Lucero pone fin a la controversia sobre el supuesto cambio de imagen de su hija Lucerito Mijares

En los últimos días, redes sociales y programas de espectáculos han visto multiplicarse los rumores alrededor del supuesto cambio de imagen de Lucerito Mijares, hija de Lucero y Manuel Mijares.

Fotomontajes y publicaciones aseguraban que la joven cantante y actriz se había sometido a una cirugía estética, desatando especulaciones, críticas y alabanzas por igual.

Ante el revuelo, fue la propia Lucero quien tomó la palabra y despejó toda duda sobre la veracidad de dichas fotografías.

¿Qué fue lo que sucedió?

Todo comenzó cuando, en redes sociales comenzaron a circular supuestas imágenes de Lucerito Mijares luciendo un drástico cambio físico. Más tarde, las mismas fueron analizadas y comentadas en el programa conducido por Maxine Woodside, en donde tanto ella como su equipo las tomaron como fidedignas.

Los comentarios rápidamente se viralizaron: algunos afirmaban que la joven se había sometido a un proceso quirúrgico, otros debatían si las fotos eran recientes y hasta comparaban looks.

El impacto fue suficiente para que cientos de fans reaccionaran, y no faltaron memes e hilos de análisis sobre la supuesta transformación.

Lucero pone fin a los rumores

En medio del misterio, la cantante y actriz Lucero decidió terminar con la controversia. A través del canal de YouTube CIT NUIS se difundió una breve entrevista en donde la actriz de telenovelas fue interrogada por la prensa a su llegada al aeropuerto.

La prensa primero le preguntó sobre su reciente estadía en Chile, en donde tuvo exitosas presentaciones de la gira Entre Amigos, a lado de Yuri, Mijares y Emmanuel. Sin embargo, pronto se le preguntó sobre las fotografías de su hija, un caso que causó controversia durante semanas en los medios y las redes sociales.

Lucero aclaró lo que muchos ya sospechaban: “Ah! Pero eran de Inteligencia Artificial, no era ella”.

La cantante se mostró divertida hacia la pregunta y reiteró la falsedad de las fotografías, algo que ya se había comentado previamente entre internautas de redes sociales que analizaron las imágenes.

Con la explicación de Lucero, se podría decir que se pone un freno a la especulación sobre el contexto y fondo de las comentadas fotografías. Si bien, ya muchas personas habrían señalado esta situación, razón por la que también criticaron a Woodside y su equipo, ahora existe una confirmación oficial.

Lucerito indiferente ante la polémica

A un mes de la polémica con Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres, Lucerito vuelve a quedar en medio de la controversia a raíz de una imagen que compartió su madre. (Foto: @luceromexico)

A sus escasos años, Lucerito Mijares ha demostrado que es más que el fruto de una dinastía artística. Además de destacar por su naturalidad y el carisma heredado de sus padres, ha sobresalido por su talento en puestas en escena como El Mago y su paso por el reality Juego de Voces, donde confirmó su potencial vocal.

La joven también ha adoptado una postura de autenticidad y aceptación ante el escrutinio mediático, evitando engancharse con rumores y enfocándose en su desarrollo profesional.

De hecho, varios días después de que sus fotografías creadas con inteligencia artificial se convirtieran en el tema tendencia, la misma Lucerito apareció de forma pública en las redes sociales del fallecido Diego Verdaguer para revelar un cover en donde también participa su padre Mijares.

En el breve clip de escasos segundos, en donde Lucerito y su papá están en el estudio de grabación para unir sus voces a la de Verdaguer, se puede ya observar que el supuesto cambio de look de la joven no era una realidad.