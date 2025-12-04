México

Óscar Madrazo explota contra Maxine Woodside por asegurar que Paulina Rubio está en la ruina: “Miente para subir su rating”

El empresario y amigo cercano de la artista aclaró que nunca reveló detalles personales y cuestionó los motivos detrás de las declaraciones de la periodista sobre la vida de Paulina Rubio

Guardar
Óscar Madrazo desmiente el supuesto
Óscar Madrazo desmiente el supuesto desalojo de Paulina Rubio y acusa a Maxine Woodside de difundir noticias falsas (IG)

La controversia en torno a la situación financiera de Paulina Rubio escaló en los últimos días, luego de que el empresario y conductor Óscar Madrazo desmintiera categóricamente las afirmaciones de la periodista Maxine Woodside sobre un supuesto desalojo de la cantante.

Madrazo, quien mantiene una amistad de más de veinte años con la artista, expresó su molestia ante lo que considera una tergiversación de sus declaraciones, y advirtió sobre el impacto que este tipo de informaciones puede tener tanto en la imagen pública de Rubio como en la confianza entre amigos cercanos.

Madrazo le pide a Woodside no difunda ‘fake news’

En el tramo final de la polémica, Madrazo fue enfático al señalar que nunca ha revelado detalles personales de la vida de Paulina Rubio y cuestionó los motivos de Woodside para difundir tales versiones.

La polémica sobre la situación
La polémica sobre la situación financiera de Paulina Rubio surge tras declaraciones erróneas en el programa 'Todo para la mujer'

El empresario afirmó: “Es mi lealtad como amigo, yo no revelo secretos ni noticias ni cosas personales de Paulina Rubio así que, Maxine Woodside, es la que da las fake news, más bien, lo que tendríamos que revisar es por qué tiene algo en contra de Paulina, ¿por qué está haciendo esto?, que logra atentar contra nuestra amistad, contra mi credibilidad y, sobre todo, que ponga a Paulina en una posición que no es cierta, todos sabemos que Paulina ha vivido en su casa ‘Ananda’, desde hace más de veinte años”.

La controversia se originó cuando, durante una emisión del programa Todo para la mujer, Maxine Woodside aseguró: “Estaba contando Óscar Madrazo que a Paulina la acaban de sacar de su casa, la desalojaron porque tiene muchas deudas y debía parte de la hipoteca de su casa y la desalojaron, el banco hizo, tomó la casa”.

Estas palabras generaron una rápida reacción de Madrazo, quien utilizó sus redes sociales para desmentir la información y acusar a la periodista de mentir con el objetivo de aumentar la audiencia de su programa.

En sus propias palabras: “No caigan en las mentiras, Maxine Woodside miente para subir el rating de su programa”.

Madrazo defiende la integridad de
Madrazo defiende la integridad de Paulina Rubio y cuestiona los motivos detrás de los rumores sobre su vivienda (IG)

Paulina Rubio en medio de un momento complicado a nivel personal

El origen de la confusión se remonta a una entrevista reciente en la que Madrazo fue consultado por la situación de Paulina Rubio, especialmente en relación con el proceso legal que enfrenta por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás.

Madrazo reconoció que la cantante atraviesa un periodo complicado debido a la batalla legal que mantiene desde hace trece años, y mencionó la considerable inversión económica que esto ha implicado.

Sin embargo, aclaró que no había tenido oportunidad de hablar directamente con ella sobre el tema. En esa ocasión, Madrazo explicó:

“Han sido cosas muy difíciles para ella este año, yo espero que se resuelvan, lo importante es que ella esté bien, que sus hijos estén bien, tristemente, los problemas con abogados, se terminan quedando el dinero los abogados; uno siempre está donde tienen que estar los hijos y, los hijos tienen que ir a la escuela, saquen la matemática”.

El empresario aseguró que no difunde información privada de su amiga Crédito: IG/madrazooscar

En resguardo de la vida privada de ‘La chica dorada’

A pesar de que sus palabras hacían referencia a las dificultades legales y financieras inherentes a un proceso judicial prolongado, algunos medios interpretaron que Paulina Rubio se encontraba en bancarrota y había sido desalojada de su vivienda.

Esta interpretación fue rechazada por Madrazo, quien reiteró que nunca afirmó tal cosa y que, por el contrario, siempre ha procurado mantener la discreción respecto a la vida privada de la cantante.

Madrazo subrayó que, por respeto a la confianza que le une a Paulina Rubio, prefiere no enterarse de detalles personales de la artista hasta que estos sean de dominio público, para evitar cualquier sospecha de filtración. De este modo, el empresario reafirmó su postura de no involucrarse en la difusión de información privada y defendió la integridad de la cantante frente a rumores infundados.

Temas Relacionados

Óscar MadrazoMaxine WoodsidePaulina Rubiomexico-entretenimiento

Más Noticias

Detienen a dos presuntos miembros de la Familia Michoacana con rifles de asalto en Edomex

También llevaban bolsas con posible metanfetamina

Detienen a dos presuntos miembros

Cómo podría afectar la Ley de Aguas Nacionales a consumidores, empresas y agricultores

Con esta reforma, se elimina la posibilidad de que particulares compren, transfieran o negocien concesiones

Cómo podría afectar la Ley

Procesan a joven que se presentaba como miembro del CJNG para extorsionar en el Edomex

Dashia Rocío “N” fue internada en prisión preventiva después de que la víctima pagó la extorsión, revelaron autoridades judiciales mexiquenses

Procesan a joven que se

Dua Lipa manda adulador mensaje a Fher de Maná tras su dueto y se prepara para el cierre de su “Radical Optimism Tour”

La británica se pronunció sobre la experiencia de cantar “Oye mi amor” junto al mexicano

Dua Lipa manda adulador mensaje

Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de diciembre: retiran un tren de la Línea 3, reportan retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a joven que se

Procesan a joven que se presentaba como miembro del CJNG para extorsionar en el Edomex

Implican a mexicano en decomiso de más de media tonelada de metanfetamina oculta entre moras en EEUU

Drones del CJNG: la preocupación principal en Jalisco para la Copa del Mundo 2026 en México, según experto

Violencia en Sinaloa: localizan cinco cuerpos y reportan cuatro desapariciones

Autoridades debaten celebración de fiestas decembrinas en Chilpancingo tras hallazgo de dos cuerpos desmembrados

ENTRETENIMIENTO

Dua Lipa manda adulador mensaje

Dua Lipa manda adulador mensaje a Fher de Maná tras su dueto y se prepara para el cierre de su “Radical Optimism Tour”

Los actores más populares de Televisa que están en OnlyFans: esto es lo que cobran

Andrea Rodríguez podría quedar fuera de Hoy tras cinco años de producir el matutino de Televisa

La canción más sonada en Spotify México este día

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 4 de diciembre

DEPORTES

Este es el resultado que

Este es el resultado que predice la IA para el cierre de semifinales entre Toluca y Monterrey en el Nemesio Diez

Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en la CDMX, Monterrey y Guadalajara

La reacción de Lalo Camarena al desconocimiento del CMB hacia Terence Crawford: “Pierde mucho más”

Marion Reimers critica a Chicharito Hernández tras su penal fallado: “Pensó más en sí mismo que en el equipo”

Atlas presenta a Manuel Capasso como su nuevo refuerzo