México

Licencia de conducir en Veracruz: este es el nuevo requisito y cómo tramitarlo

Las personas interesadas en conseguir este trámite deberán cumplir con otro documento

(Gob. Edomex)
Para quienes buscan realizar el trámite de licencia de conducir en Veracruz, ahora se ha sumado una nueva condición administrativa que requiere acreditar el cumplimiento de obligaciones alimentarias.

Desde diciembre de 2025, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz confirmó que será indispensable presentar el certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) para iniciar o renovar la licencia en cualquiera de sus modalidades.

El RNOA, creado de manera oficial tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2023, centraliza la información sobre personas que incumplen pagos de pensión alimenticia. La reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga tanto a autoridades estatales como federales a consultar y actualizar el registro, constituyéndose así como filtro clave para diversos trámites públicos.

Según lo detallado por la Secretaría de Seguridad Pública, el solicitante deberá descargar el certificado desde la página oficial del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y presentarlo junto con los documentos habituales requeridos en el proceso.

Qué es el certificado de no deudor alimenticio

El certificado debe comprobar que la persona no está inscrita como deudora alimentaria. De no cumplir con este requisito, la solicitud será rechazada.

En la entidad, este filtro no solo aplica para la licencia de manejo; también resulta obligatorio al tramitar pasaportes, participar en adopciones, acceder a cargos de elección popular o de índole judicial y, como dispuso el Registro Civil de Veracruz desde el 14 de noviembre de 2025, para contraer matrimonio civil.

FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM
La determinación de vincular el registro de deudores alimentarios con derechos y trámites ciudadanos responde a la realidad sociodemográfica detectada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cual señala que en México existen 4 millones 180 mil hogares con padres ausentes y encabezados por mujeres.

La medida busca obligar, por la vía administrativa, a que los deudores alimentarios regularicen su situación y cumplan con las pensiones establecidas legalmente, priorizando el bienestar de los menores.

Cómo tramitar el certificado de no deudor alimentario

El procedimiento técnico para obtener la licencia no ha cambiado en cuanto a formatos o exámenes, salvo la incorporación obligatoria del certificado RNOA.

El documento puede descargarse directamente en el portal del DIF, donde el sistema emite el comprobante tras una consulta de datos personales. Solo aquellas personas que no figuren en dicho registro podrán concluir el trámite.

No solo en Veracruz se implementó esta política: en Nuevo León, una medida similar se encuentra vigente desde el pasado 7 de noviembre de 2025, con un Registro Estatal de Deudores de Alimentos.

