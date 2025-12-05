Cómo hacer cajeta artesanal mexicana con ingredientes naturales

La cajeta es uno de los dulces más entrañables y representativos de México, por lo que elaborarla en casa es una experiencia que transforma la cocina y despierta los sentidos.
Además, ofrece un aroma envolvente y una textura cremosa que superan cualquier versión comercial, pues posee personalidad propia gracias a su sabor profundo y su color dorado.
Para elaborar la cajeta artesanal casera se realiza un procedimiento sencillo que exige paciencia, pero recompensa a quienes lo intentan con un resultado final superior en calidad y autenticidad.
Usualmente se disfruta en postres, con pan o incluso a cucharadas, y su versatilidad la vuelve indispensable en cualquier recetario mexicano.
Receta de cajeta artesanal mexicana con ingredientes naturales
La receta de cajeta artesanal mexicana se basa en una cocción lenta de leche y azúcar, proceso durante el cual los sabores se concentran y se crea una textura característica.
El punto clave es la paciencia durante la cocción, removiendo constantemente para evitar que el fondo se queme y así se logre el brillo y consistencia que la caracterizan.
Tiempo de preparación
Tiempo total aproximado: 2 horas
- Preparación: 5 minutos
- Cocción y reducción: 1 hora 45 minutos
- Reposo: 10 minutos
Ingredientes
- 2 litros de leche de vaca (la tradicional es de cabra)
- 500 g de azúcar
- 1 ramita de canela
- 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 rama de vainilla
Cómo hacer cajeta artesanal mexicana, paso a paso
- Verter la leche de vaca en una cacerola grande, preferiblemente de fondo grueso.
- Añadir el azúcar, la canela y la rama de vainilla.
- Calentar a fuego medio, removiendo hasta que el azúcar se disuelva por completo.
- Cuando comience a hervir, añadir el bicarbonato de sodio. Este paso es crucial para que la mezcla no se derrame y adquiera ese tono dorado característico.
- Bajar el fuego a medio-bajo y seguir removiendo frecuentemente durante toda la cocción.
- Al reducirse la mezcla, se notará que el color se oscurece y el aroma inunda la cocina. Es importante no dejar de remover durante los últimos 30 minutos para prevenir que se pegue al fondo.
- El proceso puede tomar entre una hora y media y dos horas, dependiendo de la intensidad del fuego y la cantidad.
- Retirar la ramita de canela y de vainilla cuando alcance una textura espesa pero aún fluida, similar a una salsa.
- Realizar la prueba de punto: coloca una cucharadita de cajeta en un plato y pasar el dedo por el centro; si la mezcla conserva la separación, está lista.
- Apagar el fuego y dejar reposar 10 minutos antes de pasar la cajeta a frascos esterilizados.
- Guardar la cajeta en refrigeración si no se consumirá pronto.
- Dejar enfriar completamente antes de tapar.
Valor nutricional de cada porción de la receta
- Calorías: 160 kcal por porción (aprox. 60 g)
- Grasas totales: 5 g
- Carbohidratos: 26 g
- Azúcares: 26 g
- Proteína: 3 g