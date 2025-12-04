México

Ivonne Montero llora al recordar a Fabio Melanitto, su ex pareja e integrante de Uff que fue asesinado

Ivonne Montero habló con sinceridad sobre el impacto que tuvo Fabio Melanitto en su decisión de ser madre y cómo la ausencia del cantante sigue presente en su día a día junto a Antonella

La pareja llegó al altar
La pareja llegó al altar en 2011, tras un año de noviazgo, y se divorciaron a los 6 meses (Foto: Archivo)

La evocación de Fabio Melanitto sigue siendo una herida abierta para Ivonne Montero, quien, al recordar al padre de su hija Antonella, no pudo contener las lágrimas durante su participación en el programa “Este Es Mi Desmoder Con Rodrigo Vidal”.

La actriz y cantante compartió en esa entrevista cómo la ausencia de Melanitto, asesinado en agosto de 2018 en una agresión directa en la vía pública, ha marcado su vida y la de su hija, a quien cría en solitario desde entonces.

Durante la conversación, Rodrigo Vidal introdujo el tema de su relación con Melanitto a partir de una pregunta sugerida por inteligencia artificial, indagando si Montero se arrepentía de su historia con el exintegrante del grupo venezolano Uff, que alcanzó notoriedad en México a inicios de los años 2000.

La artista respondió con franqueza: “No hay ningún arrepentimiento, al contrario, le agradezco que me haya permitido tener un angelito a mi lado, con el rostro y actitud de él, y verlo todos los días a él”.

Ivonne Montero recuerda entre lágrimas
Ivonne Montero recuerda entre lágrimas a Fabio Melanitto y revela el impacto de su ausencia en la vida de su hija Antonella (Fotos: Getty Images) Tw/@fabiomelanitto

La actriz rememoró el inicio de su vínculo con Melanitto, describiendo una etapa de plenitud profesional y personal antes de conocerlo. “Estaba en un momento padre de mi carrera, de mucho éxito, viajando, experimentando una autonomía y cuando lo conozco a él fue así de: ‘¿Por qué no? ¿Por qué no darme la oportunidad de soñar?’”, relató.

Según sus palabras, el encuentro con Fabio transformó su perspectiva sobre la maternidad y el matrimonio, dos experiencias que hasta entonces no contemplaba: “Yo agradezco a la vida, a él, que haya pasado por mi vida para permitirme ser mamá. Era algo que yo no consideraba, ni ser mamá ni casarme”.

Montero detalló que su relación con Melanitto duró un año antes de casarse, y que la decisión de formalizar la unión surgió de la intensidad y belleza de ese vínculo. “Tuve una relación de un año de pareja, no nos casamos a los dos meses. Experimentamos una relación bonita y por eso nos decidimos casar”, recordó.

La actriz y cantante Ivonne
La actriz y cantante Ivonne Montero afirma que no se arrepiente de su historia con Fabio Melanitto, exintegrante de Uff (Foto: Instagram / @fabiomelanitto)

El asesinato de Melanitto supuso un golpe inesperado y doloroso. La actriz confesó que, aunque ha aprendido a sobrellevar la pérdida, el dolor persiste: “Lamento que ya no esté en este plano, fue muy inesperado. De pronto digo: ‘¿por qué?, ¿por qué Antonella tiene que crecer sin un papá?’... Pero no me mata tampoco, hay que aprender a vivir con ello, aprender a aceptarlo”, compartió entre lágrimas.

La actriz lamentó que su hija crezca sin un papá. Crédito: YouTube

La maternidad, para Montero, se convirtió en un proceso de autodescubrimiento y reflexión. “Cuando lo conozco descubro esa parte de mí, de querer ser mamá. Yo siempre he sido reflexiva y llegó a mí un momento en el que veía en el mundo un caos, que me daba miedo que mi descendencia sufriera. Me di cuenta cuán difícil y cruel puede ser el mundo; no quería ni tener hijos. Pero cuando conozco a Fabio, me enamoré profundamente”, relató.

La maternidad se convirtió en
La maternidad se convirtió en un proceso de autodescubrimiento y reflexión para Ivonne Montero tras la pérdida de Melanitto (Crédito: Instagram/Ivonne Montero)

La ausencia de Melanitto ha generado en Ivonne una mezcla de nostalgia y resignación. “Es el papá de mi hija, me di la oportunidad, me hizo cambiar muchas cosas en mí, y lamento mucho que no hayamos podido tener ese sueño. Lamento mucho que haya partido”, afirmó.

La actriz también reflexionó sobre el impacto de la ausencia paterna en la vida de Antonella: “Me hubiera encantado que estuviera, verlos reconocerse como padre e hija, que es algo muy importante”, dijo.

