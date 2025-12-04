Jornada laboral de 40 horas: iniciativa no prioriza segundo día de descanso

Jornada laboral de 40 horas no contempla un segundo día de descanso obligatorio. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales propuesta por el Ejecutivo federal no incluye la creación de un segundo día de descanso, punto que ha sido alertado y cuestionado por la diputada Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano.

Cómo será la reducción de la jornada laboral y qué cambia en la ley

El proyecto de reforma enviado al Senado de la República este miércoles, establece un recorte paulatino de la jornada laboral legal en México: de 48 a 46 horas a partir de 2027, a 44 en 2028, a 42 en 2029, hasta llegar a 40 horas en 2030.

Propuesta de modificación al artículo 69. (X/@Pat_MercadoC)

Durante 2026, las empresas y empleadores tendrían un periodo de adaptación antes de aplicar los nuevos límites. Este esquema surge de mesas de diálogo entre el gobierno de Claudia Sheinbaum, sindicatos, organizaciones empresariales y representantes de la sociedad civil.

Pese a la reducción anunciada, sólo se propone una mínima modificación al Artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo que actualmente dice: “Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso...” y que con la propuesta pasaría a decir que “por cada seis días de trabajo se deberá otorgar por lo menos un día de descanso con goce de salario íntegro”, dejando la opción final al empleador.

En la práctica, esto significa que las personas tendrían que seguir trabajando seis días a la semana, pero con la opción de dedicar menos horas diarias a su empleo.

Sin embargo, Patricia Mercado puntualizó que aún se está a tiempo para hacer la propuesta de modificación.

La diputada señaló que la decisión de mantener sólo un día de descanso obligatorio impactaría directamente en la calidad de vida de las personas trabajadoras, quienes no solo continuarían enfrentando jornadas de traslados largos—de hasta cuatro horas diarias para muchos—, sino que tampoco verían un verdadero alivio del agotamiento que implica una semana laboral extensa.

El documento entregado al Senado establece los lineamientos para reducir progresivamente las horas de trabajo hasta alcanzar las 40 semanales. Crédito: Laura Itzel Castillo

De igual forma, la legisladora apunta que ello también repercute en la convivencia familiar, la formación, el autocuidado o la posibilidad de hacer actividades recreativas, culturales o deportivas, e incluso acceder a oportunidades de estudio o capacitación, pues las obligaciones cotidianas y las responsabilidades del hogar consumen buena parte del tiempo disponible entre semana.

¿Qué se propone en la reforma por las 40 horas?

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, explicó durante su conferencia que la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas se implementará de forma gradual y consensuada entre empresarios, sindicatos y sectores sociales.

Señaló que el descenso de horas comenzará en 2027 y culminará en 2030, para evitar impactos económicos bruscos y favorecer la productividad empresarial.

Se han realizado en los últimos años manifestaciones para reducir la jornada laboral. Crédito: Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro

Remarcó que la experiencia internacional ―como en países nórdicos― muestra que reducir la jornada puede resultar en mayores niveles de eficiencia y no necesariamente en mayores costos.

Sheinbaum puntualizó que la iniciativa protege los derechos laborales y extiende nuevas garantías: se prohíben las horas extras para menores de edad y, entre adultos, se fija un tope máximo de hasta 12 horas extraordinarias por semana, distribuidas en hasta cuatro horas diarias durante un máximo de cuatro días.

Además, la reforma establece que en ningún caso el total de horas trabajadas al día podrá superar las 12, considerando tanto la jornada normal como la extraordinaria.

Como parte de las novedades, todas las empresas quedarán obligadas a llevar un registro electrónico de los horarios, para verificar el cumplimiento de estas disposiciones y proteger tanto a trabajadores como empleadores.