México

Seis plantas medicinales que la UNAM sí recomienda y de las que avala sus beneficios

La reconocida institución ha realizado investigaciones de diversas hierbas a las que se les atribuyen propiedades curativas y solo algunas cuentan con su respaldo

A pesar de sus beneficios las hierbas a las que se les atribuyen propiedades curativas deben ser usadas con precaución y buscar siempre las que cuenten con respaldo científico.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plantas medicinales son especies vegetales que contienen compuestos capaces de ejercer efectos terapéuticos en el organismo humano o animal.

Sin embargo, a pesar de los beneficios que se les atribuyen a muchas desde la medicina tradicional es importante que busquemos siempre consumir aquellas que cuenten con respaldo científico ya que de ello depende prevenir posibles efectos adversos con su consumo.

En este sentido, la Universidad Nacional Autónoma de México es una institución que ha dedicado parte de su investigación científica a evaluar los beneficios que se le atribuyen a diferentes plantas medicianales de la herbolaría tradicional mexicana y también de otras partes del mundo.

A lo largo de la historia, diversas culturas han documentado y transmitido conocimientos sobre el uso de plantas medicinales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son las plantas medicinales que la UNAM ha estudiado y de las cuales avala sus propiedades

La Universidad Nacional Autónoma de México ha realizado investigaciones sobre diversas plantas medicinales que cuentan con respaldo científico debido a la evidencia de sus beneficios y seguridad.

Es así que entre las plantas medicinales que la UNAM recomienda, y sobre las que ha publicado estudios avalando sus propiedades, se encuentran las siguientes:

-Diente de león (Taraxacum officinale): Utilizada tradicionalmente para problemas hepáticos y digestivos. Investigaciones señalan propiedades diuréticas, antioxidantes y protectoras hepáticas.

-Manzanilla (Matricaria chamomilla): Valorizada por sus efectos calmantes y digestivos. Estudios de la UNAM han confirmado su eficacia para aliviar molestias gastrointestinales y estados leves de ansiedad.

La manzanilla es una de las plantas medicinales más ancestrales que existen. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

-Árnica (Arnica montana): Utilizada de manera tópica para aliviar golpes, moretones y dolores musculares. Las investigaciones han señalado su capacidad antiinflamatoria.

El árnica es conocida por sus propiedades anticoagulantes y antiinflamatorias, lo que la convierte en una excelente opción para tratar várices y hemorroides de manera natural.  (aromatics.com)

-Valeriana (Valeriana officinalis): Reconocida por sus efectos para favorecer el sueño y tratar el insomnio leve. La UNAM ha señalado que sus extractos pueden ayudar a conciliar el sueño de manera natural.

Té de valeriana, una bebida herbal utilizada tradicionalmente por sus propiedades calmantes y su efecto positivo sobre el descanso. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

-Hierba del sapo (Eryngium carlinae): Estudios realizados por la UNAM han indicado efectos en la reducción de colesterol y triglicéridos.

La hierba del sapo tiene increíbles propiedades que mejoran la salud (Twitter/@CarlosCarCarli)

-Flor de tila (Tilia spp.): Recomendada como sedante suave y para trastornos leves del sueño y nerviosismo.

-Todosantos o zacatechichi (Calea zacatechichi): Estudios han evidenciado potencial para apoyar el tratamiento de trastornos gastrointestinales.

La yerba santa puede ser una opción ideal para tratar enfermedades respiratorias. Foto: (iStock)

Estas plantas se emplean en la elaboración de remedios tradicionales o fitoterapéuticos para tratar, prevenir o aliviar síntomas y enfermedades.

La utilización de plantas medicinales se basa en el aprovechamiento de sus principios activos, que pueden encontrarse en diferentes partes de la planta, como hojas, flores, raíces, semillas o cortezas.

En general, la principal manera en que suelen consumirse estas plantas para obtener sus beneficios es en forma de infusiones.

La UNAM enfatiza la importancia de usar estas plantas con responsabilidad, respetando dosis y preparaciones recomendadas, así como consultar a profesionales de la salud antes de emplear cualquier remedio herbal.

