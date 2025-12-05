México

Cómo hacer cajeta artesanal mexicana con ingredientes naturales

Elaborar este postre típico requiere paciencia y atención durante la cocción, logrando un producto final con aroma envolvente y color dorado

La cajeta artesanal mexicana destaca
La cajeta artesanal mexicana destaca por su sabor profundo, aroma envolvente y textura cremosa, superando a las versiones comerciales.

La cajeta es uno de los dulces más entrañables y representativos de México, por lo que elaborarla en casa es una experiencia que transforma la cocina y despierta los sentidos.

Además, ofrece un aroma envolvente y una textura cremosa que superan cualquier versión comercial, pues posee personalidad propia gracias a su sabor profundo y su color dorado.

Para elaborar la cajeta artesanal casera se realiza un procedimiento sencillo que exige paciencia, pero recompensa a quienes lo intentan con un resultado final superior en calidad y autenticidad.

Usualmente se disfruta en postres, con pan o incluso a cucharadas, y su versatilidad la vuelve indispensable en cualquier recetario mexicano.

La receta de cajeta casera
La receta de cajeta casera requiere leche, azúcar, canela, vainilla y bicarbonato, ingredientes clave para lograr su color dorado y sabor auténtico.

Receta de cajeta artesanal mexicana con ingredientes naturales

La receta de cajeta artesanal mexicana se basa en una cocción lenta de leche y azúcar, proceso durante el cual los sabores se concentran y se crea una textura característica.

El punto clave es la paciencia durante la cocción, removiendo constantemente para evitar que el fondo se queme y así se logre el brillo y consistencia que la caracterizan.

Tiempo de preparación

Tiempo total aproximado: 2 horas

  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción y reducción: 1 hora 45 minutos
  • Reposo: 10 minutos

Ingredientes

  • 2 litros de leche de vaca (la tradicional es de cabra)
  • 500 g de azúcar
  • 1 ramita de canela
  • 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1 rama de vainilla
La preparación casera de este
La preparación casera de este clásico utiliza leche, azúcar, canela y vainilla, logrando una mezcla espesa y brillante que supera a las versiones comerciales y se convierte en imprescindible en la repostería nacional.

Cómo hacer cajeta artesanal mexicana, paso a paso

  1. Verter la leche de vaca en una cacerola grande, preferiblemente de fondo grueso.
  2. Añadir el azúcar, la canela y la rama de vainilla.
  3. Calentar a fuego medio, removiendo hasta que el azúcar se disuelva por completo.
  4. Cuando comience a hervir, añadir el bicarbonato de sodio. Este paso es crucial para que la mezcla no se derrame y adquiera ese tono dorado característico.
  5. Bajar el fuego a medio-bajo y seguir removiendo frecuentemente durante toda la cocción.
  6. Al reducirse la mezcla, se notará que el color se oscurece y el aroma inunda la cocina. Es importante no dejar de remover durante los últimos 30 minutos para prevenir que se pegue al fondo.
  7. El proceso puede tomar entre una hora y media y dos horas, dependiendo de la intensidad del fuego y la cantidad.
  8. Retirar la ramita de canela y de vainilla cuando alcance una textura espesa pero aún fluida, similar a una salsa.
  9. Realizar la prueba de punto: coloca una cucharadita de cajeta en un plato y pasar el dedo por el centro; si la mezcla conserva la separación, está lista.
  10. Apagar el fuego y dejar reposar 10 minutos antes de pasar la cajeta a frascos esterilizados.
  11. Guardar la cajeta en refrigeración si no se consumirá pronto.
  12. Dejar enfriar completamente antes de tapar.
Guardar la cajeta en frascos
Guardar la cajeta en frascos esterilizados y refrigerarla garantiza su frescura y conservación por más tiempo, manteniendo su sabor y textura.

Valor nutricional de cada porción de la receta

  • Calorías: 160 kcal por porción (aprox. 60 g)
  • Grasas totales: 5 g
  • Carbohidratos: 26 g
  • Azúcares: 26 g
  • Proteína: 3 g

