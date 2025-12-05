México

Alito Moreno advierte estrategia de Morena para aprobar Ley de Aguas en el Senado: “Estaremos en contra”

La bancada del PRI sostiene que ellos realizaron más foros que el partido oficialista, mismos en los que fueron escuchados los productores

Alito Moreno acusó que Morena ya tiene una estrategia para votar el dictamen de Ley de Aguas en el Senado de la República. X/alitomorenoc

Luego de que la Cámara de Diputados avalara el dictamen impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum el cual contempla la iniciativa de reformas a la Ley de Aguas Nacionales y de la que expide la Ley General de Aguas, distintos políticos han mostrado el rechazo a lo aprobado por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Una de las figuras políticas de oposición que ha mostrado su rechazo es Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, quien ha sido enfático en la decisión de su bancada sobre la votación del dictamen en el Senado de la República.

Alejandro Moreno acusa control por parte de Morena

El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió que con el lo que buscan aprobar en la Cámara Alta, habrá una disputa por las tierras, específicamente en el tema de agua, acusó que campesinos se enfrentarán a un cobro:

“El crimen organizado cobra el piso y los funcionarios del gobierno federal de Morena, como lo que son un cártel, cobrando el agua. O sea, el cobro de piso en todos los distritos de riego, cobran el agua. Y lo que quieren con esto es controlar”.

Alito Moreno aseguró que el rumbo de la discusión en el Senado de la República tomará el mismo rumbo que en la Cámara Baja, por lo que señaló estrategia del partido oficialista en cuanto a la aprobación:

“Lo mismo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Daremos el debate, estaremos firmes, estaremos en contra, pero van a utilizar sus números. Van a utilizar sus números y van a destrozar, a lastimar al campo mexicano una vez más. Han engañado a los productores”.

Alito Moreno advirtió una estrategia
Alito Moreno advirtió una estrategia de Morena para aprobar el dictamen en materia de la Ley de Aguas en el Senado de la República.

Agregó que una situación tangible es “el pacto del crimen organizado y Morena”, comentó que pese al debate extenso que se pueda dar, “ van a aplicar su mayoría y, pues van a pasar esta ley y seguirán las carreteras tomadas, las protestas, los transportistas”.

PAN advierte voto en contra en Ley de Aguas

El Partido Acción Nacional (PAN) adelantó que se opondrá en el Senado de la República a la iniciativa impulsada por Morena. En un mensaje difundido en video, Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, aseveró que este cambio legislativo implica centralizar el manejo de los recursos hídricos.

El líder aludió a la restricción de atribuciones para CONAGUA, indicando que, con la reforma, la autoridad federal asumiría facultades que antes no poseía. Romero enfatizó: “Con esta nueva ley que ellos pretenden votar, se concentran todas las decisiones en el gobierno federal. Estados, municipios, productores y comunidades quedan subordinados a una sola autoridad”.

También coincidió en que por medio de la ley de Aguas, Morena busca el control, “las concesiones dejarían de ser parte de su patrimonio (de los productores)”, de tal forma que el PAN mantendrá su postura en contra.

Jorge Romero advirtió que el
Jorge Romero advirtió que el PAN votará en contra la Ley de Aguas.| PAN

Estos son los puntos más relevantes de esta nota

  • La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Aguas Nacionales impulsada por Claudia Sheinbaum, con respaldo de Morena, PT y PVEM.
  • Alejandro Moreno, dirigente del PRI, anticipó que su bancada votará en contra y criticó el dictamen avalado en Diputados.
  • Jorge Romero, líder del PAN, anunció que ese partido votará en contra al considerar que la reforma centraliza el control del agua.

