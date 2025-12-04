Óscar Madrazo explota contra Maxine Woodside por asegurar que Paulina Rubio está en la ruina: “Miente para subir su rating”

Óscar Madrazo desmiente el supuesto desalojo de Paulina Rubio y acusa a Maxine Woodside de difundir noticias falsas (IG)

La controversia en torno a la situación financiera de Paulina Rubio escaló en los últimos días, luego de que el empresario y conductor Óscar Madrazo desmintiera categóricamente las afirmaciones de la periodista Maxine Woodside sobre un supuesto desalojo de la cantante.

Madrazo, quien mantiene una amistad de más de veinte años con la artista, expresó su molestia ante lo que considera una tergiversación de sus declaraciones, y advirtió sobre el impacto que este tipo de informaciones puede tener tanto en la imagen pública de Rubio como en la confianza entre amigos cercanos.

Madrazo le pide a Woodside no difunda ‘fake news’

En el tramo final de la polémica, Madrazo fue enfático al señalar que nunca ha revelado detalles personales de la vida de Paulina Rubio y cuestionó los motivos de Woodside para difundir tales versiones.

La polémica sobre la situación financiera de Paulina Rubio surge tras declaraciones erróneas en el programa 'Todo para la mujer'

El empresario afirmó: “Es mi lealtad como amigo, yo no revelo secretos ni noticias ni cosas personales de Paulina Rubio así que, Maxine Woodside, es la que da las fake news, más bien, lo que tendríamos que revisar es por qué tiene algo en contra de Paulina, ¿por qué está haciendo esto?, que logra atentar contra nuestra amistad, contra mi credibilidad y, sobre todo, que ponga a Paulina en una posición que no es cierta, todos sabemos que Paulina ha vivido en su casa ‘Ananda’, desde hace más de veinte años”.

La controversia se originó cuando, durante una emisión del programa Todo para la mujer, Maxine Woodside aseguró: “Estaba contando Óscar Madrazo que a Paulina la acaban de sacar de su casa, la desalojaron porque tiene muchas deudas y debía parte de la hipoteca de su casa y la desalojaron, el banco hizo, tomó la casa”.

Estas palabras generaron una rápida reacción de Madrazo, quien utilizó sus redes sociales para desmentir la información y acusar a la periodista de mentir con el objetivo de aumentar la audiencia de su programa.

En sus propias palabras: “No caigan en las mentiras, Maxine Woodside miente para subir el rating de su programa”.

Madrazo defiende la integridad de Paulina Rubio y cuestiona los motivos detrás de los rumores sobre su vivienda (IG)

Paulina Rubio en medio de un momento complicado a nivel personal

El origen de la confusión se remonta a una entrevista reciente en la que Madrazo fue consultado por la situación de Paulina Rubio, especialmente en relación con el proceso legal que enfrenta por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás.

Madrazo reconoció que la cantante atraviesa un periodo complicado debido a la batalla legal que mantiene desde hace trece años, y mencionó la considerable inversión económica que esto ha implicado.

Sin embargo, aclaró que no había tenido oportunidad de hablar directamente con ella sobre el tema. En esa ocasión, Madrazo explicó:

“Han sido cosas muy difíciles para ella este año, yo espero que se resuelvan, lo importante es que ella esté bien, que sus hijos estén bien, tristemente, los problemas con abogados, se terminan quedando el dinero los abogados; uno siempre está donde tienen que estar los hijos y, los hijos tienen que ir a la escuela, saquen la matemática”.

El empresario aseguró que no difunde información privada de su amiga Crédito: IG/madrazooscar

En resguardo de la vida privada de ‘La chica dorada’

A pesar de que sus palabras hacían referencia a las dificultades legales y financieras inherentes a un proceso judicial prolongado, algunos medios interpretaron que Paulina Rubio se encontraba en bancarrota y había sido desalojada de su vivienda.

Esta interpretación fue rechazada por Madrazo, quien reiteró que nunca afirmó tal cosa y que, por el contrario, siempre ha procurado mantener la discreción respecto a la vida privada de la cantante.

Madrazo subrayó que, por respeto a la confianza que le une a Paulina Rubio, prefiere no enterarse de detalles personales de la artista hasta que estos sean de dominio público, para evitar cualquier sospecha de filtración. De este modo, el empresario reafirmó su postura de no involucrarse en la difusión de información privada y defendió la integridad de la cantante frente a rumores infundados.