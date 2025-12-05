México

Beca Rita Cetina: en qué letra de beneficiarios va el pago de este mes de diciembre

Estudiantes de secundaria pública en todo el país reciben un total de mil 900 pesos bimestrales

La Beca Rita Cetina es
La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México que beneficia a estudiantes de secundaria pública. Foto: Archivo/Infobae México.

El apoyo conocido como Beca Rita Cetina forma parte de un programa social promovido por el Gobierno de México, dirigido únicamente a estudiantes que asisten a secundarias públicas a nivel nacional.

Este beneficio económico está orientado a cubrir gastos vinculados con materiales y herramientas fundamentales para que quienes cursan secundaria puedan continuar con su formación académica.

El recurso proporcionado a alumnos y alumnas de este nivel debe destinarse a la compra de libros, alimentos, útiles escolares, artículos de papelería, piezas del uniforme y al pago de traslados entre la vivienda y la escuela.

De manera bimestral, quienes estudian secundaria reciben la cantidad de mil 900 pesos, depositados en sus cuentas del Banco del Bienestar.

Este mes de diciembre se
Este mes de diciembre se lleva a cabo el pago de la Beca Rita Cetina, (Jesús Avilés/ Infobae México)

La administración de la Beca Rita Cetina corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) en conjunto con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El objetivo principal es disminuir la deserción en las secundarias públicas y brindar respaldo a los jóvenes para que terminen su educación básica.

Durante el mes de diciembre se realizará el pago correspondiente de la Beca Rita Cetina, así que parte del alumnado contará con el apoyo económico antes de las celebraciones de Navidad y fin de año.

El pasado lunes 1 de diciembre, Julio León, responsable de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), informó el calendario previsto para los pagos.

El pago de este programa social corresponde al último bimestre de 2025, que abarca los meses de noviembre y diciembre. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Algunos beneficiarios de este programa social se preguntan en qué letra de apellidos va el pago de este mes de diciembre, el cual corresponde al último bimestre del 2025.

Cabe destacar que los depósitos se llevan a cabo de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de la madre, padre o tutor que registró al estudiante de secundaria.

Ante esto, la duda es en qué letra de pagos va el depósito de la Beca Rita Cetina de este mes de diciembre.

¿En qué letra de pago va el depósito de este mes de diciembre de la Beca Rita Cetina 2025?

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, notificó que los pagos comenzaron este jueves 4 de diciembre.

Por lo tanto, a partir de esta fecha, las dispersiones ya comenzaron para todos los beneficiarios de manera gradual conforme a la primera letra de su apellido paterno.

Desde este jueves 4 de diciembre, aquellos padres de familia, tutores y demás cuyo apellido comience con las letras A y B recibirán el pago, ya que los depósitos arrancaron en esta fecha.

Calendario de pagos de la
Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina en diciembre 2025. Foto: Facebook/Julio León.

Los pagos cçontinuarán el viernes 5 de diciembre y serán pausados el siguiente sábado y domingo debido a que es fin de semana. Las dispersiones nuevamente serán reactivadas el lunes 8 para aquellos beneficiarios que marque el calendario de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

