Ariadna Montiel adelanta que apoyos del Bienestar tendrán un aumento en 2026

Confirmaron en la mañanera del pueblo que las pensiones y programas sociales recibirán un incremento el próximo año

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció este viernes 5 de diciembre, durante la Mañanera del Pueblo, que todos los programas del Bienestar tendrán un aumento a partir de 2026, confirmando que el ajuste ya fue aprobado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Montiel explicó que el incremento seguirá, como mínimo, el nivel de la inflación estimada en 3%, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios y dar continuidad a la política de fortalecimiento de los programas sociales impulsada por el Gobierno de México.

Aumentos confirmados para 2026

La secretaria detalló que los principales programas prioritarios recibirán incrementos:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Monto actual: 6 mil 200 pesos bimestrales .

En 2026: aumentará conforme a la inflación.

Este programa continúa como la inversión social más grande del país.

Pensión para Personas con Discapacidad

Montiel recordó que el 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ocasión en la que reiteró el compromiso del gobierno con este sector.

Además, anunció que a partir de 2026 la pensión para personas con discapacidad aumentará a 3 mil 300 pesos bimestrales, un monto acordado recientemente con la presidenta Sheinbaum.

La funcionaria resaltó que la pensión ya es un derecho universal para niñas, niños, adolescentes y adultos de 0 a 64 años, gracias a las reformas constitucionales de 2020 y 2024. Al cumplir 65 años, las personas pasan automáticamente al programa para adultos mayores.

Actualmente, la cobertura universal opera en 24 estados, mientras que en los ocho restantes solo se atiende de manera universal a personas menores de 30 años, población indígena y afromexicana, así como a quienes están en condición de extrema pobreza.

Se estima que unas 800 mil personas con discapacidad permanente aún no reciben la pensión en las entidades sin convenio.

Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años)

El programa, dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad, también tendrá aumento en 2026, manteniendo la política de ampliación de montos y cobertura.

Presupuesto histórico y fortalecimiento del sistema de cuidados

Montiel destacó que el presupuesto federal destinado al Bienestar para 2026 superará un billón de pesos, lo que permitirá no solo aumentar los apoyos, sino continuar avanzando hacia la universalidad y fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados.

Este sistema, explicó, pone en el centro a las personas que requieren atención y a quienes realizan trabajo de cuidados, una responsabilidad que recae mayoritariamente en mujeres.

México avanza hacia una protección social más amplia

La secretaria subrayó que la reciente reforma constitucional también reconoce el derecho a la rehabilitación, con el fin de garantizar atención integral a personas con discapacidad.

“Este gobierno ha colocado a las personas con discapacidad como prioridad desde el primer día”, afirmó Montiel. Desde el inicio de su gestión, la pensión ha beneficiado a más de 1.6 millones de personas menores de 64 años, con una inversión anual que supera los 32 mil millones de pesos.