México

Jornada laboral de 40 horas: iniciativa no prioriza segundo día de descanso

La diputada Patricia Mercado alertó que en la iniciativa sólo se hace obligatorio un día de descanso por seis laborados

Guardar
Jornada laboral de 40 horas
Jornada laboral de 40 horas no contempla un segundo día de descanso obligatorio. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales propuesta por el Ejecutivo federal no incluye la creación de un segundo día de descanso, punto que ha sido alertado y cuestionado por la diputada Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano.

Cómo será la reducción de la jornada laboral y qué cambia en la ley

El proyecto de reforma enviado al Senado de la República este miércoles, establece un recorte paulatino de la jornada laboral legal en México: de 48 a 46 horas a partir de 2027, a 44 en 2028, a 42 en 2029, hasta llegar a 40 horas en 2030.

Propuesta de modificación al artículo
Propuesta de modificación al artículo 69. (X/@Pat_MercadoC)

Durante 2026, las empresas y empleadores tendrían un periodo de adaptación antes de aplicar los nuevos límites. Este esquema surge de mesas de diálogo entre el gobierno de Claudia Sheinbaum, sindicatos, organizaciones empresariales y representantes de la sociedad civil.

Pese a la reducción anunciada, sólo se propone una mínima modificación al Artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo que actualmente dice: “Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso...” y que con la propuesta pasaría a decir que “por cada seis días de trabajo se deberá otorgar por lo menos un día de descanso con goce de salario íntegro”, dejando la opción final al empleador.

En la práctica, esto significa que las personas tendrían que seguir trabajando seis días a la semana, pero con la opción de dedicar menos horas diarias a su empleo.

Sin embargo, Patricia Mercado puntualizó que aún se está a tiempo para hacer la propuesta de modificación.

La diputada señaló que la decisión de mantener sólo un día de descanso obligatorio impactaría directamente en la calidad de vida de las personas trabajadoras, quienes no solo continuarían enfrentando jornadas de traslados largos—de hasta cuatro horas diarias para muchos—, sino que tampoco verían un verdadero alivio del agotamiento que implica una semana laboral extensa.

El documento entregado al Senado
El documento entregado al Senado establece los lineamientos para reducir progresivamente las horas de trabajo hasta alcanzar las 40 semanales. Crédito: Laura Itzel Castillo

De igual forma, la legisladora apunta que ello también repercute en la convivencia familiar, la formación, el autocuidado o la posibilidad de hacer actividades recreativas, culturales o deportivas, e incluso acceder a oportunidades de estudio o capacitación, pues las obligaciones cotidianas y las responsabilidades del hogar consumen buena parte del tiempo disponible entre semana.

¿Qué se propone en la reforma por las 40 horas?

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, explicó durante su conferencia que la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas se implementará de forma gradual y consensuada entre empresarios, sindicatos y sectores sociales.

Señaló que el descenso de horas comenzará en 2027 y culminará en 2030, para evitar impactos económicos bruscos y favorecer la productividad empresarial.

Se han realizado en los
Se han realizado en los últimos años manifestaciones para reducir la jornada laboral. Crédito: Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro

Remarcó que la experiencia internacional ―como en países nórdicos― muestra que reducir la jornada puede resultar en mayores niveles de eficiencia y no necesariamente en mayores costos.

Sheinbaum puntualizó que la iniciativa protege los derechos laborales y extiende nuevas garantías: se prohíben las horas extras para menores de edad y, entre adultos, se fija un tope máximo de hasta 12 horas extraordinarias por semana, distribuidas en hasta cuatro horas diarias durante un máximo de cuatro días.

Además, la reforma establece que en ningún caso el total de horas trabajadas al día podrá superar las 12, considerando tanto la jornada normal como la extraordinaria.

Como parte de las novedades, todas las empresas quedarán obligadas a llevar un registro electrónico de los horarios, para verificar el cumplimiento de estas disposiciones y proteger tanto a trabajadores como empleadores.

Temas Relacionados

Jornada laboral40 horasReducción de la jornada laboralLey Federal del TrabajoPolítica mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son los requisitos para deducir gastos médicos ante el SAT y qué beneficios tiene

Contribuyentes también podrán incluir gastos en salud para familiares siempre que estos no perciban ingresos superiores al salario mínimo

Cuáles son los requisitos para

Revocan visa a José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe en Baja California

El morenista intentó cruzar en Calexico, pero agentes de CBP le impidieron el paso

Revocan visa a José Luis

Alfredo Adame arremete contra Kim Shantal durante nominaciones en La Granja VIP

Tras ser nominado por la influencer, el actor respondió con dureza

Alfredo Adame arremete contra Kim

Fallece Cruzberto, gato voluntario de la Cruz Roja en Toluca

El felino se había ganado el cariño del personal de la institución, dejando con ello una historia de compañía y lealtad animal

Fallece Cruzberto, gato voluntario de

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 3 de diciembre

El sorteo de Chispazo se realiza dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a dos hombres que

Sentencian a dos hombres que transportaban 20 migrantes guatemaltecos en la caja de un tráiler en Chihuahua

Niegan suspensión provisional para descongelar cuentas del capitán Humberto Enrique López, ligado al huachicol fiscal

Blindan la frontera entre Tlaxcala y Puebla tras el hallazgo de personas sin vida

CJNG y Cártel de Sinaloa disminuyeron potencia letal del fentanilo en EEUU, asegura la DEA

Miembros de Los Mayos detenidos en BC llegaron en un camión de basura y sometieron a 200 mujeres en Rosarito

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Adame arremete contra Kim

Alfredo Adame arremete contra Kim Shantal durante nominaciones en La Granja VIP

Usuarios señalan presunto consumo de marihuana en La Granja Vip tras comentario de Fabiola Campomanes

Fátima Bosch en México: esta es la fecha, ruta y horario para ver a la Miss Universo 2025 en su regreso al país

Melenie Carmona confirma distanciamiento con su mamá, Alicia Villarreal, y critica su nueva relación: “No ha pasado ni un año”

Crecen los rumores de que Aneliz Aguilar canceló su compromiso con Luis Rodrigo Castillo

DEPORTES

¿Seguirá en el Milán?: agente

¿Seguirá en el Milán?: agente de Santiago Giménez habla sobre el futuro del delantero

El permiso que David Benavidez pedirá al CMB para pelear contra el Zurdo Ramírez en peso crucero

Ex jugador campeón con Chivas, ahora al mando del Atlas

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, asistirá al sorteo de la Copa Mundial 2026 en Washington

Así reaccionó Terence Crawford tras perder el cinturón del CMB