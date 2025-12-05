Cómo hacer cajeta artesanal mexicana con ingredientes naturales

La cajeta artesanal mexicana destaca por su sabor profundo, aroma envolvente y textura cremosa, superando a las versiones comerciales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La cajeta es uno de los dulces más entrañables y representativos de México, por lo que elaborarla en casa es una experiencia que transforma la cocina y despierta los sentidos.

Además, ofrece un aroma envolvente y una textura cremosa que superan cualquier versión comercial, pues posee personalidad propia gracias a su sabor profundo y su color dorado.

Para elaborar la cajeta artesanal casera se realiza un procedimiento sencillo que exige paciencia, pero recompensa a quienes lo intentan con un resultado final superior en calidad y autenticidad.

Usualmente se disfruta en postres, con pan o incluso a cucharadas, y su versatilidad la vuelve indispensable en cualquier recetario mexicano.

La receta de cajeta casera requiere leche, azúcar, canela, vainilla y bicarbonato, ingredientes clave para lograr su color dorado y sabor auténtico.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de cajeta artesanal mexicana con ingredientes naturales

La receta de cajeta artesanal mexicana se basa en una cocción lenta de leche y azúcar, proceso durante el cual los sabores se concentran y se crea una textura característica.

El punto clave es la paciencia durante la cocción, removiendo constantemente para evitar que el fondo se queme y así se logre el brillo y consistencia que la caracterizan.

Tiempo de preparación

Tiempo total aproximado: 2 horas

Preparación: 5 minutos

Cocción y reducción: 1 hora 45 minutos

Reposo: 10 minutos

Ingredientes

2 litros de leche de vaca (la tradicional es de cabra)

500 g de azúcar

1 ramita de canela

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 rama de vainilla

La preparación casera de este clásico utiliza leche, azúcar, canela y vainilla, logrando una mezcla espesa y brillante que supera a las versiones comerciales y se convierte en imprescindible en la repostería nacional.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer cajeta artesanal mexicana, paso a paso

Verter la leche de vaca en una cacerola grande, preferiblemente de fondo grueso. Añadir el azúcar, la canela y la rama de vainilla. Calentar a fuego medio, removiendo hasta que el azúcar se disuelva por completo. Cuando comience a hervir, añadir el bicarbonato de sodio. Este paso es crucial para que la mezcla no se derrame y adquiera ese tono dorado característico. Bajar el fuego a medio-bajo y seguir removiendo frecuentemente durante toda la cocción. Al reducirse la mezcla, se notará que el color se oscurece y el aroma inunda la cocina. Es importante no dejar de remover durante los últimos 30 minutos para prevenir que se pegue al fondo. El proceso puede tomar entre una hora y media y dos horas, dependiendo de la intensidad del fuego y la cantidad. Retirar la ramita de canela y de vainilla cuando alcance una textura espesa pero aún fluida, similar a una salsa. Realizar la prueba de punto: coloca una cucharadita de cajeta en un plato y pasar el dedo por el centro; si la mezcla conserva la separación, está lista. Apagar el fuego y dejar reposar 10 minutos antes de pasar la cajeta a frascos esterilizados. Guardar la cajeta en refrigeración si no se consumirá pronto. Dejar enfriar completamente antes de tapar.

Guardar la cajeta en frascos esterilizados y refrigerarla garantiza su frescura y conservación por más tiempo, manteniendo su sabor y textura.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Valor nutricional de cada porción de la receta

Calorías: 160 kcal por porción (aprox. 60 g)

Grasas totales: 5 g

Carbohidratos: 26 g

Azúcares: 26 g

Proteína: 3 g