes

14:06 hsHoy

En los ocho estados donde aún no se ha alcanzado la universalidad de las pensiones, actualmente se brinda atención de manera universal a todas las personas menores de 30 años, así como a la población indígena y afromexicana, y a quienes se encuentran en condición de extrema pobreza.

Sin embargo, la población de entre 30 y 64 años de edad en estas entidades todavía no tiene acceso a la pensión, por lo que se han iniciado diálogos con los gobiernos estatales con el objetivo de avanzar hacia la universalidad del programa.

De acuerdo con las estimaciones, alrededor de 800 mil personas con discapacidad permanente aún no reciben la pensión en los estados que no están afiliados al esquema universal.

14:01 hsHoy

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, explicó que el Sistema Nacional de Cuidados es una estrategia integral enfocada, en primer lugar, en las personas que requieren atención, así como en las familias y personas cuidadoras, una responsabilidad que recae principalmente en las mujeres.

Señaló que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad y las políticas de cuidados conforman un sistema de protección social destinado a quienes requieren apoyo permanente, ya sea por su condición física, de salud o por el esfuerzo que implica el trabajo de cuidados.

13:57 hsHoy

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que son pocos los gobiernos en el mundo que brindan apoyos directos con fertilizantes a los trabajadores del campo, como ocurre actualmente en México.

Subrayó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha reforzado de manera decidida los programas orientados a fortalecer la autosuficiencia alimentaria, por lo que —dijo— es indispensable mantener y ampliar el respaldo a este sector estratégico.

Vamos a seguir trabajando todo el Gobierno Federal, y en particular la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el apoyo a los productores para que, a través de los programas existentes, puedan obtener mejores resultados en sus cosechas. Al mismo tiempo, debemos enfrentar los retos que imponen los mercados internacionales, que hoy representan una problemática adicional”, señaló la funcionaria.

13:48 hsHoy

Apoyo a niños con cáncer

Se apoya a 2 mil 698 niñas y niños con cáncer sin seguridad social con 6 mil 400 pesos bimestrales. La pensión para discapaciodad es universal en 24 estados de la República.

13:42 hsHoy

Ariadna Montiel da a conocer detalles sobre la pensión para personas con discapacidad

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, recordó que el pasado 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fecha en la que reafirmó el compromiso del gobierno con este sector de la población.

Destacó que en la Constitución se han realizado dos reformas clave en materia de Bienestar para las personas con discapacidad. La primera ocurrió en mayo de 2020, cuando se estableció el derecho a recibir apoyos sociales, en particular la pensión para personas con discapacidad.

Posteriormente, el 2 de diciembre de 2024, se aprobó una nueva reforma mediante la cual se determinó que la pensión para personas con discapacidad es universal para niñas, niños, adolescentes y adultos de 0 a 64 años. Al cumplir los 65 años, las personas pasan de manera automática al programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Montiel precisó que, actualmente, la pensión universal opera en 24 estados del país, y que, gracias a esta reforma constitucional, se trabaja para su ampliación a nivel nacional.

Finalmente, subrayó que la segunda parte fundamental de la reforma es el reconocimiento del derecho a la rehabilitación, con el objetivo de garantizar una atención integral para las personas con discapacidad.

La pensión para el Bienestar para las personas con discapacidad en México la reciben un millón 614 mil 18 personas menores de 64 años. La inversión en este año es de 32 mil millones de pesos para este grupo de la población.

13:36 hsHoy

Comienza conferencia matutina; Rosa Icela Rodríguez da detalles sobre visita de Sheinbaum a EEUU

Comenzó la conferencia matutina, donde la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó sobre la agenda internacional de la presidenta Claudia Sheinbaum en Estados Unidos. Detalló que, tras el sorteo del Mundial, Sheinbaum sostendrá reuniones por separado con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, con quienes abordará temas prioritarios de la agenda bilateral e internacional.

Previo a su regreso a México, la presidenta también se reunirá con comunidades migrantes en territorio estadounidense, como parte de su gira de trabajo.

Rodríguez agregó que mañana sábado, Claudia Sheinbaum encabezará el festejo por los siete años de la llegada de la Cuarta Transformación al poder.

Por su parte, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, adelantó que durante la conferencia presentará un informe sobre los apoyos destinados a personas con discapacidad, así como los avances en los programas sociales dirigidos a este sector.

13:02 hsHoy

Debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra en Washington, a donde asistió para presenciar el sorteo del Mundial, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabeza la conferencia de prensa matutina de este viernes 5 de diciembre desde Palacio Nacional.

